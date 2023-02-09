Механизм чувства собственного достоинства может включиться в одном случае – если он есть

Принцесса – это та, которую любят и балуют. О которой заботятся. Если девочка растет в атмосфере любви и заботы, она научится распознавать нелюбовь задолго до похода в ЗАГС. Балуют – это не значит бриллианты в подарок на 12 лет. Это значит мелочи, которые демонстрируют заботу.

Неделю назад я получила письмо от давней приятельницы. Приведу его почти полностью:

«15 лет назад я познакомилась с семьёй Миши и Оли. Мы все жили тогда в крошечных квартирках – своих первых квартирках. Судьба сводила и разводила нас много раз. Они покупали через меня одно жилье, другое, что-то сдавали, короче, как водится, стала семейным риелтором, а заодно и всем их родственникам. Молодежь разбогатела, обросла “жирком”, стали жить не в 22 м, а в 122, обзавелись машинами, крутым мотоциклом, стали регулярно отдыхать заграницей.

Как нужно воспитывать девочек, чтобы у них было не только любящие сердце и душа, но и мозги?

Оля никогда не работа на моей 15-летней памяти. Знаешь, она такая вся уютная, семейная, домашняя, очень мягкая и добрая девушка (сейчас ей 38). Мне всегда казалось, мечта любого мужчины. Перечить и взрываться точно не будет, в отличии от меня, скажем.

В общем, чудесная семья! Дружная, душевная, ладная! Сыночек в этом году в школу пойдет.

И вдруг месяц назад Оля пошла работать в недвижимость. Я про себя слегка удивилась, потому что для недвижимости нужен явно другой характер, да и время сейчас такое, что даже многие профи пытаются переквалифицироваться. Долго подбирали ей агентство, консультировала по всем вопросам, на что обратить внимание, что должно быть, чего не должно и т.д.

Звонит опять на днях и говорит, что Миша УШЕЛ! Что все 15 лет брака они шли к этому, ибо Миша постоянно обижал ее, оскорблял, бил, мучил ревностью… А недавно ударил кулаком по лицу и у нее был огромный фингал под глазом, и она две недели не могла выйти из дома… А до этого она не дала ему сию секундно какой-то нужный диск, и Миша избил ее ногами на полу и оттаскал за волосы по всему дому при ребенке… Короче, крик души таких жутких семейных разборок, что у меня просто челюсть отвисла… Не какие-то там идиотские подставные герои в передаче Малахова, а вот они, живые люди, хорошие знакомые, добрые приятели… И работать она пошла, потому что непонятно, как жить дальше.\

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Миша встретил другую женщину, с которой якобы пока ничего не было, но он сам сразу об этом сообщил Оле и переместился с трусами и носками в гостиницу. Миша был первым и единственным Мужчиной в ее жизни…

А я вот слушала про всю эту тяжелую семейную драму и всё равно не понимала.

Ну то, что Миша полюбил другую женщину, не вопрос. Это как раз-таки мне понятно. Всякое в жизни бывает. Но про всё другое я глубоко задумалась.

1. Бил, унижал и размазывал все 15 лет брака.

А ребенку только 7 лет. Почему было НЕ уйти от домашнего тирана 15-14-13-12… лет назад, как только он в первый раз поднял на тебя руку? Ложиться в постель с мужчиной, который может заехать тебе кулаком в лицо — это запредельно для моего понимания.

2. И после всего случившегося у Оли на сегодня только одни выводы и одно желание: чтобы Миша вернулся в семью, потому что она его ЛЮБИТ !

Вот что должно еще произойти в отношениях с мужчиной, чтобы в мозгах зажглась красная лампочка, включился механизм чувства собственного достоинства и инстинкта самосохранения? Убить и покалечить? Неужели пятизвездночные отели 4 раза в год и очередная шубка, которой можно похвастаться перед подругами в иерархии ценностей находятся выше побитой морды и вообще-то собственного здоровья?

А теперь вопрос к тебе как к педагогу: как нужно воспитывать девочек, чтобы у них было не только любящие сердце и душа, но и мозги?»

Девочка будет относиться к себе так, как к ней относились родители

Ни один родитель не хочет такого семейного счастья своей дочери, правда? И, наверное, сидя на кухне, родители взрослой дочери недоумевают: как же так вышло? Почему их девочка, их кровиночка, их принцесса столько лет молчала и терпела, пока ее муж-тиран сам не решил, что семейная жизнь закончилась? И, наверное, они будут очень удивлены, если кто-то скажет им, что они сами, собственными руками вручили дочери такую судьбу.

Жертвой семейного насилия не становятся в 38 лет. И в 20 не становятся. Жертва становится жертвой в тот момент, когда получает в наказание тот самый шлепок, право на который так темпераментно отстаивают сторонники физических наказаний.

Потому что с этим шлепком начинают укореняться убеждения: провинилась – получи. Бьют не со зла, а за дело. Тот, кто сильнее может наказать. Даже должен – а как еще иначе вырастить достойного человека? Ведешь себя хорошо – на тебе конфетку. А не ведешь – не на. Не заслужила…

Откуда взяться при таком воспитании чувству, без которого уважать себя невозможно – чувству собственного достоинства? Вот и начинает такая девочка приспосабливаться к тому, от кого зависит. Учится молчать, когда что-то не нравится. Терпеть, когда надо защищаться. Улыбаться, когда хочется плакать. Заслуживать – конфету, куклу, сумочку, машину…

Прибавим к этому оценки вроде «И как ты замуж пойдешь с такими руками?!», «Вот выйдешь замуж, сама поймешь, как мне тяжело» Все. Процесс воспитания жертвы семейного насилия завершён.

Девочка будет относиться к себе так, как относились к ней родители. И ждать именно такого отношения. Виновата (читай: сделала не так, как хотелось сильному) – получи. И плевать, что ты сама об этом думаешь, потому что твое собственное «Я» никому не интересно.

Нельзя вот так просто начать уважать себя ни с того, ни с сего. Если в родительской семье плевать хотели на желания девочки, ее территорию и границы, откуда взяться чувству собственного достоинства? Если мама и папа решают все вопросы криком и наказаниями, где она увидит другую модель поведения?

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В семейной жизни счастливы принцессы. Я сейчас не о тех принцессах, которые в коронах даже на огороде (да, на огороде принцесса тоже может). И не о тех, которые падают на пол в истериках, если им не дали шоколадку или не купили новое платье. Я о тех, которые в состоянии взять на себя ответственность за свою жизнь, не став при этом жертвой.

Принцесса – значит, красавица. И неважно, что веснушки или попа больше, чем хотелось бы. Поэтому надо очень хорошо подумать, как указывать дочке не её недостатки и как их исправлять. Очень хорошо.

Вспоминаю историю из собственной жизни. В 18 лет (!!!) я сделала первую химическую завивку. Красоты, естественно, неземной. Папа, увидев эту красоту, сказал: «Классно. На Маньку-Облигацию похожа». Если бы вы знали, как я рыдала! Пока мама не объяснила, что папа вовсе не хотел меня обидеть и имел в виду не героиню-проститутку из известного фильма, а замечательную Ларису Удовиченко в этой роли. Подозреваю, что если бы мне было 14, ей навряд ли удалось меня убедить.

Принцессу воспитывает королева!

Принцесса – это та, которую любят и балуют. О которой заботятся. Если девочка растет в атмосфере любви и заботы, она научится распознавать нелюбовь задолго до похода в ЗАГС. Балуют – это не значит бриллианты в подарок на 12 лет. Это значит мелочи, которые демонстрируют заботу.

Принцесса – это та, у которой есть свое личное пространство, в котором она хозяйка. Не обязательно 100 квадратных метров с верандой над морем. Можно уголок в квартире, но свой.

Принцесса – это та, которую окружающие любят за заботу о них, окружающих. Как принцессу Диану. Как последних российских принцесс, которые перевязывали гнойные раны в госпиталях Первой мировой.

Принцесса – это та, которая не даст в обиду себя и тех, кто слабее. Которая хорошо знает законы своего королевства и не позволяет их нарушать. Потому что видела, как соблюдают эти законы родители…

Принцесса – это та, которая может сама себя обслужить и обеспечить, поэтому она независима и замуж идет по любви, а не за благополучием. Хотя лучше, если есть и то, и другое…

Принцесса – эта та, которая понимает, что сначала надо накормить семью, а потом покупать восемнадцатое бальное платье.

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Принцесса не целуется со свинопасом. Если, конечно, не собирается за него замуж.

И последнее – принцессу воспитывают король и королева.

Это не полный список, конечно. Но если всего этого нет, то растет не принцесса, а девочка, которая любит носить корону.

Принц выбрал Золушку не за красивое платье – на том балу все были в красивых платьях. Но я почему-то не верю в счастливое семейное будущее Золушки. Слишком много унижений было в ее жизни. Слишком дешево отдал её папенька мачехе.

Когда вы ставите дочь в угол, с презрением отзываетесь о её новой прическе, или, не дай Бог, применяете к ней физическое наказание, помните: в эту минуту вы даете право так же поступать с ней человеку, который станет её мужем.

Все мы хотим счастья своим дочерям. К сожалению, мы не можем накопить денег и купить его в магазине. К счастью, мы можем смастерить его сами. Механизм чувства собственного достоинства может включиться в одном случае – если он есть.опубликовано econet

Автор Марина Солотова

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