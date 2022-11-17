ТОЧНО МАМА ВИНОВАТА?

Вообщем, если вам за 25, и вы считаете, что мама испортила вам жизнь – вы застряли в детстве.Смело отпускайте мамину юбку! Скорее всего, мама про ту юбку уже и не помнит.

Вопрос роли мамы в испорченной судьбе ребенка настолько «прокачан», что клиенты, обращаясь за помощью, зачастую сразу ставят вопрос ребром: «у меня токсичная мать, помогите избавиться от последствий ее разрушающего поведения». Да, так разрушить психически и физически как это может мать – не cможет никто в последующей жизни.

Объяснение в том, что мозг ребенка «отформатирован» и функционирует иначе, нежели мозг повзрослевшего. Многие функционалы не созрели, и ребенок впитывает и ощущает мир через любовь. Анна Фрейд утверждала, что дети не способны на любовь, и где-то я с ней согласна. На ту любовь, к которой привык взрослый: оценивающую, взвешивающую, иногда циничную – нет. Не способен. Однако чувствование настроения матери и ответная реакция на это в ребенке развита. Более того, его выживание напрямую зависит от того, будет ли мать проявлять к нему интерес и уделять внимание. Еда, уход, тепло – это все можно добиться только руками матери.

Если вы считаете, что мама испортила вам жизнь

Точного ответа наука не имеет, но ряд фактов свидетельствуют, что ребенок очень тонко подстраивается под ожидания матери (иногда под ее подсознательные страхи) и становиться именно таким, каким она его ожидает видеть: славный малыш – будет славным; болезненный — будет болезненным; ужасный — будет ужасным.

Для ребенка нет разделения на мать – отдельная личность, «я» – отдельная.

Для ребенка самоощущение заменено материнским ожиданием и вердиктом.

Для ребенка базисное ожидание – быть положительным для своей матери ЛЮБЫМИ способами и средствами.

В определенный момент развития дитя начинает фальсифицировать свои чувства и переживания, лишь бы мама была права и довольна, а он ребенок – соответствовал ей.

И вот этот ключевой момент порождает многое.

Генетически вероятность клоновой похожести детей на родителей исключена. Ребенок, бесспорно, имеет набор генов от матери и отца, но это не 50х50. Каждый ген имеет формы, и сочетаются именно они, что дает вариации в миллионы вариантов.

Таким образом, ребенок – это абсолютно другой человек, со своими свойствами и способностями. Однако он вынужден «соответствовать» чужому набору выдвигаемых требований и ожиданий.

Если мать невежественна, несчастна сама, не любит ребенка, не считает нужным учиться родительству — жди беды.

Подавление своей истинной природы в угоду матери – первое зло

Не меньшим злом является и дисбаланс проявляемой матерью любви и выдвигаемых требований по отношению к ребенку. Перекос в сторону ожиданий и требований порождает у ребенка стресс, как следствие невроз и во взрослом возрасте педантичную личность, неспособную на чувства и удовольствия.

Перекос в сторону любви и абсолютное попустительство со стороны матери порождает в ребенке истерические черты, инфантильность. Во взрослой жизни – неспособность взрослого выстраивания отношений во всех сферах.

Пустота и в любви и в воспитании, эмоциональная депривация порождает в ребенке в крайней форме саморазрушающие механизмы. Социопатии и суициды чаще всего из этой группы.

Но даже без крайних проявлений, практически всегда неосторожное воспитание порождают несчастных детей.

Источник несчастья – напряжение между истинным «Я» и моделью «Я», вдолбленной матерью.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Но так ли все трагично?

Если Вам удалось проскочить подростковый возраст без тяжелых последствий – на маму пенять уже не имеет смысла. Взрослый и осознанный человек может принять на себя ответственность за свои чувства и ощущения, за происходящее в жизни и начать действовать.

Нет, ну конечно винить маму и страдать – легче, и опять-таки есть некие преимущества: образ страдальца; всегда есть на кого показать пальцем; да и энергия ненависти очень мощна. Если нет другого источника энергии – ненависть к матери неплохой источник суррогатного «топлива» (правда, выход из строя некоторых деталей обеспечен).

Итак, если Вы самодиагностировались как «разрушенный матерью» — прекращайте страдать и начинайте восстанавливаться.

Первый шаг: осознайте себя взрослым человеком, полностью готовым к реализации СВОЕЙ программы жизни. Просто присвойте себе свой паспортный возраст.

Второй шаг: оставьте на время маму. Ну, родила и не убила – спасибо. Дальше – я сам! Я САМ! Помните, как в детстве хотелось стать взрослым: до криков, до драки песочной лопаткой? Вот, время пришло.

На этом шаге вполне допустимо и временное прерывание контакта. (Вопрос помощи престарелым и недееспособным родителям – это вопрос другого рода, и какими бы не были Ваши родители, оставлять их в болезни и голоде не очень экологично для вашей же души, и для примера вашим детям).

Шаг третий: начните искать свое собственное «Я», не связанное с мамиными представлениями. Маминых тараканов того времени Вам уже никогда не отловить, да и смысл на это тратить время? Ну, считала она так, ну ляпнула со зла, ну была у нее стратегия воспитания, доставшаяся в наследство…

Но уверяю Вас: ничто в мамином поведении не могло уничтожить Вашу душу, Ваше истинное «Я». Вопрос лишь в размерах ущерба, и том объеме сил, который необходим для восстановления.

Этот шаг, пожалуй, самый сложный, но удается всем, кто пожелал его сделать! И это — отличная новость. Если самостоятельно это сложно – обратитесь к психотерапевту. Эти временные, эмоциональные, денежные вложения окупятся многократно.

В пользу возможности полностью изменить свой внутренний мир свидетельствуют и открытия нейробиологии о пластичности мозга и возможностях «засушить» нейронные сети, обслуживающие определенный конфликт, и даже вырастить нейронную основу под новое самоощущение. Мысль таки материальна в нейронном понимании!

Не мало историй (очень реально и в вашем окружении) о том, как человеку удалось выйти из токсичных отношений.

Но самое интересное, что зачастую, мама, то и не причем. При детальном рассмотрении оказывается, что к проблемной ситуации привели собственные решения, собственное недоразвитие каких-то способностей.

Согласно доктору Н. Пезешкиан способности имеют ключевое значение для проживания жизни. Их можно развивать на протяжении всей жизни. Ничего безвозвратно не утрачено и на любом этапе жизни можно и нужно этим заниматься.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В обществе принято вентилировать идею счастья применительно к молодым, поколение 40-50 летних согласно рекламе не существует, а потом сразу счастье 60-70 летних от правильной пенсионной программы. И создается ощущение, что в 20 лет ты просто автоматически счастлив прыгая в джинсах от ХХХ, в 40-50 ты куда то пропал, а в 70 – новые вставные зубы и правильный пенсионный фонд обеспечит тебе счастье!

Попытайтесь вспомнить хоть что-то в информационном пространстве, что наводит на размышления о возможности изменить себя? Даже киноиндустрия осторожна с этой темой.

Общество тотально не настроено менять себя. Принцип общества – перевести стрелки. Гендерные, религиозные, политические, возрастные, иерархические, законодательные и т.д. и т.п. Отсюда и индивидуальное восприятие возможности изменений: перевести стрелки. Ну, и фигура матери тут просто как нельзя кстати.

Вообщем, если вам за 25, и вы считаете, что мама испортила вам жизнь – вы застряли в детстве.Смело отпускайте мамину юбку! Скорее всего, мама про ту юбку уже и не помнит.опубликовано econet.ru.

Автор Оксана Фортунатова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet