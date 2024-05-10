НИЗКАЯ САМООЦЕНКА: что это?

Очень многие люди даже не знают насколько низка их самооценка. Причина этого в том, что они живут с низкой самооценкой с самого раннего детства...

Низкая самооценка это в первую очередь ожидание отвержения, игнорирования, нападения и обмана со стороны окружающих.

Чаще всего такие ожидания возникают из опыта жизни в родительской семье. Это касается семей, в которых отвержение и насилие в явной или скрытой форме были в порядке вещей.

Поэтому часто к катастрофическим ожиданиям прибавляется глубоко спрятанная убежденность, что это отвержение и нападки совершенно естественным и другого отношения со стороны окружающих быть не может.

Низкая Самооценка: Ожидание отвержения

Очень многие люди даже не знают насколько низка их самооценка.

Причина этого в том, что они живут с низкой самооценкой с самого раннего детства и настолько свыклись, что уже не замечают ее.

В таких случаях низкая самооценка проявляет себя в симптомах тревоги и депрессии, в робости, безнадежности, враждебности и страхе перед тем, чтобы обращаться к людям, договариваться, обмениваться чувствами и т.д.

Ожидание отвержения вызывает страх и стремление защититься.

Ради защиты люди могут выбирать различные стратегии:

угодничать и приносить себя в жертву, чтобы задобрить другого,

наносить превентивные удары обвиняя других,

стать холодным и расчетливым, чтобы никто не мог задеть,

отстраниться, улететь.

Все эти стратегии так или иначе вызывают у окружающих страх, боль, злость и безразличие.

Так человек с низкой самооценкой получает подтверждение своих опасений вновь и вновь: в семье, на работе, среди друзей и случайных собеседников.опубликовано econet

Автор Денис Андрющенко

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