Что нужно знать, если вам немного за 40

У кризиса среднего возраста есть одна особенность. Теперь человеку предъявляются не только все счета, по которым он...

Если вам уже немного за сорок, есть большая вероятность того, что вы уже Его встретили.

Нет, не принца, а Его Высочество "Кризис среднего возраста". Он, в отличие от принца, приходит всегда и ко всем, независимо от статуса и цвета кожи.

Он неизбежен, но не все его узнают в лицо.

Кризис, это всегда про внутренний конфликт между тем, как ХОЧЕТСЯ и тем, как ПОЛУЧАЕТСЯ жить.

Кризис среднего возраста

За свою жизнь мы проходим несколько возрастных кризисов. Самые мощные из них - это подростковый (вспомните свои и своих детей 12-14 лет!) и среднего возраста (37-45 лет). Первый кризис про взросление. Второй про истинную зрелость.

У кризиса среднего возраста есть одна особенность. Теперь человеку предъявляются не только все счета, по которым он "задолжал", но и требования по "процентам". Поэтому и ощущения от него "непередаваемые"...

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А еще кризис сорокалетних случается на фоне полного "благополучия". Человек перестает получать прежнее удовольствия от тех же вещей и отношений, что радовали вчера.

Как диагностируется:

- Вы перестаете получать удовольствие от того, что раньше вас радовало;

- То, что вам давалось легко, сегодня не получается, как ни старайся (невозможно достигнуть определенного уровня доходов, снизить вес настолько, насколько хочется, создать радующие отношения);

- Отношения с мужем/женой или полностью разрушаются, или переходят в фазу непрекращающихся конфликтов;

- Вас "внезапно" увольняют с работы или сокращают ваше рабочее место, бизнес на глазах разваливается;

- Появляется четкое ощущение "в жизни надо что-то срочно менять". При этом идут мучительные поиски чего и кого. Именно на этом этапе мужчины задумываются о том чтобы поменять жену, а женщины работу;

- Возникает депрессивное состояние, ничего не радует, нет сил. Возникают нарушения сна, меняются пищевые пристрастия.

Чего не стоит делать:

- Делать вид, что ничего особенного не происходит;

- Говорить себе "И так пройдет". Не пройдет, не насморк. Это внутренний конфликт, который со временем трансформируется в конфликт, а то и в войну с близкими и не очень близкими людьми.

- "Лечить" кризис при помощи алкоголя, наркотиков, новых отношений, таблеток. В этом случае сами понимаете, что произойдет, - к имеющемуся конфликту прибавится зависимость.

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Если он вас настиг:

- Замедлитесь, снизьте нагрузку. Не принимайте "скороспелые" решения. Обязательно полноценно отдыхайте.

- Признайтесь себе, что это кризис. А значит, у вас имеется конфликт между "Хочу" и "Могу". Признайте, что вы давно хотите чего-то, но по каким-то причинам не можете это реализовать.

- Уточните, чего вы по-настоящему хотите. Может быть, до этого вы реализовывали не свои "Хочу", а чужие "Надо"?

- Определите ваши первостепенные "Хочу". И направьте свои силы на реализацию этого. Например, хотите отношения. Давно. Безуспешно. Вдобавок к этому у вас начались проблемы на работе. Идите к цели "Отношения". Очень вероятно, работа "подтянется" вслед за изменениями в лучшую сторону в сфере отношений.

- Если вы не можете понять, чего вам хочется больше или вы находитесь в таком состоянии, когда вы "совсем ничего не хотите", то в этом случае стоит обратиться за помощью к специалисту.опубликовано econet.ru.

Автор Ольга Федосеева

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