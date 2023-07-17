Помощь при стрессе: кинезиологическая самокоррекция за 5 минут

Эти три простые упражнения, могут тебя собрать, как сложный пазл в течение нескольких минут. Но, если твой стресс проходит в мягкой форме, он не запущен, и ты знаешь его причины. Если у тебя не так, то нужно прийти к профессиональному кинезиологу, который выведет тебя из любой стрессовой ситуации. Он больше и лучше знает. И методики разные, многошаговые, углубленные и индивидуальные. Для начала разреши себе быть счастливым, а затем уже освободись от стресса. Стресс – это не душевность человека, это болезнь человека.

«Это у тебя стресс» - говорят тебе и отмахиваются. Мол, никаких проблем, всё как у всех. Со стрессом сроднились, с ним не просто научились жить, а даже в случае его отсутствия люди начинают думать, что они стали «бесчувственными скотинами».

- Курс доллара вырос, опять где-то стреляют, там наводнения, а там землетрясения, а ты сидишь и делаешь вид, что всё нормально!

- Да, у меня всё нормально. Я умею бороться со стрессом.

- Тебе просто наплевать, что другим плохо. Тебе главное своё удовольствие!

- Я же не могу повлиять на то, что в Японии опять землетрясение. Я могу лишь повлиять на то, чтобы эта информацию не разрушала мою жизнь.

- Ладно… а как ты борешься со стрессом?

- Садись поудобней, я расскажу.

Как снимать стресс за 5 минут: кинезиологические упражнения для самокоррекции

Нас приучили, что все проблемы от нервов. Встречаясь люди на вопрос «как дела?» выпаливают тираду из бед. Словно хорошее в их жизни не происходит. Людям нравится страдать. Они культивируют в себе страхи и стрессы. Думая, что тем самым они становятся более человечными.

Нет, они становятся больными, причем не только в эмоциональном плане, но и в физическом. У них начинают болеть внутренние органы и системы, появляются хронические заболевание, приходит ранняя старость, а заканчивается всё внезапной смертью. Я так не хочу и тебе не советую.

Дело в том, что мне жаль японцев, но я ничем не могу им помочь, но и не хочу навредить себе, поэтому абстрагируюсь. Переживаешь за беженца? Сними с себя куртку и отдай ему. Не можешь или не хочешь? Тогда отстранись. А сидеть вечерами и причитать, как им беженцам не повезло, травить своё подсознание и медленно болеть – зачем? Ему не поможешь и себе навредишь. Бессмысленно, правда?

От внешней негативной информации еще абстрагироваться можно, а как от той негативной энергии, которая связана непосредственно со мной? Для этого есть целая наука и имя ей «Кинезиология». Вначале я научу тебя снимать стресс самостоятельно за 5 минут.

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Данная самокоррекция занимает пять минут. Всего 5 минут времени и ты «огурец». Для этого не нужно особенное место, навыки и умения. Всё доступно каждому, было бы желание.

Итак, я предлагаю тебе 3 прстых упражнения:

Первое упражнение – ФОП.

Учимся правильно дышать. Вдыхаем через рот, а выдыхаем через нос. Вдохи глубокие, а выдохи сильные. Кислорода будет много, поэтому лучше выполнять это упражнение сидя. Делай 10-15 вдохов и выдохов.

Далее делай фронтально – опциптальную коррекцию, т.е. лобно-затылочную.

Для этого обхвати голову руками так, чтобы одна рука лежала на лбу, а вторая на затылке. Обними себя нежно! Держи так руки и сделай глубокий вдох, затем выпрямись и отклони голову чуть назад.

После того, как ты взял всё в свои руки, т.е. подержал голову в своих руках, ты должен успокоиться, как бы сам собой, и начать оценивать ситуацию адекватно.

Проверка.

После упражнения у тебя должен быть равномерный синхронный ритм в двух точках на лбу и в двух точках на затылке. Если этого нет, значит где-то ты смухлевал. Тогда повтори еще раз.

Эта коррекция помогает восстановить кровообращение мозга и выйти из негативного прошлого, так сказать вынырнуть из болота страха. Ты правильно дыши и рисуй в голове позитивные картинки. Подумай о том, что тебя волнует и представь лучший выход ситуации. Стресс уйдет, а ситуация разрешится наилучшим образом.

Второе упражнение - поза «Крюки Кука».

Отлично, если это упражнение ты проделаешь накануне «страшного» для тебя испытания. Если ты будешь делать упражнение в течение 5 минут, то его позитивные вибрации будут действовать целые сутки.

Дышать тебе нужно точно так же, как сказано в первом упражнении.

Сядь на стул. Расслабься. Положи поверх левой руки – правую.

Закинь ногу на ногу, т.е. положи правый голеностоп на левое колено.

Дай время рукам укомплектоваться на колене. Они сами выберут правильное положение. Посиди так до пульсации.

Правую кисть направь к правой стопе, охвати ей и двигайся к пальцам ноги. Теперь обхвати их. Посиди так. Почувствуешь пульсацию – отпускай и возвращайся в исходную точку.

Теперь поменяй руку и ногу. Повтори упражнение.

По завершению соедини пальцы рук домиком. Это как в детстве «чур-чур я в домике», но только не над головой. Опять дождись пульсацию.

Данная коррекция замыкает цепь энергетических процессов в организме и активизирует внимание и концентрацию, убирая дезорганизацию и состояние «жертвы ситуации». Ты избавишься от избыточного напряжения практически сразу, т.к. энергия будет циркулировать через все зоны, которые до этого были блокированы из-за чрезмерного сокращения мышц.

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Поза «Крюки Кука» напоминает восьмерку, поэтому позволяет энергии свободно течь по твоему телу, а при прикосновении кончиков пальцев друг к другу идет объединение работы двух полушарий мозга. Именно поэтому во время упражнения нужно задать себе вопрос, который до этого был без ответа, например «как решить ту или иную проблему», и одновременная работа всего мозга выдаст ответ.

Данная поза объединяет эмоции и мышление, тем самым включая мозг в интегрированное состояние, при котором происходит наиболее эффективное обучение и «трезвое» реагирование на ситуацию.

Третье упражнение – поза «марширующий солдат».

Дышать тебе нужно точно так же, как сказано в первом упражнении.

Встань прямо и найди неподвижную точку на уровне глаз.

Поочередно поднимай колени и касайся ими противоположного локтя. Выше колено! Четче! Ты солдат, только более резкий. Желательно помаршировать пару минут.

Это упражнение задействует максимальное количество мышц и активизирует лобную долю мозга, именно ту часть, которая отвечает за мышление.опубликовано econet

Автор Виктория Штельмах

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