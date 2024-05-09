Цените то, что потерять невозможно – ощущение тёплого ветра на коже и аромат домашней выпечки, звук детского смеха и ощущение радости от того, что мы просто есть

"Здесь, в видимом мире, проблем и забот

Достаточно. Не добавляйте напрасно.

Сломалось на триста, расстройств – на шестьсот.

Платите легко. Жизнь трудна, но прекрасна".

Артём Скобёлкин

Мы привыкаем к хорошему. Хотя нет, не так. Мы привыкаем к своему, считая это хорошим. Впрочем, тоже не точно. Пожалуй, вот верная формулировка: «Мы привыкаем к своему, считая хорошим теперь только это».

Мы привыкаем к своему, считая хорошим теперь только это

Потерять что-то своё иногда бывает очень больно. И эта боль не зависит от размера потерянной вещи, ведь даже потерянная малюсенькая карта памяти с записанными на неё не самыми свежими фильмами дает ощущение глубокой утраты. «Это была моя любимая флешка, удобная, красивая, переливающаяся как океан на закате, слегка треснутая, но и трещинка такая ровная была, эстетичная», - и всё больнее, больнее, больнее. Боль зависит от того, насколько мы сроднились с потерянным и насколько мы за это уже потерянное всё ещё «держимся». А мы – держимся.

И не только за людей, но и за вещи, за файлы, за что-то иллюзорное, будто бы принадлежащее нам или не принадлежащее, но привычно используемое нами, как удобное место на общей парковке, занятое теперь кем-то другим. Держимся крепко, до посиневших ногтей, забывая о том, что держать вцепившись иногда бывает больнее, чем просто отпустить.

Почему же мы в это вцепились так крепко? Возможно, потому, что в противном случае у нас не будет опоры, зацепа для пальца, держась которым хоть за что-то мы всё ещё верим, что у нас это что-то будто бы есть.

Вот и стараемся отхватить у Вселенной побольше кубометрической атмосферы: дом повыше, гараж пошире, машину попросторнее. И нам искренне хочется, чтобы наше «отвоёванное» всегда оставалось с нами. А отцепляться необходимо, хотя бы умом. Живя при этом в высоком доме и ставя красивую и просторную машину в широкий гараж.

Видимо, нужно учиться отпускать тех людей, которые намеренно делают нам больно, выкидывать лишнее из неиспользуемого (даже если это всего лишь магнитик, привезённый кем-то из родственников уже и не вспомнить откуда), оставлять без оглядки в прошлом события, которые нас всё ещё держат (и ещё не ясно, кто кого держит сильнее).

В какой-то момент придёт понимание, что пусть мы и хозяева этому, но, вместе с этим, это нам не принадлежит. В философском смысле ни дом нам не принадлежит, ни деньги, которые мы за него отдавали, ни даже диван, на который мы копили полгода, и на который детям теперь с чем-то пишущим залезть уже нельзя, нам не принадлежат. Всё это часть общей Вселенной, которая может в любой из моментов от нас «уйти». Мало того, цепляясь за это всё, мы сами начинаем принадлежать этому.

Истина в том, что для того, чтобы кататься на яхте, не обязательно быть её владельцем. Чтобы угоститься яблоком, не обязательно выкупать весь яблоневый сад. Нам, привыкшим быть хозяевами, не мешало бы научиться чувствовать себя ещё и гостями. Гостями не у людей, а у мира, который мы, как в детской игре в ножики, пытаемся разделить на личные части общего круга, поставив на каждую вещь незримую отметку «моё».

Потерять что-то своё иногда бывает крайне необходимо. В первую очередь для того, чтобы увидеть, насколько мы привязали себя к тому, что нельзя хранить вечно. А во вторую - чтобы понять, что есть и другое хорошее, новое, непривычное, но такое же хорошее, а, может быть, даже и лучше потерянного.

Цените то, что потерять невозможно – ощущение тёплого ветра на коже и аромат домашней выпечки, звук детского смеха и ощущение радости от того, что мы просто есть.

Хотя, кто я такой, чтобы Вам на всё это указывать!? Поэтому указываю себе: «Артём, не привязывайся. Артём, не цепляйся. Артём, умей отпустить, и, Артём, не спеши ставить своё именное клеймо на то, что получил во временное пользование».

Если это покажется Вам разумным – практикуйте во Благо! Берегите то, что есть, и отпускайте то, чего уже нет.опубликовано econet

Артём Скобёлкин

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