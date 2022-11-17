ТОЧНО МАМА ВИНОВАТА?

Вообщем, если вам за 25, и вы считаете, что мама испортила вам жизнь – вы застряли в детстве.Смело отпускайте мамину юбку! Скорее всего, мама про ту юбку уже и не помнит.
Вопрос роли мамы в испорченной судьбе ребенка настолько «прокачан», что клиенты, обращаясь за помощью, зачастую сразу ставят вопрос ребром: «у меня токсичная мать, помогите избавиться от последствий ее разрушающего поведения». Да, так разрушить психически и физически как это может мать – не cможет никто в последующей жизни.
Объяснение в том, что мозг ребенка «отформатирован» и функционирует иначе, нежели мозг повзрослевшего. Многие функционалы не созрели, и ребенок впитывает и ощущает мир через любовь. Анна Фрейд утверждала, что дети не способны на любовь, и где-то я с ней согласна. На ту любовь, к которой привык взрослый: оценивающую, взвешивающую, иногда циничную – нет. Не способен. Однако чувствование настроения матери и ответная реакция на это в ребенке развита. Более того, его выживание напрямую зависит от того, будет ли мать проявлять к нему интерес и уделять внимание. Еда, уход, тепло – это все можно добиться только руками матери.
Точного ответа наука не имеет, но ряд фактов свидетельствуют, что ребенок очень тонко подстраивается под ожидания матери (иногда под ее подсознательные страхи) и становиться именно таким, каким она его ожидает видеть: славный малыш – будет славным; болезненный — будет болезненным; ужасный — будет ужасным.
Для ребенка нет разделения на мать – отдельная личность, «я» – отдельная.
Для ребенка самоощущение заменено материнским ожиданием и вердиктом.
Для ребенка базисное ожидание – быть положительным для своей матери ЛЮБЫМИ способами и средствами.
В определенный момент развития дитя начинает фальсифицировать свои чувства и переживания, лишь бы мама была права и довольна, а он ребенок – соответствовал ей.
И вот этот ключевой момент порождает многое.
Генетически вероятность клоновой похожести детей на родителей исключена. Ребенок, бесспорно, имеет набор генов от матери и отца, но это не 50х50. Каждый ген имеет формы, и сочетаются именно они, что дает вариации в миллионы вариантов.
Таким образом, ребенок – это абсолютно другой человек, со своими свойствами и способностями. Однако он вынужден «соответствовать» чужому набору выдвигаемых требований и ожиданий.
Если мать невежественна, несчастна сама, не любит ребенка, не считает нужным учиться родительству — жди беды.
Подавление своей истинной природы в угоду матери – первое зло
Не меньшим злом является и дисбаланс проявляемой матерью любви и выдвигаемых требований по отношению к ребенку. Перекос в сторону ожиданий и требований порождает у ребенка стресс, как следствие невроз и во взрослом возрасте педантичную личность, неспособную на чувства и удовольствия.
Перекос в сторону любви и абсолютное попустительство со стороны матери порождает в ребенке истерические черты, инфантильность. Во взрослой жизни – неспособность взрослого выстраивания отношений во всех сферах.
Пустота и в любви и в воспитании, эмоциональная депривация порождает в ребенке в крайней форме саморазрушающие механизмы. Социопатии и суициды чаще всего из этой группы.
Но даже без крайних проявлений, практически всегда неосторожное воспитание порождают несчастных детей.
Источник несчастья – напряжение между истинным «Я» и моделью «Я», вдолбленной матерью.
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Но так ли все трагично?
Если Вам удалось проскочить подростковый возраст без тяжелых последствий – на маму пенять уже не имеет смысла. Взрослый и осознанный человек может принять на себя ответственность за свои чувства и ощущения, за происходящее в жизни и начать действовать.
Нет, ну конечно винить маму и страдать – легче, и опять-таки есть некие преимущества: образ страдальца; всегда есть на кого показать пальцем; да и энергия ненависти очень мощна. Если нет другого источника энергии – ненависть к матери неплохой источник суррогатного «топлива» (правда, выход из строя некоторых деталей обеспечен).
Итак, если Вы самодиагностировались как «разрушенный матерью» — прекращайте страдать и начинайте восстанавливаться.
Первый шаг: осознайте себя взрослым человеком, полностью готовым к реализации СВОЕЙ программы жизни. Просто присвойте себе свой паспортный возраст.
Второй шаг: оставьте на время маму. Ну, родила и не убила – спасибо. Дальше – я сам! Я САМ! Помните, как в детстве хотелось стать взрослым: до криков, до драки песочной лопаткой? Вот, время пришло.
На этом шаге вполне допустимо и временное прерывание контакта. (Вопрос помощи престарелым и недееспособным родителям – это вопрос другого рода, и какими бы не были Ваши родители, оставлять их в болезни и голоде не очень экологично для вашей же души, и для примера вашим детям).
Шаг третий: начните искать свое собственное «Я», не связанное с мамиными представлениями. Маминых тараканов того времени Вам уже никогда не отловить, да и смысл на это тратить время? Ну, считала она так, ну ляпнула со зла, ну была у нее стратегия воспитания, доставшаяся в наследство…
Но уверяю Вас: ничто в мамином поведении не могло уничтожить Вашу душу, Ваше истинное «Я». Вопрос лишь в размерах ущерба, и том объеме сил, который необходим для восстановления.
Этот шаг, пожалуй, самый сложный, но удается всем, кто пожелал его сделать! И это — отличная новость. Если самостоятельно это сложно – обратитесь к психотерапевту. Эти временные, эмоциональные, денежные вложения окупятся многократно.
В пользу возможности полностью изменить свой внутренний мир свидетельствуют и открытия нейробиологии о пластичности мозга и возможностях «засушить» нейронные сети, обслуживающие определенный конфликт, и даже вырастить нейронную основу под новое самоощущение. Мысль таки материальна в нейронном понимании!
Не мало историй (очень реально и в вашем окружении) о том, как человеку удалось выйти из токсичных отношений.
Но самое интересное, что зачастую, мама, то и не причем. При детальном рассмотрении оказывается, что к проблемной ситуации привели собственные решения, собственное недоразвитие каких-то способностей.
Согласно доктору Н. Пезешкиан способности имеют ключевое значение для проживания жизни. Их можно развивать на протяжении всей жизни. Ничего безвозвратно не утрачено и на любом этапе жизни можно и нужно этим заниматься.
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В обществе принято вентилировать идею счастья применительно к молодым, поколение 40-50 летних согласно рекламе не существует, а потом сразу счастье 60-70 летних от правильной пенсионной программы. И создается ощущение, что в 20 лет ты просто автоматически счастлив прыгая в джинсах от ХХХ, в 40-50 ты куда то пропал, а в 70 – новые вставные зубы и правильный пенсионный фонд обеспечит тебе счастье!
Попытайтесь вспомнить хоть что-то в информационном пространстве, что наводит на размышления о возможности изменить себя? Даже киноиндустрия осторожна с этой темой.
Общество тотально не настроено менять себя. Принцип общества – перевести стрелки. Гендерные, религиозные, политические, возрастные, иерархические, законодательные и т.д. и т.п. Отсюда и индивидуальное восприятие возможности изменений: перевести стрелки. Ну, и фигура матери тут просто как нельзя кстати.
Вообщем, если вам за 25, и вы считаете, что мама испортила вам жизнь – вы застряли в детстве.Смело отпускайте мамину юбку! Скорее всего, мама про ту юбку уже и не помнит.опубликовано econet.ru.
Автор Оксана Фортунатова
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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