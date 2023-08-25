ОТНОШЕНИЯ КАК НЕПОСИЛЬНАЯ НОША

Попытка закрыть внутренние дыры другим человеком - перекладывание ответственности, так этот вопрос не решается. Это подмена, а не истинность. И, как правило, это привязанность, а не любовь.

"Живу ради тебя" - это не дар, а непосильная ноша, в которой любое проявление свободы воспринимается как отступничество, любые вольности - под запретом. Дышать сложно тому, ради кого живут. Это ответственность, от которой хочется сбежать, потому что ее не выбирал ты сам, ощущается подвох, что на тебя навесили что-то громоздкое без твоего согласия.

СЧАСТЛИВЫЕ ОТНОШЕНИЯ - ЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Это скрытая манипуляция, за которой стоит не проговорённое: "Делай так, как я хочу, чтобы ты делал, иначе я не смогу выдерживать жизнь, мне будет слишком плохо, чтобы жить, т.к. моя жизнь полностью завязана на тебе, зависит от тебя". А у партнёра от такого возникает чувство, что он всё время что-то должен: тяжело проживать свою жизнь так, чтобы делать то, что ты хочешь делать, таким образом, как этого кто-то хочет, ещё и осознавать бессилие партнёра - невозможность быть счастливым без тебя.

«Быть вместе до конца» - слишком большое требование: никто не знает, что будет дальше. Это иллюзия, придавливающая своей тяжестью к земле партнёра. Это совсем не значит, что не нужно делать выбор, брать на себя ответственность и обязательства, вступать в брак. Можно всё это делать, наслаждаясь жизнью и естественным течением времени и обстоятельств, при этом сохраняя свободу себе и партнёру.

Выбирать изо дня в день одного и того же человека и когда также выбирают тебя при наличии такой свободы - дорого стоит. Это внутренний посыл, а не внешняя парадигма. Когда ты позволяешь себе быть в отношениях , не зная их итог - чем они закончатся, ты впускаешь в отношения счастье.

Счастью нужна свобода, нужен воздух, чтобы дышать и развиваться, счастье не может существовать в жестких рамках, в "должна" или "должен". Предопределённость безвкусна и скучна. Отношения - пространство для творчества. Творчество существует только в свободе. Я здесь, рядом с тобой, не ради тебя, а ради себя, не потому что должен или должна, а потому что выбираю здесь быть.

Ни в одних отношениях, какими бы прекрасными они ни были, итог невозможно предсказать, его можно выбрать, формировать и предполагать, но на 100% знать невозможно. Поэтому лучше сразу находиться в позиции «может быть, будет так, а, может, по-другому».

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Жесткие рамки того, как надо, убивают спонтанность и лишают возможности получать удовольствие. А отношения - сфера, в которой оно необходимо. сначала научись жить ради себя, чтобы с собой было комфортно настолько, чтобы не приходилось выбирать жить только ради кого-то.

В отношения можно вступать от нужды - «я несчастлива, когда я одна», чувствую себя и свою жизнь неполноценной без отношений/ любви / мужчины, а можно - из естественной потребности развития: созрела для новой формы взаимодействия, хочу семью и детей, при этом могу сделать себя счастливой и когда я одна, и когда я в паре. Ты даришь или нужду, или счастье. При этом умение делать себя счастливой не означает отсутствие проблем и участие партнёра в их решении. Но и это он делает не потому, что "должен", а потому что хочет.

То, в чем нуждаешься, отнимется, не потому что так действуют метафизические законы Вселенной, а потому что внутренние дыры не может заткнуть никто другой, хотя бы потому что они с тобой всё время, а человек - нет. Когда он рядом - хорошо, нет - ощущения обостряются, появляется неистовый страх его потерять.

Попытка закрыть внутренние дыры другим человеком - перекладывание ответственности, так этот вопрос не решается. Это подмена, а не истинность. И, как правило, это привязанность, а не любовь.

Когда выбираешь быть в отношениях не из страха, неполноценности и несчастливого одиночества, тогда и партнёр правильный выбирается - подходящий, и отношения здоровые строятся. опубликовано econet

© Инна Макаренко

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