Никогда не была красивой, нечего и начинать...

Жила-была девочка. Мама считала, что Бог девочку обделил - красоты не дал, о чем мама девочке регулярно напоминала. Девочке было горько и обидно все это слушать по несколько раз в день, ведь она ничего такого в себе не замечала, но маме пришлось поверить, ведь мама знает лучше...

Жила-была девочка. Мама считала, что Бог девочку обделил - красоты не дал, о чем мама девочке регулярно напоминала. "С твоим носом надо длинную челку носить, она скрывает", "у тебя плечи широкие, надо юбки со складками выбирать, чтобы уравновешивать", "жалко как, такие волосики реденькие, ничего из них не сделаешь" - маме казалось, она исправляет то, что природа девочке недодала.

Жила-была девочка...

Девочке было горько и обидно все это слушать по несколько раз в день, ведь она ничего такого в себе не замечала, но маме пришлось поверить, ведь мама знает лучше.

"Раз я некрасивая, - решила девочка, - я стану самой умной". И девочка начала старательно учиться, много читать и участвовать во всевозможных конкурсах и олимпиадах. Она даже выиграла Президентскую стипендию, обучаясь на одном из самых сложных "мужских" факультетах. О, это было принципиально! Девочка непременно должна была доказать всем, что она самая умная. Не соревноваться же в уме с девочками!

Во время учебы девочка познакомилась с мальчиком, который был одним из самых умных мальчиков на курсе. Конечно, он выделялся на фоне других мальчиков, и девочка посчитала, что это идеальный вариант для жизни - не может же он быть с какой-нибудь курицей, на самом деле!

За обсуждениями основ метафизики нравственности Канта незаметно родились двое детей, двое мальчишек. Девочка все больше и больше взрослела, однако слово "женщина" вызывало в ней злость и неприятие. Нет, она не будет, как все эти тупые клуши с маникюрами-педикюрами, разговорами об отношениях и сексуальной озабоченностью. Она другая.

... Однажды девочка обнаружила, что муж ее не любит. Это открытие пронзило, будто ножом. Он всегда был холодным и неласковым, он не носил кофе в постель и не помогал по дому, но она не обращала на это внимания, ведь у него такая голова!

Как-то она прочитала его переписку, где он сетовал на то, что ушел бы давно, но дети. Нет, он все так же вел умные разговоры, уже в сети, которые не приносили ему денег, но давали ощущение собственной значимости и величия.

Сказать по правде, девочка сильно устала за эти годы от его "гения". Она злилась и раздражалась, к тому же, проблема обеспечения семьи лежала на ней - муж не мог заниматься работой, которая была ниже его достоинства. Он стоит дорого, так он говорил изо дня в день, ожидая лучшего предложения. Детей надо было растить, квартира, доставшаяся от родителей, давно нуждалась в ремонте, об отпуске девочка мечтала уже лет десять... Глядя на себя в зеркало, девочка впадала в уныние, но что поделать? Никогда не была красивой, нечего и начинать.

А курицы вокруг выходили замуж и разводились, снова выходили и снова разводились. Рожали, работали, путешествовали и шли дальше. Искали для себя и детей лучшей доли. Только не имея ума, думала девочка, можно быть уверенной, что в сорок можно быть счастливой, что можно жить, как хочется, позволять себе разное, в том числе, отношения чувственные, близкие и страстно-интеллектуальные.

"Жизнь устроена совсем не так, - думала девочка, - тупые бабы просто не способны понять, что все их жалкие потуги смехотворны и омерзительны". О чем она регулярно этим бабам и сообщала в комментариях в социальной сети. Это было единственное место, где ее мнение было хоть кому-то интересно.

История выдуманная, все совпадения случайны.опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик