Когда отказываешься от того, что дорого, отказываешься от себя

Невозможно доверять себе, когда всё время себя бросаешь, когда всё время выбираешь путь наименьшего сопротивления, даёшь слабину и отказываешься от того, что дорого.

Когда отказываешься от того, что дорого, отказываешься от себя. Когда не можешь быть ответственным за себя, тебе не смогут доверять другие, они почувствуют, что на тебя нельзя положиться: ты не держишь слово даже перед собой.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ВЫСОЧАЙШАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Начинается ответственность с ответственности за себя. Когда ставишь цель и добиваешься её. Когда совершаешь действия, не зная, правильны ли они на 100%. Только в результате можно оценить правильность выбранных действий, до результата любые действия - всего лишь гипотеза.

До результата всегда идёшь как по минному полю. Но это не повод не делать. Неудачи - не повод бросить. На поиск того самого правильного действия могут уйти годы, но если не действовать - никогда его не найдёшь.

Иммунитет к неудачам - не в правильном действии, а в движении, поиске и неизбежном совершении неправильных действий, в решении идти и готовности встретиться лицом к лицу со всеми последствиями.

Не в ту сторону - это всегда неправильные действия: это всегда бегство. Например, занимались одним, а из-за того, что не получилось, начали заниматься другим - это бегство.

Успех других - всегда красивая картинка, за которой стоят периоды неудач, периоды, когда то, что делалось, не было нужно миру, точнее, казалось, что не нужно, и человек делал не благодаря, а вопреки и несмотря на.

Всегда проще говорить о том, что не дорого, потому что если то, что дорого не найдёт отклика, это больнее. Когда говоришь о том, что дорого, ты говоришь из центра себя, центра правды, говорит душа. А когда душа открыта, она обнажена, ничем не прикрыта, легко пораниться. Но этот путь важно пройти, даже если это путь в миллион шагов с пудами боли.

Важно научиться быть собой на 100% и говорить с миром душой, делать душой.

Поэтому жизнь - путь преодоления и постоянного развития. А путь преодоления - это шанс, которым ты пользуешься, чтобы отточить все детали своей жизни и однажды осознать, что всё в твоей жизни, всё, что тебя окружает, твоё-твоё до мелочей. И это так только благодаря тому, что ты делал всё, что мог, благодаря однажды принятому решению - не

сдаться.

На сколько процентов в данный момент реализуется твой потенциал? Если на меньшее, чем способен, это самообман. И это твоя ответственность перед собой, если не сказать больше: "перед миром", - реализовать свой максимум.

Жить на полную - это жить из всего своего потенциала, всем собой. Насколько реализуешь свой потенциал - на столько и живёшь.

Сила - в честности с собой, в смелости идти своим путём. Совесть - та же сила, сообщающая о любом отклонении от курса.

Сильных целей и полной яркой жизни!опубликовано econet

© Инна Макаренко

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