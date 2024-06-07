10 признаков недостойного мужчины, которого лучше обойти стороной

Хотите выбрать достойного мужчину для серьезных отношений? В статье вы узнаете признаки недостойного мужчины, от отношений с которым надо немедленно бежать со всех ног. Пусть только достойные мужчины окружают вашу прелестную персону!
1. Он панибратски себя ведет и общается с вами и с другими людьми в превосходной манере.
НЕ терпите этого ни секунды, так ему и скажите «а что вы со мной как разговариваете?! Не надо со мной общаться в такой манере!» Если это было напускное и от волнения, он тут же изменит манеру и перейдет на «вы». А если это его ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ, он своего мнения не изменит - пошлите его лесом, вы его не измените.
Это значит, что он вообще женщин за людей не считает и в дальнейшем вести себя будет только хуже. И помните, прикинуться вежливым и культурным, могут все.
Это означает, что он вас воспринимает чисто за сексуальный объект и не уважает. В принципе он молча демонстрирует вам свое отношение, вполне даже может быть осознанно, чтобы вы иллюзий не испытывали и планов далеко идущих на него строили.
Не соблазняйтесь на его страсть, он может сказать что вы очень красивая, сексуальная, что сходит от вас с ума и в том, же духе – это дешевый развод на секс.
Достойный мужчина, напротив делал бы вам комплименты и держал бы себя с вами на равных. Иначе, если вы маленькая, зачем он с вами?
Кого он убеждает? Помните, сильный никогда не будет демонстрировать свою силу, если конечно он еще и не глупый.
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Бывают случаи, когда мужчина сразу говорит, как хочешь у меня только 200 рублей. Откажитесь от такого свидания, вы отравитесь этим чаем за эти 200 рублей, а он потом спросит с вас за него.
Отшивайте сразу этакого скороспела-скорострела. Порадуйтесь, что он оценил вас внешне, но для серьезных отношений нужно еще и богатое внутреннее содержание.
Если такой собрался жить сразу с вами, пусть это вас насторожит. Хотите пожалеть его - не пожалейте потом о своем скоропалительном решении!
Нежелание "работать на хозяина", часто признак безответственного мужчины.
Возьмите ответственность за свое решение не быть с таким мужчиной и не окажетесь очередной дурой в его списке.
Пусть только достойные мужчины окружают вашу прелестную персону! опубликовано econet
Автор Александр Молярук
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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