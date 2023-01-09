Как установить «ОГРАНИЧИТЕЛЬ БЕСПОКОЙСТВА»: 3 главных секрета Дейла Карнеги

Люди постоянно беспокоятся. Даже тогда, когда этого делать не стоит. Придумывают себе проблемы, а потом ломают голову как же их решить. Рассказываем о 3-х советах знаменитого психолога Дейла Карнеги как справиться с беспокойством.

У Дейла Карнеги был период, когда он считал себя несчастным человеком. Он не любил свою работу, его не удовлетворяли условия жизни. Казалось, что мечты, которые Карнеги вынашивал, пока учился в колледже, погребены под грузом жизненной рутины. Каждый вечер он думал: «Где тот блистательный триумф, которого я ждал? В итоге Карнеги уволился. То судьбоносное решение помогло ему начать все сначала. И это полностью изменило его будущее. Раскроем 3 самых важных секрета знаменитого психолога.

Беспокойство: как избавиться? 3 совета Дейла Карнеги

Не бегите «впереди паровоза»

Люди испытывают беспокойство, когда пытаются принимать решения до того, как получат достаточную информацию. Если перед вами стоит проблема, которую нужно решить в три часа в следующий вторник, не пытайтесь принять решение, пока не наступит следующий вторник. Собирайте больше фактов, анализируйте.

Недостаток информации вызывает панику, паника приводит к неверным решениям, а неверные решения превращаются в стойкий страх, из-за которого вы повторяете роковые ошибки. Получается замкнутый круг.

Лучше как можно подробнее опишите для себя ситуацию, которая вас волнует, и обдумайте возможные действия. Предпринимайте шаги, только если уверены, что рассмотрели проблему со всех сторон.

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Приструните воображение

Часто люди страдают не из-за реальных проблем, а из-за собственной мнительности. Ипохондрики выискивают у себя болезни, тревожные люди боятся выйти из дому, наслушавшись криминальной хроники. А те, кто привык обижаться, находят для себя оскорбление в любом незначительном поступке окружающих людей.

Сам Дейл Карнеги страдал от множества фобий: в детстве он боялся, что девочки будут смеяться над ним, в зрелом возрасте — что его похоронят заживо или убьет молния, что после смерти он попадет в ад, что ему не о чем будет разговаривать с женой после свадьбы и т.д. Шли годы, ничего подобного не происходило, и Карнеги задался вопросом: чего ради я заранее отравляю себе жизнь надуманными бедами?

Кстати, многочисленные страховые компании делают миллионы именно на человеческих страхах. Клиенты годами вносят страховые платежи, защищая себя от пожара, наводнения, грабителей и страшных физических увечий, которые в реальности так никогда и не происходят.

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Если вам все равно кажется, что повсюду опасности, найдите статистику, она вас успокоит. Так, согласно данным Совета национальной безопасности США, только одного человека из 350 тыс. убивает молния. А шанс быть похороненным заживо — у одного на 10 млн. человек.

Установите «ограничитель беспокойства»

На фондовой бирже, чтобы не слить весь капитал, дельцы используют «ограничитель потерь». Это ордер на закрытие сделки, если цена пошла не в ту сторону. Нечто подобное можно применить к собственной психике, как только вы поймали себя на негативном мышлении или беспокойстве.

Например, Карнеги иногда договаривался с другом позавтракать вместе, но друг редко приходил вовремя. Это вызывало сильное волнение у Карнеги, ведь половина времени, отведенного на завтрак, проходила в тревожном ожидании. Тогда он придумал «ограничитель» и сообщил другу: «Послушай, Билл, я жду тебя ровно 10 минут, а затем ухожу». Эта мера не сделала приятеля Карнеги пунктуальным, но сам он уже не мучился долгим ожиданием, а спокойно шел по своим делам.опубликовано econet

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