Где кончается любовь и начинается идеализация: Простая формула

Безусловная любовь – это чувство, которое не требует каких-то объяснений. Это чувство естественно и превосходно, подобно природе. Как это — любить без каких-либо условностей и принимать человека полностью?

Идеализировать – это значит переоценивать, возводить на пьедестал, поклоняться, создавать кумира. Любовь, созидающая и управляющая миром, отличается от идеализации тем, что она по сути своей бесстрастна, как это ни парадоксально звучит. Безусловная любовь – это любовь без права обладания, восхищение без поклонения. Другими словами, безусловная любовь не создает отношений зависимости между тем кто любит и предметом его любви. Эта простая формула поможет определить, где кончается любовь и начинается идеализация.

Только безусловная любовь способна сотворить чудо – любовь ответную

Представьте себе, вы гуляете по горной долине, утопающей в зелени и цветах. Вы любуетесь этим чудесным пейзажем, вдыхаете аромат живого воздуха, ваша душа наполнена счастьем и умиротворением. Это любовь.

Затем, вы начинаете собирать цветы. Вы рвете их, мнете своими руками, не думая о том, что они живые, потом они медленно умирают.

Далее, вам приходит в голову, что из них можно производить парфюмерию и косметику, их можно просто продавать, или вообще создать культ цветов и поклоняться им, как идолам.

Это идеализация, потому что во всех этих случаях создаются отношения зависимости между вами и предметом вашей бывшей любви – цветами. От той любви, которая существовала в тот момент, когда вы просто наслаждались зрелищем долины цветов, не осталось и следа. Чувствуете разницу?

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Любовь генерирует позитивную энергию, которая вынесет вас на соответствующую линию жизни, а идеализация создает избыточный потенциал, порождающий равновесные силы, стремящиеся его устранить.

Действие равновесных сил в каждом случае разное, но результат один. В общих чертах его можно охарактеризовать как «развенчание мифов».

Это развенчание происходит всегда, и, в зависимости от предмета и степени идеализации, вы получите сильный или слабый, но всегда отрицательный результат. Так будет восстановлено равновесие.

Если любовь переходит в отношения зависимости, то неизбежно порождается избыточный потенциал. Желание иметь то, чего у вас нет, создает энергетический «перепад давления».

Отношения зависимости определяются постановкой условия типа «если ты так…, тогда я так…».

Примеров можно привести сколько угодно.

Если ты меня любишь, значит, бросишь все и пойдешь со мной на край света.

Если ты не женишься на мне (не выйдешь за меня), значит, ты меня не любишь.

Если ты меня хвалишь, тогда я с тобой дружу.

Если ты не отдашь мне свою лопатку, я прогоню тебя из песочницы». Ну и так далее.

Равновесие нарушается и в том случае, если одно сравнивается с другим, или противопоставляется.

«Мы такие, а они – другие!» Например, национальная гордость: в сравнении с какими нациями? Чувство неполноценности: по сравнению с кем? Или гордость за себя: в сравнении с кем?

Если есть противопоставление, равновесные силы обязательно включатся в работу, чтобы устранить потенциал – как положительный, так и отрицательный.

Поскольку потенциал создаете вы, действие сил будет направлено прежде всего против вас.

Действие направлено либо на то, чтобы «растащить» субъекты противоречия, либо соединить – к обоюдному согласию, или для столкновения.

Все конфликты базируются на сравнении и противопоставлении. Сначала делается основное утверждение: «Они не такие, как мы».

Далее оно развивается.

«Они имеют больше, чем мы – надо у них отобрать».

«Они имеют меньше, чем мы – мы обязаны им отдать».

«Они хуже, чем мы – надо их изменить».

«Они лучше, чем мы – нам надо с собой бороться».

«Они поступают не так, как мы – надо что-то с этим делать».

Все эти сопоставления в различных вариациях так или иначе ведут к конфликту – начиная с личного душевного дискомфорта, и кончая войнами и революциями.

Равновесные силы стремятся устранить возникшее противостояние с помощью примирения или конфронтации.

Но поскольку в таких ситуациях всегда можно поживиться энергией, маятники чаще всего доводят дело до конфронтации.

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Если вас кто-то полюбил, считайте, произошло чудо. Даже если ответного чувства у вас не возникло – не пренебрегайте, цените эту любовь очень дорого, относитесь к ней бережно.

Подумайте: ведь это действительно чудо! А вдруг этот человек – последний, кто вас полюбит?

Точно так же цените и свою любовь к другому человеку, не превращайте её в отношения зависимости.

Безусловная любовь – любовь без претензий – является единственным шансом вызвать ответное чувство.

Откажитесь от желания что-то получить и присвоить, любите просто так, ни на что не рассчитывая, и тогда, может быть, произойдёт чудо – полюбят вас.

Представьте, что вы стоите перед зеркалом мира. Если ваш образ – любовь, в отражении вы получите то же самое.

Но если образ содержит желание добиться взаимности, не стоит надеяться увидеть в отражении ответное чувство – зеркало отразит лишь ваши потуги стать любимым.

Чем сильнее желание обладания, то есть ответной любви, тем сильнее действие равновесных сил, которые сделают всё "назло".

Любовь без условий, без права обладания не создаёт отношений зависимости и генерирует созидательную, позитивную энергию.

Только безусловная любовь способна сотворить чудо – любовь ответную.опубликовано econet

Вадим Зеланд, "Трансерфинг Реальности"

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