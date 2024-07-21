СЕПАРАЦИЯ: ОТПУСТИ МЕНЯ МАМА!

Сепарация - сложный процесс, иногда даже болезненный, который пройти всем просто необходимо. Сепарация включает в себя не только взросление, но и особое самоощущение, свойственное самостоятельному человеку. Ну, что, дорогие друзья, пришло время отделяться?
Казалось бы, каждый из нас отдельный человек. У каждого своя пара рук, ног, глаз и других парных и непарных частей тела, а еще у каждого своя голова и мысли, принадлежащие именно этой голове. Еще каждому человеческому существу свойственно чувствовать и переживать, совершать действия, получать, а иногда и анализировать опыт.
Только в действительности не каждый из нас принадлежит самому себе. Как бы это странно не звучало, но многие, если не большинство, живут не своей жизнью. Задайте себе пару простых вопросов: нравится ли вам то, как вы живете? А, как, кстати вы живете? Есть ли у вас ощущение, что так как вы живете, вы бы хотели прожить всю вашу жизнь? Замечу, что жизнь у вас одна. И прожить не свою, не такую, какую вы бы хотели -былоз бы, как минимум, досадно.
Как же так получается, что многие из нас не хотят или не способны выбрать, не способны взять ответственность за свой выбор, подобно детям ждут, что кто-то примет за них решение, даст рецепт, как правильно делать, научит или подскажет. Что же стоит за этим нежеланием взрослеть?
Одна из основных причин - это сложности с сепарацией, то есть отделением от родительских фигур, умением быть самому по себе. Этот процесс, к слову, начинается далеко не в период пубертата (подросткового возраста), гораздо раньше, думаю, с момента рождения. Потом ребенок учится ходить, обучается делать это без матери, общается с другими, обзаводится своими личными интересами – все это сепарация.
Все так естественно, но тем не менее рядом могут оказаться люди, которых такие изменения будут сильно беспокоить и которые всеми силами будут препятствовать этим процессам. Обычно эти "добрые люди" – мамы. Как выглядят мамы, которые не хотят взросления собственных детей? Портрет приблизительно следующий - такие мамы не хотят видеть, что ребенок тоже человек, другой человек. Они не в состоянии контактировать со своим ребенком на равных. Но почему так?
Причин может быть несколько:
1. Высокая тревожность. Маме видится, что ребенка окружают сплошь одни опасности и задача всей жизни таких мам- всячески его от этой жизни защитить и оберечь.
2. Неприятие материнской роли. Хорошая ли я мама? Правильно ли я поступаю? Обычно такие мамы сами пребывают в детской позиции и ждут от внешнего мира, часто от собственных мам- совета, как поступить. Им свойственен тотальный контроль и соблюдение " правильного" воспитания.
3. Попытка реализовать себя в ребенке. Ребенок, как "нарциссическое расширение родителя"- на него возлагаются все нереализованные планы и амбиции родителя, он воспринимается не как отдельная личность, а как инструмент морального самоудовлетворения взрослого.
Что дает мамам симбиоз с ребенком? От ощущения стабильности созданного ими союза до ощущения собственной востребованности. От возможности постоянно проявлять заботу до ощущения структурированности своей жизни.
Сепарация включает в себя не только взросление, но и особое самоощущение, свойственное самостоятельному человеку.
Известный берлинский психолог И.Хофман выделил несколько типов сепарации, которые мы должны пройти на пути к окончательному взрослению:
1. Эмоциональная сепарация, которая подразумевает уменьшение зависимости от родительского одобрения или неодобрения.
2. Аттитюдная сепарация, которая позволяет перестать оценивать себя и все окружающее родительскими оценками, рассуждать в родительских категориях. Просто подросший ребенок должен перестать смотреть на мир глазами родителей, а начать вырабатывать собственный взгляд, и суждения, основанные на личном опыте.
3. Функциональная сепарация - это умение обеспечивать себя и существовать физически отдельно от родительской семьи.
4. Конфликтная сепарация подразумевает появление способности не чувствовать себя никчемным , только из-за того, что ты отделился от родителей, уметь жить своей жизнью без чувства вины.
К сожалению, со стороны родителя или родителей много делается для того, что бы отделение не произошло.
Лучший способ замедлить и отсрочить сепарацию - внушить ребенку мысли о его несамостоятельности, слабости, нежизнеспособности. И тогда среди нас оказываются подросшие дети и вроде, как бы взрослые (по крайней мере с виду) приблизительно со следующим самоощущением:
1. "Ищу себя и никак не найду".
Они постоянно ищут себя, меняют виды деятельности, никак не могут встать на ноги. Да и не очень-то стремятся: родители все равно не примут ни их успеха, ни их самостоятельности.
2."Этот мир меня не устраивает".
Такие подростки и взрослые могут пить, буянить, попадать в истории, словом, всей своей биографией демонстрировать: смотрите, какой я несамостоятельный, слабый, хилый.
3. "Я вас боюсь".
Дети, которым еще в раннем возрасте удалось внушить, что внешний мир (в лице песочницы, детского сада, школы) непоправимо опасен, могут страдать социофобией, им с трудом будут удаваться контакты со сверстниками и взрослыми, они будут испытывать проблемы с общением.
4. "Веду диалог длиною в жизнь".
Наконец, ребенок может вступить в нескончаемый спор со своими родителями – выбрать ту же область профессиональной деятельности и всю жизнь доказывать, что он ничем не хуже. Эти отношения с родителями окажутся эмоционально насыщеннее, чем с любыми другими людьми.
Сепарация - достаточно сложный и, на мой взгляд, даже болезненный процесс, но очень необходим в том случае, если ваша (именно ваша!) жизнь - для вас ценна.
Ну что, дорогой читатель, может настало время отделяться?опубликовано econet
Автор Алена Швец
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