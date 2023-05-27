Выросшие дети, будьте лояльнее к своим мамам!

Дорогие выросшие дети, мальчики и девочки! Вы даже не представляете, как маме больно знать, что она является источником ваших проблем во взрослой жизни. Пусть даже не всех, но базовых!

Как часто я вижу (даже не слышу) этот вопрос в глазах женщин, моих клиенток 50+. Вместе с новыми знаниями в психологии к ним приходит осознание своего материнского несовершенства. А с ним и боль, растерянность, отчаяние, вина, страх и бессилие.

– Ты не могла тогда по-другому! Ты же не хотела преднамеренно навредить своему ребенку?

– Конечно нет! Я поступала как могла, как жилось, как и со мной поступали. Мне самой было не сладко.

Не бойтесь обвинений своих детей

Дорогие выросшие дети, мальчики и девочки! Вы даже не представляете, как маме больно знать, что она является источником ваших проблем во взрослой жизни. Пусть даже не всех, но базовых!

Ведь это мама приводит нас в мир, научает распознаванию эмоций, пониманию и чувствованию себя, искусству саморегуляции и обращению с другими. Не много ли на одну, обычную молодую женщину без специального психологического образования, но со своим набором житейских нужд, душевных чаяний, проблем в отношениях, в погоне за счастьем и светлым будущем?

Конечно, младенцу нет дела до того, чем может быть озабочена его мать кроме него единственного – такова природа выживания.

«Дети – самые агрессивные существа самого агрессивного вида на планете» - эта мысль когда-то озарила меня ясностью происходящего в человеческой природе.

Безусловно, дети хотят получить от родителей все!

Принятие, любовь, признание чувств, уважение личностных границ…

Но вот только как это получить у той, которая сама не имела всего этого в идеальной степени, и, скорее всего, искала недополученное в отношениях с вашим отцом, а может быть и с вами.

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Грустно все это.

Злятся дети, пытаясь «добить» родителя своей правдой.

Обижаются и защищаются мамы.

Да-да, гнев и страх ходят рядом.

Мамы-то далеко не все продвинутые в психологии, чтобы в ответ на попреки и претензии любимого выросшего дитяти выдохнуть страх и просто признать его детские чувства. Просто до-пожалеть его или ее, того маленького, который не был замечен с его детскими чувствами страха, обиды, одиночества.

– Как же тебе было больно и обидно, когда я отдала тебя на время к бабушке! Я даже не могла представить, что ты так страдал. Мне так больно и жаль, что так случилось…

Мне ведь и самой тогда было нелегко. Это был трудный период в моей жизни, кризис, двое маленьких детей, я одна…

– Мам, а как тебе там было, расскажи!

– Могу рассказать, но надо ли тебе это?

– Надо, мам! Я сейчас только стал видеть в тебе человека, женщину, а не только маму. Оказывается, и тебе было не просто!

Дорогие мамы, не бойтесь обвинений своих детей. Они кричат не о вашей «плохости», а о признании своих детских чувств. Они хотят от вас не оправданий, что вы хорошая и не виноватая.

Дети хотят, чтобы вы заметили хотя бы сейчас, как им по-детски было плохо тогда, в какие-то моменты их детства и вашего материнства.

Просто услышьте, просто пожалейте, обнимите своего хоть и выросшего, но детеныша, который внутри все еще жаждет вашего тепла и просто принятия, без назидания и воспитания.

И не защищайтесь, оправдываясь! За эту минуту близости ребенок простит вам все.

Дорогие выросшие дети, пожалуйста, будьте лояльнее к своим несовершенным матерям. Конечно, не всем повезет соприкоснуться с открытостью материнского сердца. Бывает, много дров нарублено, границы зачерствели, шрамы загрубели.

Но заверяю вас, пока мама жива, она будет ждать - звонка, встречи, объятия, теплых слов, "Мам, ты как там?". Если б вы знали, сколько боли, раскаяния и любви хранится в потаенных уголках материнской души! Не все мамы могут к этому прикасаться. Не все готовы. Но хотят все, пока живы.

Пожалуйста, будьте лояльнее и мудрее теперь уже вы, взрослые дети! Помогите своим мамам найти тропинку к мостику, на котором могут встретится ваши сердца.опубликовано econet

Автор Виктория Подгорная-Горновская

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