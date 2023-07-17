ЖЕНСКОЕ ОДИНОЧЕСТВО: 3 КАТЕГОРИИ ПРИЧИН

Красивая, умная и успешная женщина, но почему ей вечно не везет в отношениях и она по-прежнему одинока? В этой статье мы разберем причины женского одиночества.
Красивая умная успешная и образованная женщина потеряла веру в своё счастье! Она искренне не понимает, что происходит с ней. Почему мужчины приходят и сразу требуют вступить с ними в интимные отношения и, вне зависимости от того получили они желаемое или нет, быстро исчезают! Как же так? Почему?! Причин здесь много. Можно даже классифицировать их.
На самом деле, таких причин мало. Как правило, корни их, как ни крути, уходят либо во вторую, либо в третью категорию.
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Например, женщина считает, что не может найти партнера, потому что живёт:
1. С мамой
2. С детьми от первого брака
3. С бывшим супругом в одной квартире
4. В общежитии
5. Снимает комнату с подругой
А теперь, давайте вспомним, скольким Вашим знакомым/соседкам/одноклассницам/коллегам не помещали вышеперечисленные обстоятельства?
Приведу свой любимый пример.
Некоторое время назад мне помогала с уборкой квартиры женщина из Молдовы. Приехав в Санкт-Петербург на заработки, она быстро вышла замуж, познакомившись со своим избранником на вечере танцев для тех, кому за 40. Муж сразу прописал её и двух ее взрослых сыновей в своей квартире. А через год у молодоженов, которым было уже примерно по 45 лет, родился третий мальчик!
Самое примечательное, что этой женщине не помешал ни возраст, ни дети, не отсутствие гражданства и жилья!
На первом месте здесь низкая самооценка и неуверенность в себе
Сюда можно объединить всё:
Возраст
Состояние здоровья
Лишний вес
Не самую привлекательную внешность
Я Вас уверяю, что всё это только Ваши ограничивающие убеждения!
Ведь, не зря ещё Омар Хайям писал:
Красивым быть – не значит им родиться,
Ведь красоте мы можем научиться.
Когда красив душою Человек –
Какая внешность может с ней сравниться?
Вот, одно их самых эффективных, на мой взгляд, упражнений: Универсальная помощь для работы со страхами, виной, низкой самооценкой
Это, пожалуй, самые сложные и глубокие проблемы. В их основе лежат динамики (сценарии), которые идут из семейной системы. Например, одиночество у человека из лояльности (любви) к какой-нибудь родственнице, например бабушке. Выявить такую причину поможет системная расстановка.
Только, важно понимать, что сама по себе расстановка, не панацея, а скорее диагностика. Ведь после диагностики необходимо «операция», своего рода Хирургия души, иногда отпускание чего-либо, что мешает жить здесь и сейчас:
А потом еще какое-то время потребуется лечение, включающее в себя:
Восстановление
Привыкание к позитивным имениям
Формирования новых привычек счастливой и уверенной в себе женщины
Стратегия конкретных действий по поиску партнера
Пошаговый план выстраивания конструктивных партнерских отношений.опубликовано econet.ru.
Наталия Филимонова
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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