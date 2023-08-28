ПСОРИАЗ. Я чувствую ЭТО кожей!

Псориаз — заболевание кожи, известное еще в древности и до сих пор трудно поддающееся медикаментозному лечению. Возможно, что истинные причины псориаза лежат в совсем другой плоскости и мы просто не знаем, что лечить нужно не тело? Рассмотрим основные психологические причины, которые провоцируют появление заболевания и его развитие.

Давайте вспомним несколько расхожих фраз о коже (с этого нужно всегда начинать, если хочешь рассмотреть причины своего заболевания).

Итак:

"Я чувствую это кожей".

"Всё на поверхности".

"Скинуть, как змеиную кожу".

"Бежать, как от прокажённого" (проказа (лепра) — опасная инфекционная кожная болезнь).

"У меня эта тема прямо зудит".

Псориаз: какую информацию для нас несёт болезнь

1.Болезням кожи подвержены люди с высокой чувствительностью, которые по разным причинам не могут проявить свои болезненные чувства.

2. На коже высыпания появляются, если другие системы в организме работают с перебоем.

Например, болезни ЖКТ, а так как кожа один большой орган выделительной системы, то и получается, что невозможно что-то переварить и вывести из тела до конца, и оно вынуждено выходить через кожу. Другими словами, больная зудящая тема вышла наружу. А если речь идёт о хроническом процессе, то это центральная болевая тема человека.

3. Скинуть кожу, т.е. изменить себя полностью. Неприятие себя такого, отвращение к себе. Но самое главное, так проявляется неприятие самыми близкими людьми этого человека, матерью чаще всего.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

4. Кожные хронические заболевания вызывают у больного желания уединиться, чувство стыда, отказ от общения и заниженную самооценку. Потому что "он некрасивый".

5. Когда человек расчёсывает кожу, он получает удовольствие и успокоение, хоть и на миг, но всё же. Значит, где-то в детстве было недополучено удовольствие и успокоение от физического контакта.

Затем мы вспоминаем, что кожа — это последняя физическая оболочка и граница, которая отделяет нас от внешнего мира. В первую очередь мы встречаемся с этим миром через кожу, через её рецепторы, которые уже в мозг посылают информацию от том, с чем человек встретился.

И тут вспоминается, что доказана огромная потребность у новорождённого соприкасаться с кожей, телом своей матери и чувствовать защищённость.

Чем раньше по возрасту возникло кожное заболевания, тем сложнее оно лечится, потому что "цепляет" базовые неудовлетворённые потребности.

Теперь соединяем все вместе.

У человека, страдающего кожными заболеваниями, есть неудовлетворённая потребность в теплом контакте, доверии, открытости и связи с матерью.

В таких отношениях всегда присутствует неприятие матерью ребёнка, её недоступность, сухость и чёрствость.

Из-за этого у ребёнка возникает желание полностью "сменить кожу", чтоб его принимали и любили близкие. Всё это перерастает в обиду на мать и отвержение себя. Все кожные заболевания имеют эту схему раскрутки, особенно дерматиты и всё, сопровождающееся зудом. Но особое место среди них занимает псориаз.

Псориаз — это особая каста кожных заболеваний

Потому что в одну точку стянуты сбои многих систем организма: ЖКТ, эндокринная, нервной системы, а часто и генетическая. А также любые сбои в диете или стресс вызывает обострение. Но это та скрытая часть, а нам важно, как это происходит на поверхности, т.е. то, что мы видим и с чем сталкиваемся при виде псориаза. А ещё расшифровать основную информацию, что заложена в ходе заболевания. Так вот что нам говорит псориаз. А он о-о-очень разговорчивый!

Посмотрим, что нам говорит псориаз

1. Клетки поверхностного слоя кожи начинают экстремально быстро делиться (в 30 раз быстрее, чем надо). И у них, внимание, не успевают сформироваться связи между друг другом, и они начинают наслаиваться и образовывать белесую бляшку из отмерших клеток.

2. Если эти бляшки до конца отслаивать, отдирать, там появляется тончайшая кожица с капельками крови.

3. Теперь с другой стороны. Т.к. это всё происходит на фоне местного воспаления кожи, иммунная система начинает чрезмерно работать и уже не защищать, а разрушать то болезненное место с бляшкой. И тогда агрессия иммунной системы направлена на своё же тело, а не на воспалённые и неправильно развивающиеся клетки. Происходит "спутка", где свой, а где чужой.

4. Это заболевание не инфекционное, т.е. чужого заразить ты не можешь, а вот своего — пожалуйста.

5. Псориаз передаётся по наследству. Как правило, заболевание сопровождает стыд и заниженная самооценка. Чувство отверженности и желание спрятать себя.

А теперь всё собираем вместе, все 5 пунктов. Следите за логикой, расшифровываем.

Что-то естественное и близкое не успевает сформироваться (связи между клетками — это связь между матерью и ребёнком), и происходит отторжение.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Оно в глубине очень болезненно, так как появляются даже капли крови, если оторвать старые клетки (бляшку).

Отмершие клетки — это как старые деструктивные мысли, которые гоняются в мозгу, но не могут сформироваться до конца. В этом контексте аутоиммунность заболевание рассматривается как нестандартная ситуация, когда мать должна любить и принимать ребёнка, а происходит наоборот. Ребёнок в шоке, он не знает, как с этим быть, и агрессию выпускает на себя, на своё тело.

Отсюда чувство глубокой неполноценности и отвращения к себе. К сожалению, мы смотрим на себя глазами своих родителей! В этом-то всё горе и есть! А почему не инфекционное, а генетическое?

А потому, что такие уродливые схемы передаются из поколения в поколение. Модель в семье всегда одна. Поэтому чужих заразить невозможно — они с другой семьи и не причём!!!

Вот сколько всего интересного может рассказать Псориаз!!!

А лечить его сложно по причине, что придётся менять полностью отношения с матерью до основания!

Мало, кто на это может решиться!!! Вот так.опубликовано econet

Автор Ангелина Петренко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet