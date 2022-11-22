5 решающих факторов для счастливой жизни по Юнгу

В нашем безумном, несущемся на всех парах вперед, мире порой бывает непросто найти время для того, чтобы на минутку прервать свой забег. Порой нам кажется, что чем больший доступ мы получаем к самым различным вещам, тем меньше понимаем, что может принести нам настоящее счастье

Карл Юнг был известным психологом, прославившимся на весь мир, как создатель теорий личности, идентичности, а также, как один из родоначальников аналитической психологии. Его работы и сейчас представляют интерес для многих современных психологов по всему миру, и, более того, многие из его теорий и предложений относительно того, как можно улучшить жизнь отдельного человека, ничуть не утратили актуальности.

5 способов, с помощью которых, вы сможете сделать свою жизнь намного счастливее

В нашем безумном, несущемся на всех парах вперед, мире порой бывает непросто найти время для того, чтобы на минутку прервать свой забег. Порой нам кажется, что чем больший доступ мы получаем к самым различным вещам, тем меньше понимаем, что может принести нам настоящее счастье.

Поиски дороги к счастью вечны, как само человечество, они ведутся уже не первое тысячелетие, и даже прямо сейчас, пока вы читаете эту статью, многие известные психологи в поте лица пытаются найти ответы на самые сложные жизненные вопросы.

Одна из главных препон на пути к счастью — то, что для разных людей счастье тоже может быть очень разным. Популярная культура раз за разом пытается убедить нас в том, что самый быстрый способ стать счастливым — это деньги и много дорогих вещей, но все больше психологов и духовных наставников по всему миру считают, что в поисках счастья, прежде всего, стоит заглянуть вглубь своей души.

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Одним из первых психологов, принявших на вооружение этот подход к поиску счастья, был именно Юнг.

Ниже вы найдете 5 способов, с помощью которых, как считал Карл Юнг, вы сможете сделать свою жизнь намного счастливее.

1. Заботьтесь о физическом и психическом здоровье.

Пожалуй, никто не станет спорить с тем фактом, что если вы будете заботиться о своем теле, регулярно заниматься физическими упражнениями, правильно питаться и высыпаться, а также не забывать о занятиях, идущих на пользу вашему психическому здоровью, все это сделает вас счастливее.

Порой одних лишь регулярных физических нагрузок достаточно, чтобы вы почувствовали себя лучше. Во время занятий наш организм вырабатывает «вещества счастья» — эндорфины. А они делают нас примерно настолько же счастливыми, как после хорошей плитки шоколада.

Так что вместо того, чтобы килограммами поглощать шоколад (дорога, в итоге неизбежно ведущая к лишнему весу и чувству вины), проводите больше времени, гуляя на свежем воздухе. Поверьте, ваше тело и мозг будут вам за это благодарны

2. Работайте над личными отношениями.

Люди нуждаются в любви и внимании — и, к счастью, мы способны удовлетворить эту нужду с помощью различных отношений: дружественных, семейных, любовных, рабочих и даже соседских.

Все, кто встречаются на нашем пути, потенциально могут сделать нас счастливыми. Конечно, мы не можем любить, или даже испытывать приязнь, ко всем подряд, и не факт, что со всеми этими людьми у нас сложатся хотя бы нейтральные отношения, однако люди, которых любят, которые умеют любить сами, и которые понимают, что нельзя забывать о тех, кто нас окружает, на поверку оказываются куда счастливее тех, кто этого не делает.

Это вполне логично. Много вы знаете счастливых одиночек? Конечно, такие люди тоже встречаются, однако для этого нужно быть человеком совершенно особого склада характера. Но для большинства из нас факт остается фактом: разделив свою жизнь с другими людьми, мы становимся счастливее.

Более того, помогая как в мелочах, так и в крупных вещах, другим людям: вашей жене, детям, друзьям, родственникам, мы тоже становимся счастливее. Когда мы начинаем меньше думать о собственных «хотелках» и больше о том, как сделать счастливее тех, кто нас окружает, это неизбежно делает счастливее и нас самих. Попробуйте — уверяем вас, вы об этом не пожалеете.

3. Старайтесь видеть красоту во всем вокруг.

Вчера я поставила разогреваться суп на плиту, и вспомнила об этом где-то пару часов спустя. К счастью, мой муж заметил, что я с головой ушла в себя и работу по дому, и успел снять суп с плиты до того, как он выкипел и испортил и кастрюлю, и плиту.

Это всего один, зато характерный, пример того, насколько сейчас загружены наши жизни — это как же надо заработаться, чтобы забыть о том, что ты собираешься пообедать?

Если мы хотим стать счастливее, нам стоит чуток притормозить, и посмотреть, что делается вокруг нас. Остановитесь на обед в приятном кафе, вдохните аромат цветов, устройте пикник на берегу речки, бросьте мелочь в шляпу уличного музыканта, навестите друзей, постарайтесь увидеть красоту, которой пронизан каждый сантиметр нашего бытия.

Нам этого очень не хватает, и нам стоит делать это намного чаще, ведь мы люди, а не роботы. Деньги, которые нужно заработать, встречи, которые нужно провести, и проекты, которые нужно закончить, были, есть и будут всегда. Так отвлекитесь же от них на минутку и потратьте ее на то, чтобы впитать в себя красоту окружающего мира — это не только сделает вас счастливее, но и уменьшит уровень вашего стресса.

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4. Старайтесь получать удовольствие от работы и жизни в целом.

Отношение к работе, как правило, зависит от того, кого вы о ней спросите. Есть огромная разница между теми, кто живет, чтобы работать, и теми, кто работает, чтобы жить.

Множество опросов сотрудников различных компаний подтверждает — их жизнь становится куда более счастливой, когда им нравится то, чем они занимаются, и им не нужно проводить четкую границу между личной и рабочей жизнью.

Когда мы чувствуем, что занимаемся нужным делом, наша продуктивность взмывает к небесам — и вместе с ней наше счастье. Да, тысячелетия человеческой истории доказывают, что вполне можно заниматься нелюбимым делом, лишь бы оно приносило доход. Однако те, кто получают удовольствие от рабочего процесса и его результата, в итоге живут счастливее.

5. Найдите что-то, во что можно верить.

Конечно, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, вовсе не обязательно быть верующим человеком, однако очень многие люди (и Юнг в том числе) считают, что, когда у человека есть вера во что-то большее, чем он сам, ему куда проще встать на путь, ведущий к счастью.

Идея того, что завершение нашего жизненного пути — это не конец, а лишь начало, стала утешением для миллионов и миллиардов людей, и зачастую она может придать нам силы для того, чтобы пережить даже самые черные полосы в нашей жизни.

Если вам никак не удается поймать неуловимую синюю птицу счастья, постарайтесь направить все свои силы и внимание на один из тех аспектов вашей жизни, которые вы точно можете улучшить. Порой одно лишь стремление улучшить самого себя и свою жизненную ситуацию может принести нам вполне ощутимое удовлетворение и счастье. У вас все получится!опубликовано econet.ru.

Lachlan Brown

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