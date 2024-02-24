ОТНОШЕНИЯ: Почему выбирают ОБЫЧНЫХ

В чем причина одиночества? Почему люди никак не могут найти "своего" человека? А может дело в установках?

Что я имею ввиду говоря «принц, принцесса»? Все просто. Помните сказки детства? Царевна-Несмеяна, Спящая Царевна и прочие. Где такая прекрасная, умная, светлая, очаровательная девушка имеет «загадку». Если первую нужно просто рассмешить, что мало кому удаётся. И в этом ее особенность и избирательность. Она ведь далеко не для каждого. Такое сокровище достанется тоже только самому-присамому особенному. Спящая царевна же - ждёт поцелуя не простого мужика, а настоящего принца, который «влюбится» в неё только по одному внешнему виду. (Она ж спит. Тут не до узнавания). И сама она (по сюжету сказки) умница, красавица и рукодельница. Только принца 100 лет ждать пришлось и на цепях качаться «не живя»!

Принцы... Принцессы... Немного про одиночество. Или почему выбирают «обычных»

Подходил бы ей обычный, давно б уже проснулась и детей нарожала. Нет «особенный» должен полюбить. И ждёт и ждёт... А принц все не идёт...

Узнаете? Наверняка среди ваших знакомых есть похожие «Спящие-царевны».

В данном случае причина одиночества в бессознательной установке «я особенная» и жду «особенного», который полюбит какая есть. В этом «какая есть» - ещё одно заблуждение. Так безусловно, уж простите, любят только родители и больше мать. Все остальные за отношение к себе и за «обычность». Хотя могут отдельно выделятся самые разные черты характера и внешности. Ладно, не суть.

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Вопрос почему остаёмся? И даже больше не так. С кем нам по-настоящему хорошо в длиннике? Я для себя выделила несколько пунктов. С человеком, который:

1. Умеет признавать свои ошибки и извиняться. Если он несовершенен, следовательно, можно быть несовершенным партнеру! Если один заигрался в совершенство - он просто «обязан» замучить другого придирками, упреками в низкой мотивированности, лени, распущенности.

2. Признает, что он чего-то не знает и готов учиться даже у партнера. Снова не про идеальность. (Идеальные уже все знают. Или точно знают больше, чем партнер).

3. Воспринимает партнера, как равного себе и советуется в принятии решений. Мнение другого действительно важно. А не спрашивается снисходительно. С верхней позиции идеальности к нижней границе ничтожности.

4. Действия продиктованы уважением к личной жизни, интересам, границам.

5. Сознает, что жизнь конечна. И бережен к себе и другому рядом. Не рискует ни своей жизнью-здоровьем, ни жизнью здоровьем другого.

Любви Вам обычной.опубликовано econet

Автор Анна Лядова

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