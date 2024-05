Отравляющая педагогика: еще раз о роли родителей

Почему детство так важно для всей дальнейшей жизни? Конечно, многим вполне очевидно, что оно действительно важно. Но не всем

Пара человек мне прислали письма с вопросами, на каком основании рассуждается о какой-то ответственности родителей за психологические проблемы ребенка во взрослом состоянии.

Это уж он вырос и сам дров наломал. Да, он с детства был очень неудачным ребенком. Вот, не повезло при выдаче детей, бракованный попался. А потом просто приходилось терпеть это недоразумение.

Тем не менее, ребенка от родителей никак не отделить. Многим приятно думать, что все дело в какой-нибудь аномалии или наследственности из далекого прошлого. "Предки виноваты! Прадеды, прабабки, внучатые дяди и тети разные, праотцы, ну, и праматери!" (с). Оно отчасти и так, но учится восприятию жизни ребенок у родителей.

Будучи младенцем, он не только перенимает какие-то особенности поведения родичей. В это время ребенком приобретается ядро самооценки (core self-esteem), то, что отныне ребенок будет понимать о своей сущности. По тому, как к нему относятся окружающие, он определяет, хороший ли он, плохой, «неудачный», нужный, достойный и т.п. Кроме этого, он берет от родителей идею, насколько правильно и хорошо быть собой или все-таки не стоит этого делать.

Если малыш чувствует, что его «я» пришлось не ко двору в этом мире, то зачем все это самовыражение. К чему эти все телодвижения, если всем противно. Лучше быть кем-то другим, более удобным и более правильным. Вот тогда он будет любим.

Эмоциональному мальчику нельзя распускать нюни, не надо переживать, не нужно сочувствовать. Так настоящие лидеры не поступают. Только лузеры.

Девочке… не дай бог проявить инициативу в явной форме или, вообще, как-то активничать. Женщина не должна быть такой. Нужна, так называемая, «женская мудрость», которая на самом деле является явным манипулированием. А так… лучше на многое не претендовать. А то вдруг замуж не выйдет!

В результате формируется ложное или фальшивое Я. Оно более ценно и желанно окружающим, чем Я истинное. У мальчиков это фальшивое Я бывает «надутым» и гипертрофированным. От них часто требуют больше, чем они есть. У девочек «сдутое», гипотрофированное. Надо как-то свое Я умять и утрамбовать внутри, чтобы снаружи выглядеть поменьше.

Но и у тех, и у других внутри сидит то самое ядро личности, которое никому не нужно и даже местами совершенно позорно. По этой причине такой человек изо всех сил пытается поддерживать эту внешнюю маску и забить свою сущность. Ведь его любят таким, каким его хотят видеть, таким будут принимать и любить.

И это отношение к себе не зарастет и не сгладится само собой. У человека с такими особенностями в душе черная дыра, которая засасывает все, что он достигает, и ему опять плохо потому, что ему не надо на самом деле то, что он делает повседневно.

В 1960 году психоаналитик Винникот предложил термин «достаточно хорошая мать». Оно возникло на модных представлениях того времени о некой идеальной матери, которая должна детям давать все возможное и невозможное.

Так как потребности детей, явные и выдуманные родителями, уходят в бесконечность, никто не мог быть идеальной матерью на 100%. Всегда можно придумать и сделать что-то большее, чем уже было сделано. Всегда остаются непосещенные кружки, непрочитанные правильные книги, непосещенные вовремя места и мероприятия.

Но на самом деле ребенку не нужны 33 кружка и 10 секций. Ему нужна любовь и одобрение, возможность быть собой и удовлетворять собственные потребности, строить свою личность. Родитель же должен ему в этом помогать.

Но как именно помогать? Что делать? Люди поступают по собственному разумению и опыту, очень часто основываясь на фразе, что родители должны обращаться с ребенком так, как с самими собой. Они забывают, что ребенок - совсем другое существо. Эта забывчивость проявляется в следующих поведенческих схемах:

1. Родители дают то, что хотят они сами, а не то, что хочет ребенок. По умолчанию ребенок должен хотеть того же самого. Если родители любят какую-то еду, то и ребенок должен любить потому, что это вкусно.

2. Ребенок, по их мнению, должен проживать ту же жизнь, что и родители. Если такой метод жизни у родителей удался, то и ребенок должен так жить. И тогда у него все получится.

3. Родители часто имеют свое собственное мнение по поводу того, что значит счастливое детство и «осчастливливают» свое дитя по своему разумению.

Психолог Линда Сенфорд по аналогии с винникотовской «достаточно хорошей матерью» ввела противоположенное понятие «достаточно плохие родители». В своей книге о детских травмах Strong at the Broken Places: Overcoming the Trauma of Childhood Abuse, она приводила данные о том, что в Соединенных Штатах в детском возрасте подвергаются насилию (физическому, сексуальному и психологическому: когда всему вместе, когда раздельно) 1 из 3 девочек и 1 из 7 мальчиков.

Но не всегда именно из этих семей выходят "травмированные" дети. Часто родители не причиняют явных травм и не обижают детей явно. Просто они не удовлетворяют психологические потребности ребёнка в любви, заботе и внимании. Поэтому травмирующей стороной может быть работоголик, погруженный в собственные переживания и травмы родитель, политически озабоченный или вообще, чем-то еще озабоченный по жизни близкий родственник, ухаживающий за ребенком.

Именно в таких семьях у детей довольно рано возникают фантазии об идеальных родителях. Не то, чтобы эти идеальные люди жили где-то на стороне. Они додумывают черты своих отца и матери таким образом, что те их "как бы любят", о них заботятся. Даже в их плохих поступках они видят родительское участие и заботу.

Уже у взрослых эта особенность выражается в том, что несмотря на явные потребленческие и оскорбительные действия родителей по отношению к ним, они продолжают ждать, что мать/отец придут и поймут, изменятся и, вообще, произойдет какая-то значимая метаморфоза с ними в хорошую сторону.

Говоря о воспитании детей, Элис Миллер ввела еще одно понятие: «отравляющая педагогика». На мой взгляд, оно довольно хорошо дополняет «эмоциональную инвалидизацию» Марши Линхан. А отравляющая педагогика представляет собой следующую систему (с моими пояснениями):

1. Родители хозяева, а не слуги в своем доме.

2. Они почти боги и могут судить, карать и миловать, устанавливать законы и отменять их и, в них нельзя сомневаться, не благоговеть перед ними и не бояться их. Ибо снизойдет божественный гнев.

3. Ребенок ответственен за свои чувства и должен быть наказан, если он их вдруг выпускает на свободу из клетки.

4. Для блага самого ребенка необходимо его психологически сломать. Тогда он будет податлив и послушен и не будет причинять проблемы и неудобства.

5. Ребенок должен служить родителям, потому что он ребенок, а они родители.

6. Без родителей ребёнок ничто, он вызывает отторжение у всех, и его держат из милости.

7. Трудности и лишения только закаляют ребенка, делают его более приспособленным к жизни. Без них нельзя вырастить нормального человека.

Кроме того, ребенок из таких отношений выносит следующие умозаключения:

1. Любовь ( как чувство и половое влечение) и тело – грязные, постыдные вещи, о которых не только говорить, но и думать постыдно. Лучше никого не любить, никого не хвалить, а только ругать и унижать. Ведь это и есть настоящие отношения и настоящая любовь.

2. Высокая самооценка вредна. Если будешь о себе хорошо думать, то наверняка попадешь в беду. Ты возгордишься, взлетишь, но так, как ты на самом деле ничтожество, то обязательно жестоко и больно разобьёшься. Так что сиди и не шурши в своем углу. И, вообще, говорить и думать о себе хорошо очень неприлично.

3. Ты обязан быть альтруистом в отношении родителей. Должен отдавать все, выполнять любой их каприз и требования даже в ущерб себе. Ты не имеешь права заботиться о себе.

4. Лучше показывать маску и казаться кем-то, чем быть самим собой. «Самого тебя» никто не любит, ты ужасен и отвратителен, поэтому необходимо скрывать свое собственное лицо.

5. Ты не имеешь права на желания. Не имеешь права иметь свои потребности. Если у тебя где-то что-то кольнуло о том, что «неплохо бы мне»… Это позор. Тебе должно быть стыдно за то, что ты имеешь наглость хотеть что-то для себя.

И, знаете, из всего этого выходят довольно неприглядные последствия. Взрослые вырастают… и ищут себе лидера, который был бы тем самым «всегда правым родителем». И неважно, на какой стороне стоит родитель-лидер. Всегда есть те, кто его обожествляет, служит, поклоняется, бросается, чтобы защитить его честь и достоинство.

А, самое главное, готовы простить ему все маленькие и большие грехи. Да, он может это делать. Он же ПАПА, а папа делает все только для нашего блага. Нужно только не перечить ему, и все будет хорошо.

А все будет хорошо, когда люди будут знать свои собственные потребности, когда будут воспитывать своих детей в том же духе. По-другому только будет смена одного «папы» на другого папу». Без особых изменений в целом.опубликовано econet

Автор Наталья Стилсон

Photo by Loretta Lux

