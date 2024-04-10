9 НЕОЧЕВИДНЫХ признаков ДЕПРЕССИИ: когда тебя ругают за то, что тебе плохо

Депрессия – это не стыдно. И это не твоя вина. Это состояние, которое незаметно копится годами, чтобы однажды в полную мощь обрушиться на человека. И это состояние, при котором можно и нужно обращаться за помощью. В этой статье вы узнаете о 9-ти признаках депрессии, которые совершенно неочевидны.

Есть ли в мире хоть кто-то, кто не знает, что такое депрессия? На сегодня 350 миллионов человек страдает от этого заболевания – это 5% населения Земли. Каждый день эти люди просыпаются без сил, настроения, радости. Они кое-как проводят день и ложатся спать со смутной надеждой, что следующий день пройдет легче. Несмотря на масштаб эпидемии и пристальное внимание к болезни, большая часть страдающих депрессией годами не обращается за помощью. А некоторые даже не осознают, что больны. И причина тут в том, что депрессия – это не просто болезнь.

Депрессия: 2 вещи, которые поддерживают ее месяцами и годами

Когда у человека грипп, то у него видны симптомы, можно измерить его температуру и сделать логичный вывод – нужно начинать лечение. Если болят суставы – все тоже относительно просто и наглядно. Но если ничего не болит, нет кашля, температуры? А тоску и бессилие измерить нечем. Как правило, в обществе и семье это значит, что болезни нет.

Так как понять, что с тобой что-то не в порядке и пора обращаться за помощью?

1. На протяжении месяца и дольше у тебя стабильно плохое или «нормальное» настроение;

2. Занятия и люди, от которых ты привык получать удовольствие, приносят с каждым днём всё меньше радости;

3. Обычные дела стали отнимать у тебя куда больше сил – иногда даже обычная чистка зубов и завтрак воспринимаются как полный рабочий день;

4. Ты просыпаешься усталым, сон не восстанавливает силы, а в течение дня звенит мысль «поскорее бы день закончился»;

5. В течение дня ты выбираешь заниматься не тем, чего больше всего хочешь, а тем, чего НЕ хочешь делать меньше всего;

6. Ты не понимаешь, чего ты хочешь через неделю, месяц, год, 5 лет;

7. Ты практически ничего не чувствуешь, и при этом постоянно ощущаешь фоном тревогу или тоску;

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В этом разрушительном состоянии есть еще две вещи, которые поддерживают его месяцами и годами.

1. Ты изо всех сил пытаешься вести себя как обычно и выглядеть «нормально». Если представить, что в депрессии у человека «батарейки» заряжены на 10-40% от здорового состояния, то половина этой зарядки уходит на создание видимости, что у него «всё хорошо». На реальную жизнь остаются жалкие крохи энергии. В итоге – процесс затягивается, ведь если «всё нормально», то и менять ничего не надо.

2. Поскольку депрессию никак не измерить и не определить на глаз, а также из-за создания человеком видимости «нормы», близкими она воспринимается как лень. И вместо поддержки больной получает обвинения.

90% тех, что когда-либо обращались ко мне или моим коллегам за помощью в этом вопросе, слышали дома «да что ты притворяешься», «хватить лениться», «устройся уже на работу», «выйди на улицу, погуляй» и прочее в том же духе. А это, в свою очередь, добавляет вину и стыд к прочим непростым переживаниям, делая состояние ещё более выматывающим и продолжительным.

Депрессия – это не стыдно. И это не твоя вина. Это состояние, которое незаметно копится годами, чтобы однажды в полную мощь обрушиться на человека. И это состояние, при котором можно и нужно обращаться за помощью.опубликовано econet

Автор Николай Пашков

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