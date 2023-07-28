В зависимости от того, как родители реагировали на просьбы ребёнка о покупке, во взрослой жизни формируется способность говорить о своих желаниях и потребностях. Как найти ту грань в отношениях с ребёнком и правильно реагировать на его просьбы что-нибудь купить ему?

Часто мы, родители, сердимся на наших детей за то, что они постоянно просят купить им то одно, то другое. Иногда нам кажется, что у нас дома уже целый игрушечный магазин, а ребёнку все мало. Иногда мы покупаем, иногда объясняем, что нет возможности, иногда просто отказываем и злимся. А ведь бывают и обратные ситуации. Ребёнок ничего не просит. В этих ситуациях родители обычно очень радуются, даже гордятся своим ребёнком.

Дайте возможность ребёнку говорить о своих желаниях!

Мало того, родители нередко хвалят ребёнка за то, что он ничего не просит, и сравнивают с другими детьми.

Сравнение в пользу ребёнка приводит к тому, что ребёнок снова и снова хочет получить похвалу. А как ее получить? Не просить ничего.

Казалось бы, ничего ужасного в этой ситуации нет. Однако последствия не всегда благоприятные.

Я приведу здесь сказку, которая при этом - не результат вымысла. Она написана по реальным событиям, которые произошли в обычной жизни.

Сказка про девочку, которая ничего не просила

Жила-была Маленькая Девочка. Она очень хотела быть Хорошей Маленькой Девочкой, но у неё не очень-то получалось.

Папа всё время её ругал и говорил: «Веди себя хорошо», но никогда не говорил, как вести себя хорошо, что нужно делать.

Однажды Маленькая Девочка услышала, как Строгая Мама говорит Бабушке: «Все дети вечно что-то просят у родителей и закатывают истерики в магазинах, а наша Маленькая Девочка никогда ничего не просит».

И Маленькая Девочка поняла, что вот он – её шанс стать Хорошей Маленькой Девочкой! Все просто! Нужно только ничего не просить.

С тех пор она ничего не просила, она помнила о тех гадких детях, которые выпрашивают игрушки. Она мечтала о кукле в красивой кружевной шляпе, о мишке, но ни разу не посмела сказать маме о своих желаниях, ведь она надеялась стать Хорошей Маленькой Девочкой.

Постепенно она разучилась хотеть. Но она так и не стала для мамы Хорошей Маленькой Девочкой.

Маленькая Девочка выросла. Она стала Большой Девочкой.

И однажды на её 16-летие Добрый Дедушка подарил ей деньги. На них можно было купить много всего.

И Большая Девочка долго ходила по магазинам. Но она ничего не смогла выбрать для себя. В итоге Большая Девочка купила подарки для своей Строгой Мамы и Младшей Сестры, ведь Хорошие Девочки всегда заботятся о других.

Потом Большая Девочка стала Взрослой Женщиной. Она уже давно ничего не просила у Строгой Мамы, ведь она сама могла купить себе всё, что ей нужно. Но она разучилась хотеть.

Она приходила в магазин, смотрела на вещи, но не могла выбрать, не могла купить себе то, что было ей нужно.

Где-то внутри голос говорил, что хорошие девочки не просят, не хотят, не покупают.

Она носила старые вещи, которые отдавали ей подруги. Если же она всё-таки покупала себе что-то, то обычно долго корила себя и всё равно была недовольна покупкой.

Она разучилась не только хотеть, но и выбирать, радоваться тому, что есть… Зато она была Хорошей Девочкой.

Какой вывод мы можем сделать из этой истории? Если ребёнок не выражает свои желания, он постепенно перестаёт хотеть.

Но что же делать родителям, дети которых все время что-то просят?

Во-первых, радоваться, что их дети умеют выражать свои желания! Если иногда ваши дети раздражают или расстраивают вас своими бесконечными просьбами, вспомните сказку про девочку, которая разучилась хотеть, и порадуйтесь тому, что ваши дети этого делать не разучились.

Во-вторых, важно иногда (по возможности, конечно) выполнять просьбы ребёнка. Возможно, иногда детские просьбы кажутся нам глупыми, необоснованными и не заслуживающими внимания.

Пятилетний Миша просит у дедушки самолётик, который продаётся в киоске и стоит 38 р. Но дедушка не соглашается. Он говорит: «Я лучше тебе на день рождения подарю дорогой качественный самолет. А этот плохой, быстро сломается». Всё бы хорошо, да только день рождения у Миши через полгода.

Дорогие взрослые, получаете ли вы радость от покупки небольших мелочей для себя? Журнал, новая расчёска, какие-то приспособления для кухни или автомобиля и т. д. Всё это важные для нас приятные мелочи, которые мы регулярно себе позволяем.

Равно как и ребёнку важно иногда получать какие-то незапланированные мелкие подарочки, которые доставят ему радость.

В-третьих, очень важно разговаривать с ребёнком, обсуждать и вместе планировать покупки. Зачем это нужно? Иногда обсуждение планов, даже без совершения действия, доставляет человеку определённое удовлетворение.

Вика (5,5 лет) просит у мамы куклу. Кукла совсем недешёвая, и мама точно понимает, что покупать игрушку прямо сейчас она не будет.

Но мама видит, что эта просьба совсем не каприз. Вика действительно очень сильно мечтает получить эту куклу в подарок. Тогда мама делает следующее.

Она начинать разговаривать с Викой. Мама говорит о том, что понимает желание Вики, что кукла просто замечательная. Но прямо сейчас её купить не получится, придётся подождать некоторое время.

Вика с мамой обсуждают, какую куклу из магазинного разнообразия выберет Вика, как она будет с ней играть и т. д.

Это детальное обсуждение помогает Вике пережить тот не очень приятный факт, что желанная кукла будет у неё только через месяц.

В-четвертых, важно помочь вербализовать и пережить ребёнку все его желания. Да, да, именно все.

В предыдущем примере мы описали, как мама и Вика обсуждали предстоящую покупку куклы, и это было только одно желание. Но ведь у ребёнка обычно далеко не одно желание.

Не бойтесь того, что ребёнок начнёт называть всё подряд, а вы не сможете выполнить его просьбы. Этого и не требуется. Задача у этого приема несколько иная.

Итак, попросите ребёнка назвать всё, что он хочет. Пусть ребёнок называет желание, а вы сами (если ребёнок еще плохо рисует) или же сам ребёнок зарисовывайте это желание в специальный Альбом Желаний (идея рисовать желания описана в книге В. Оклендер «Окна в мир ребёнка»).

Если ребёнок хочет мяч, нарисуйте мяч, если хочет самолёт, то рисуйте самолёт и так далее, пока не исчерпаются все желания ребёнка.

Вам кажется, что вы будете рисовать бесконечно? Попробуйте, и вы увидите, что это не так. Как правило, дети с энтузиазмом берутся за дело и, кажется, что альбома не хватит. В реальности же количество желаний вполне ограничено.

Что нам, родителям, даст этот альбом?

Татьяна, мама Даши (6 лет):

– Когда мы с Дашей нарисовали её желания, я удивилась. Оказывается, моя дочь мечтает о самых простых вещах, о которых я и не догадывалась: заколка для волос, бадминтон, бисер для плетения. Все это такие простые и при этом важные вещи. А я даже не знала, что она о них мечтает. И сколько было радости, когда мы вместе пошли в магазин покупать ей заколки для волос!

Ирина, мама Лёни (5 лет):

– Мне всегда казалось, что мой сын только просит и просит, но нет возможности выполнить его желания. Поэтому я всегда отказывала ему, как только он начинал просить.

Теперь я поняла, что как только я отказывала ему в одном, он сразу начинал просить что-то ещё, надеясь хоть на какую-то на покупку. И так до бесконечности. Меня это раздражало ещё больше, и круг замыкался.

Теперь нам удалось вырваться из замкнутого круга. Желаний у Лёни не так уж мало. Но некоторые из них совсем простые: новые карандаши, мячик-попрыгунчик, наклейки.

Мы так разобрались с нашими желаниями. Некоторые я выполнила сразу. Какие-то желания мы отложили до дня рождения (например, железную дорогу). Какие-то договорились выполнять постепенно. Если желание выполнено, Лёня наклеивает наклейку на соответствующую страницу.

Теперь он видит, как много его желаний уже выполнено. Лёня перестал каждый день просить у меня всё подряд. Это важно для меня.

Что желать с альбомом? Обсудите, насколько важен каждый желаемый объект и можно ли его заменить чем-то другим.

Например, если девочка хочет бусы, то, возможно, у вас есть что-то подходящее среди старых украшений.

Один мальчик попросил купить ему кегли, но был доволен, когда папа предложил ему вместо этого сделать самому кегли из пустых пластиковых бутылок.

Мальчик хотел куклу и был доволен, когда мама достала с антресолей куклу, которой играла она сама. Мама и не думала, что мальчик может хотеть играть с куклой.

Вы и дальше можете играть с этим альбомом. Можно рисовать новые желания, можно раскрашивать осуществившиеся.

Я предлагала эту игру многим папам и мамам, которые жаловались на то, что их дети постоянно просят что-нибудь. Вот их истории.

История Виктории, мамы Саши:

– Я боялась ходить с сыном в магазин. Он постоянно просил что-нибудь купить и ныл: «Ну купи хоть что-нибудь». Я не знала, что делать. Я покупала ему много игрушек, но он просил ещё. После того как мы завели Альбом Желаний, дела у нас пошли на лад. Саша рисовал очередную машинку, а потом мы считали, сколько у него машинок уже есть, и смеялись. Оказывается, что машинка ему не очень нужна.

История Светланы, мамы Кости:

– Мы рисовали и рисовали, иногда просматривали альбом. Костя что-то вычёркивал, что-то дорисовывал. Сначала мне казалось, что рисовать желания глупо, что я только расстрою ребёнка, ведь я не могу купить ему всё, что он хочет. Потом я увидела, что многие желания не очень важны для него, а вот о чём он мечтает – это железная дорога. Он часто обращался к этому рисунку, что-то дорисовывал. Благодаря альбому я смогла понять, что железная дорога – это действительно важное желание Кости.

История Екатерины, мамы Лены:

– После того, как мы стали рисовать, Лена стала меньше просить. Как-то обдуманнее стала. Мне кажется, что когда она рисует, она уже получает отчасти то, что хочет.

Дайте возможность ребёнку говорить о своих желаниях!опубликовано econet

Автор Юлия Гусева

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