Люди, плохо понимающие слово «НЕТ»

Никто не может справиться с ними, но грустнее всего то, что они сами не могут справиться с собой. И все потому, что вовремя им не посчастливилось ясно и спокойно остановиться при помощи другого человека.

Люди, которых родители не достаточно защищали, останавливали и ограничивали с целью выживания, становятся как будто больше, старше и сильнее, чем они на самом деле есть. Это происходит, потому что в отсутствие ясных границ, структуры и правил нет возможности на что-то опереться, остановиться и расслабиться. Психика ребёнка работает как горшочек с кашей в старой сказке, в то время как никто не сказал «горшочек, не вари» и не настоял на этом. И в результате из такого ребёнка вырастает плохо понимающий свои границы взрослый.

ГОРШОЧЕК, НЕ ВАРИ!

Впоследствии такие люди плохо осознают, как устроен мир. Не видят свои естественные ограничения (возраст, потребности, силы, средства), не принимают свою форму (рост, размер одежды, черты лица, желания). Постоянно вовлекаются в яркие страстные чувства.

Отсюда берутся множественные идеи о совершенствовании или полной переделке себя. Волюнтаристские и насильственные методы работы с собой. Мечты о том, чтобы стать кем-то другим. О том, чтобы заставить себя и близких людей жить идеально. О том, чтобы изменить мир, не вникая в то, что уже в нем происходит.

Такие люди регулярно оказываются недосыпающими из-за игнорирования своих витальных потребностей. Переедающими (или недоедающими) из-за нечувствительности к сигналам тела. Берущими на себя слишком много работы из-за переоценки своих возможностей.

Нарушающими общественный порядок и просто не понимающими, почему нужно соблюдать социальные нормы. Посягающими на авторитеты. Застревающими в бунте и протесте. Неспособными долго удерживаться в одних отношениях. Берущими то, что хочется, вне зависимости от окружения. Влезающими в долги. Зарабатывающими то много, то мало. Сталкивающимися с системой. Кричащими, привлекающими внимание, слишком яркими.

Неаккуратными, милыми в своей непосредственности, меняющими решение в зависимости от настроения. Постоянно играющими с судьбой, порождающими в передряги. Выбирающими более слабых партнеров для управления ими или более сильных для того, чтобы столкнуться лбами.

По-своему красивыми, однако плохо управляемыми. Плохо понимающими слово «нет».

Никто не может справиться с ними, но грустнее всего то, что они сами не могут справиться с собой. И все потому, что вовремя им не посчастливилось ясно и спокойно остановиться при помощи другого человека. Потому что в нужный момент никто не сказал им «горшочек, не вари!» и не настоял на этом.

Вопрос не в том, чтобы остановиться совсем, а в регуляции. В том, чтобы знать, когда и как останавливаться, а когда опять начинать и сколько достаточно сварить в этом самом горшочке.

Я не имею ввиду жёсткие способы остановки. Такие, как насилие, принуждение и нарушение границ. Жесткие способы приводят либо к забитости, либо к безграничности. Я имею ввиду ясное, постоянное, внимательное присутствие и намерение родителей.

Никем вовремя не остановленные люди не имели возможности почувствовать, что самое твёрдое, ясное, присутствующее и в то же время живое – это другой человек. Им все время приходится проверять и ставить под сомнение себя и другого.

И если в три года это случается просто и естественно, то в более взрослом возрасте нужно больше усилий. И более масштабная личность оппонента, более яркая конфронтация для того, чтобы это произошло, пришли, наконец, успокоение, осознание своих границ и встреча с другим не как с объектом для проверки, а как с человеком, достойными уважения просто потому, что он существует.

А как у вас с вашим «горшочком»? Умеете ли вы вовремя останавливаться, а потом снова начинать?опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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