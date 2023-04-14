Сегодня про сайты знакомств и реальную возможность встретить там потенциального партнера для серьезных отношений. Реально ли это и сколько времени потребуется, чтобы найти себе пару?

Сегодня буду говорить, как использовать сайты знакомств для поиска серьезных отношений. Периодически обращаются клиенты, страдающие от вынужденного одиночества, или единственного «спасения» — таких же вынужденных деструктивных отношений, немногим лучше опустошенной, одинокой жизни. Если жизнь стала колеей от дома до работы, она кому угодно покажется пустой и бессмысленной. Границы этой колеи могут представляться пределами вселенной, пока не будут с щепетильной смелостью изучены.

Как завести серьезные отношения на сайте знакомств

Сайты знакомств – это реальный способ выйти из зоны комфорта, расширить круг общения и завести серьезные отношения. Но большинству он кажется нерабочим в силу стереотипных заблуждений — большинство полагает, что отношения нельзя строить искусственно, они должны найтись сами спонтанно, на сайтах знакомств — одни уроды и неудачники, все мужики — озабоченные, женщины — продажные, и найти своего человека невозможно, потому что в реальности все оказываются разочаровывающе другими.

Рассмотрим отдельно каждое.

Заблуждение 1: новые знакомства, дружба и отношения — нечто вроде спонтанной судьбоносной милости.

Остается ее покорно ждать, как ждала годами наивная Ассоль из «Алых парусов» своего мифического возлюбленного. Самостоятельное выстраивание отношений в таком ракурсе будет казаться искусственной фиктивностью. Но дожидаться своего человека можно безуспешно до самой старости.

Представьте, что вы себе одежду не выбираете, а тихо ждете, что вам Бог пошлет, или пожертвуют друзья. Авось действительно поделятся… чем-нибудь не очень нужным. Люди могут часами выбирать и примерять шмотки, и пальцем об палец не ударить, чтобы так же старательно подойти к выбору возможного партнера.

Намеренно выстраивать дружбу и отношения можно и нужно. Это — не дар небес, а самостоятельная кропотливая работа. И сомнения в этом — признак деструктивных разящих страхом убеждений.

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Заблуждение 2: на сайтах знакомств все мужики — озабоченные, а женщины — продажные.

Для женщины действительно важна материальная обеспеченность избранника — в современном мире так выражается древняя мужская обязанность — быть добытчиком и защитником семьи.

Для мужчины первый секс — это действительно такой победный рубеж. Но большинство все равно хотят серьезных отношений и семью. Поэтому после первой интимной близости мужчина постепенно переключается, и все больше обращает внимание на совместимость характеров.

Сексуальность и социальная состоятельность — это «одежка», по которой оценивающе встречают. «Провожать» все равно будут, исходя из общего впечатления.

Заблуждение 3: на сайтах знакомств — одни «уроды и неудачники», выброшенные социальным естественным отбором на обочину жизни.

Сайты знакомств — отражение людной городской улицы. Большинство — обыватели — люди, которым поставляют основной массив новостей, сериалов, шоу и рекламы. Несколько процентов в толпе — интеллектуалы: технари и гуманитарии. Половина — интроверты, вторая — экстраверты. Несколько процентов — нетрадиционной ориентации. Пятая часть увлекаются эзотерикой и психологией. Один-два процента посвящают самопознанию жизнь. И все чужие. Но среди них есть процент потенциально своих…

Представьте свалку. Вокруг грязь, мусор, хлам, букет дурных запахов. Но вы знаете, что здесь можно отыскать брильянт. Поэтому берете лопату, одеваете резиновые сапоги, перчатки, если понадобится — противогаз — и спокойно движетесь, оставляя позади все, что интереса не вызвало.

Если, например, ваш «брильянт» — серьезные отношения и душевное созвучие, а вас явно примеряют как средство финансового, или сексуального ублажения, то просто проходите мимо.

Заблуждение 4: сайты знакомств не работают, потому что в реале человек всегда оказывается неожиданно другим.

Так оно и есть — в оффлайне все другие, но не обязательно «хуже». Сходив на две-три встречи, нельзя спешить с выводами. Неудачные первые свидания — реальная закономерность. Просто не надо ничего ждать. Каждая встреча — как просмотр кинофильма. Попили чай, получили новые впечатления — и по домам. Совершенно нормально — встречаться в первый и последний раз.

У первых свиданий, вообще, есть такое распространенное свойство, как безответные чувства: либо не нравитесь вы, либо не нравятся вам. А взаимность явление редкое. Но не исключительное.

А здесь скажу так: необходимо пройти примерно через двадцать первых свиданий, чтобы найти своего человека. Лучше сразу это уяснить. Каждый пятый может стать другом, каждый десятый — любовником, каждый двадцатый — избранником для серьезных отношений. Показатели — приблизительные.

Две-три встречи в неделю — и на всю затею уйдет пара месяцев. В запущенном случае — полгода. Стоит оно того? Вы же не туфли выбираете, а общество возлюбленного, который, возможно, будет вас наполнять душевно долгие годы.опубликовано econet

© Игорь Саторин

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