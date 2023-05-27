Не умею я прощаться с тем, с кем однажды встретился и впустил в свою душу…

Близкие люди не умирают,

даже реально умерев.

Они навсегда поселяются в душе,

становясь частью моего Я.



Вот не умею я прощаться со ставшими мне близкими людьми. В этом вопросе, предав своих коллег-гештальтистов, я солидарен с психоаналитиками, которые утверждают, что близкие люди не умирают никогда.

Близкие люди навсегда остаются в нашем сердце

Для меня, ставший близким мне человек, для которого нашлось место в уголках моей души, навсегда там остается. Остается в виде образа. Пережившая моменты близости душа, впечатлившись этой близостью, раскрывается и запечатляет образ близкого человека.

Люди-образы становятся частью моего Я, продолжают жить в моей душе, иногда оставаясь более "живыми", чем "реально живые". Разве только что остаются там неизменными

Некоторые из этих людей-образов четко мной идентифицируемы и «осязаемы», я отчетливо вижу-слышу эти образы, иногда обращаясь к ним. Другие со временем сливаются с моим Я, и их следы становятся трудно в нем различимы…

Они Живые. И я верю, что они будут жить в моей душе, пока буду жив Я. Ведь для меня реальность мира души реальнее мира реальных объектов.

Не умею я прощаться с тем, с кем однажды встретился и впустил в свою душу…опубликовано econet

Автор Геннадий Малейчук

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