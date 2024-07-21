СЕПАРАЦИЯ: ОТПУСТИ МЕНЯ МАМА!

Сепарация - сложный процесс, иногда даже болезненный, который пройти всем просто необходимо. Сепарация включает в себя не только взросление, но и особое самоощущение, свойственное самостоятельному человеку. Ну, что, дорогие друзья, пришло время отделяться?

Казалось бы, каждый из нас отдельный человек. У каждого своя пара рук, ног, глаз и других парных и непарных частей тела, а еще у каждого своя голова и мысли, принадлежащие именно этой голове. Еще каждому человеческому существу свойственно чувствовать и переживать, совершать действия, получать, а иногда и анализировать опыт.

Только в действительности не каждый из нас принадлежит самому себе. Как бы это странно не звучало, но многие, если не большинство, живут не своей жизнью. Задайте себе пару простых вопросов: нравится ли вам то, как вы живете? А, как, кстати вы живете? Есть ли у вас ощущение, что так как вы живете, вы бы хотели прожить всю вашу жизнь? Замечу, что жизнь у вас одна. И прожить не свою, не такую, какую вы бы хотели -былоз бы, как минимум, досадно.

Нежелание взрослеть - что за этим стоит?

Как же так получается, что многие из нас не хотят или не способны выбрать, не способны взять ответственность за свой выбор, подобно детям ждут, что кто-то примет за них решение, даст рецепт, как правильно делать, научит или подскажет. Что же стоит за этим нежеланием взрослеть?

Одна из основных причин - это сложности с сепарацией, то есть отделением от родительских фигур, умением быть самому по себе. Этот процесс, к слову, начинается далеко не в период пубертата (подросткового возраста), гораздо раньше, думаю, с момента рождения. Потом ребенок учится ходить, обучается делать это без матери, общается с другими, обзаводится своими личными интересами – все это сепарация.

Все так естественно, но тем не менее рядом могут оказаться люди, которых такие изменения будут сильно беспокоить и которые всеми силами будут препятствовать этим процессам. Обычно эти "добрые люди" – мамы. Как выглядят мамы, которые не хотят взросления собственных детей? Портрет приблизительно следующий - такие мамы не хотят видеть, что ребенок тоже человек, другой человек. Они не в состоянии контактировать со своим ребенком на равных. Но почему так?

Причин может быть несколько:

1. Высокая тревожность. Маме видится, что ребенка окружают сплошь одни опасности и задача всей жизни таких мам- всячески его от этой жизни защитить и оберечь.

2. Неприятие материнской роли. Хорошая ли я мама? Правильно ли я поступаю? Обычно такие мамы сами пребывают в детской позиции и ждут от внешнего мира, часто от собственных мам- совета, как поступить. Им свойственен тотальный контроль и соблюдение " правильного" воспитания.

3. Попытка реализовать себя в ребенке. Ребенок, как "нарциссическое расширение родителя"- на него возлагаются все нереализованные планы и амбиции родителя, он воспринимается не как отдельная личность, а как инструмент морального самоудовлетворения взрослого.

Что дает мамам симбиоз с ребенком? От ощущения стабильности созданного ими союза до ощущения собственной востребованности. От возможности постоянно проявлять заботу до ощущения структурированности своей жизни.

Сепарация включает в себя не только взросление, но и особое самоощущение, свойственное самостоятельному человеку.

Известный берлинский психолог И.Хофман выделил несколько типов сепарации, которые мы должны пройти на пути к окончательному взрослению:

1. Эмоциональная сепарация, которая подразумевает уменьшение зависимости от родительского одобрения или неодобрения.

2. Аттитюдная сепарация, которая позволяет перестать оценивать себя и все окружающее родительскими оценками, рассуждать в родительских категориях. Просто подросший ребенок должен перестать смотреть на мир глазами родителей, а начать вырабатывать собственный взгляд, и суждения, основанные на личном опыте.

3. Функциональная сепарация - это умение обеспечивать себя и существовать физически отдельно от родительской семьи.

4. Конфликтная сепарация подразумевает появление способности не чувствовать себя никчемным , только из-за того, что ты отделился от родителей, уметь жить своей жизнью без чувства вины.

К сожалению, со стороны родителя или родителей много делается для того, что бы отделение не произошло.

Лучший способ замедлить и отсрочить сепарацию - внушить ребенку мысли о его несамостоятельности, слабости, нежизнеспособности. И тогда среди нас оказываются подросшие дети и вроде, как бы взрослые (по крайней мере с виду) приблизительно со следующим самоощущением:

1. "Ищу себя и никак не найду".

Они постоянно ищут себя, меняют виды деятельности, никак не могут встать на ноги. Да и не очень-то стремятся: родители все равно не примут ни их успеха, ни их самостоятельности.

2."Этот мир меня не устраивает".

Такие подростки и взрослые могут пить, буянить, попадать в истории, словом, всей своей биографией демонстрировать: смотрите, какой я несамостоятельный, слабый, хилый.

3. "Я вас боюсь".

Дети, которым еще в раннем возрасте удалось внушить, что внешний мир (в лице песочницы, детского сада, школы) непоправимо опасен, могут страдать социофобией, им с трудом будут удаваться контакты со сверстниками и взрослыми, они будут испытывать проблемы с общением.

4. "Веду диалог длиною в жизнь".

Наконец, ребенок может вступить в нескончаемый спор со своими родителями – выбрать ту же область профессиональной деятельности и всю жизнь доказывать, что он ничем не хуже. Эти отношения с родителями окажутся эмоционально насыщеннее, чем с любыми другими людьми.

Сепарация - достаточно сложный и, на мой взгляд, даже болезненный процесс, но очень необходим в том случае, если ваша (именно ваша!) жизнь - для вас ценна.

Ну что, дорогой читатель, может настало время отделяться?опубликовано econet



Автор Алена Швец

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