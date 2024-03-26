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Психосоматический симптом: Для кого болит мое горло?

Источник: facebook.com 26 марта 2024 6848
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У психосоматического симптома всегда есть адресат. Тот, кому предназначено это послание. Тот, кому мы что-то говорим этим своим симптомом. И если первый симптом не расслышан и потребность не удовлетворена, симптоматика нарастает. Пока задача не будет решена.

Психосоматический симптом: Для кого болит мое горло?

С помощью симптома мы говорим то, что не можем сказать словами, никак не решаемся произнести. Симптом - это мое телесное послание конкретному человеку. Причем, если с помощью одного симптома свою просьбу к другому человеку донести не удалось, создаётся более сильный симптом, чтобы " услышали" наверняка.

У психосоматического симптома всегда есть адресат

Пример: сначала муж жалуется, что болит у него рука, локоть ломит до невозможности, кисть не держит. Жалуется, так жалуется пол года... Спина ещё говорит, болит. А потом вдруг ломает ногу на ровном месте. И лежит в гипсе несколько месяцев. Изо всех сил он пытался сказать что-то жене. Возможно, "Не могу я больше работать. Устал я. Осточертела мне моя работа. Сил моих больше нет." 

А само послание к жене - "Возьми все на себя." 

Можно об этом попросить жену? " Возьми на себя обеспечение нашей семьи целиком, пока я пойму, чем я хочу и могу заниматься " - очень тяжело с такой просьбой к жене обратиться. Это же надо сказать прямо, что хочешь взвалить все на женские плечи (если мужчина не работает, то работает женщина, кому-то же надо обеспечивать семью.)

Психосоматический симптом: Для кого болит мое горло?

Поскольку признать это свое желание и сказать о нем не комильфо, находится другой способ, "творческое приспособление", чтобы потребность была удовлетворена. Муж в гипсе, затем несколько месяцев реабилитации, а жена пашет за двоих. Вопрос решен, потребность удовлетворена, только другой ценой.

У психосоматического симптома всегда есть адресат. Тот, кому предназначено это послание. Тот, кому мы что-то говорим этим своим симптомом. И если первый симптом не расслышан и потребность не удовлетворена, симптоматика нарастает. Пока задача не будет решена.опубликовано econet

Автор Ирина Дыбова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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