Контроль в отношениях: 10 наиболее токсичных форм

Отрицание, удержание, обман и манипулирование могут не дать вам четко видеть ваши отношения и вашего партнера...

Токсичные отношения разрушают то светлое и положительное, что являлось фундаментом связи мужчины и женщины.

В любом союзе бывают взлёты и падения. Неприятные эмоции, а порою и злость на партнёра – это нормальные этапы. И не всегда проблемы означают, что отношения токсичны. Просто иногда в жизни возникают ситуации, которые трудно преодолеть.

Токсичные отношения понижают самооценку, не приносят радости, съедают изнутри. Для многих людей осознать то, что они находятся в такой связи, - сложно.

10 признаков токсичных отношений

1. Удержание. Попытка изолировать вас от других. Хранение финансовых или других ресурсов, вне вашего доступа.

2. Уничижение. К вам обращаются с насмешкой. Смущают вас перед другими. Сообщают вам, что вы непривлекательны или неспособны. Преуменьшают или игнорируют ваши сильные стороны и достижения.

3. Относятся как к меньшему. Вас учат как ребенка, так как будто вы не равны или не способны делать это сами. Сообщают вам, что вы не сможете выжить без них. Нарушают вашу конфиденциальность. Исключают вас при принятии важных решений, которые влияют на вас и на отношения.

4. Сбивают с толку. Обвиняют вас в том, что они делают сами. Удерживают двойные стандарты, которые вас не устраивают. Утверждают, что вы являетесь причиной, того что они поступают плохо. Изменяют предмет разговора или отвлекают вас, когда вы поднимаете важную тему.

5. Травля. Давят, подавляют вас. Допрашивают вас о том, где вы были, что думаете, как тратите деньги или проводите время.

6. Отрицают. Отказываются взять на себя ответственность за причиненные неудобства или ущерб. Минимизируют или оправдывают свое разрушительное поведение. Притворяясь, что все в порядке.

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7. Запугивают. Угрожают причинить вред вам или близким вам людям. Агрессивно жестикулируют, обещают вас бросить, забрать детей.

8. Молчание. Отказываются от общения с вами. Действуют пассивно-агрессивно. Не отвечают на ваши вопросы, не выполняют обязанности по дому.

9. Умалчивание. Ложь. Мошенничество. Ложная лесть. Притворяются, что на вашей стороне. Требуют, чтобы вы доверяли им.

10. Манипулирование. Попытка заставить вас чувствовать себя виноватыми за ваши потребности или желания. Угрожают самоповреждением, если вы не соблюдаете их требования.

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Чрезмерно ревнивы или подозрительны. Наигранно, обвиняют вас в нечестности.

Они это делают потому что:

Принуждение и унижение, может заставить вас сомневаться в себе, тогда вы не сможете чувствовать собственные границы и отстаивать их.

«Сбивание с толку» и злоупотребление могут подавить или истощить, вы будете более склонными терпеть нездоровое поведение.

Запугивание, может сделать вас менее склонным протестовать, против нездорового контроля или проявлять свою волю.

Отрицание, удержание, обман и манипулирование могут не дать вам четко видеть ваши отношения и вашего партнера, что заставит вас больше сомневаться в себе, чем в партнере. опубликовано econet

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