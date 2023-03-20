ОСТАВИТЬ СЕБЯ В ПОКОЕ

У кого из нас не было в жизни ситуаций пробуксовывания на месте в попытках сию минуту все понять, во всем разобраться, вытрясти из себя и других «правильные» ответы на острые вопросы. Перегревается мотор, силы на исходе, и вы все глубже въезжаете колесами в грунт. Люди в подобном состоянии - идеальный материал для спасателей, просветителей и тренеров всех мастей

У кого из нас не было в жизни ситуаций пробуксовывания на месте в попытках сию минуту все понять, во всем разобраться, вытрясти из себя и других «правильные» ответы на острые вопросы.

Перегревается мотор, силы на исходе, и вы все глубже въезжаете колесами в грунт.

Люди в подобном состоянии - идеальный материал для спасателей, просветителей и тренеров всех мастей. Поток «необходимейшей» информации по любым вопросам превышает любую возможность за ним успевать. Стоит только включиться в игру, и вы уже активно «развиваетесь». Ваше внимание уже вам не принадлежит и вы беспрестанно учитесь, осознаете и тренируетесь.

Остановитесь! Заглушите мотор! Сделайте внутренний диалог тише!

Харизма и популярность многих спикеров по саморазвитию, заставляет людей искренне верить в то, что те точно знают как все на самом деле устроено, как работает, и что они обязательно сделают вас тем, кем вы мечтаете быть, стоит пройти тренинг, курс или обучение.

Мотивированный и во всем разобравшийся человек какое-то время обычно ощущает прилив сил. Однако, оказавшись в ситуации «не хочу как было, но еще не могу создать ничего кардинально нового», у человека происходит еще большее проседание. Вдохновение постепенно сходит на нет, и человек погружается еще глубже в неуверенность.

Это естественное состояние, т.к. разрушенные психические защиты, чувство беспомощности и вины перед собой не оставляет человеку даже той зыбкой уверенности, что была раньше. Дальше, человек либо продолжает тренироваться на тренингах и осознавать на семинарах, либо пытается совсем изолироваться от всех.

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Что же стоит делать, если вы понимаете, что буксуете, что раздражение и неуверенность отнимают последние психические силы и реальных перемен нет как нет?

Первое, что стоит сделать в такой ситуации – это оставить себя в покое!

Нет, не на совсем, конечно. На несколько дней или недель, на время, достаточное для обретения какого-то баланса в том, что есть.

Заглушите мотор. Перестаньте расходовать топливо в холостую. Сделайте внутренний диалог тише, вплоть до его полного выключения, если это удастся.

Займитесь бытовыми необходимыми делами, не включайте чувства или мысли, просто механически делайте.

Не пытайтесь быстро выскочить в новую реальность, сделав какое-то резкое движение. Это чревато сильным откатом и еще большими претензиями к себе.

Назначайте себе несколько простых заданий в день, сделав которые, вы будете чувствовать удовлетворение и одобрять себя. Пусть они будут важными, но не сложными (сделать необходимые звонки, привести в порядок документы, сходить в зал или в парикмахерскую).

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Ни за что себя не ругайте – все что происходит - это часть вашей жизни, такой, какой она может быть для вас в данный момент. - помогите кому-нибудь делом. Но только таким, которое не потребует психических вложений. Сделайте это «сухо».

Избегайте любым способом чужих жалоб, не позволяйте себя втягивать в разговоры о проблемах.

Сбросьте весь балласт, который можно сбросить. Спокойно и беспристрастно выбросьте старые вещи, почистите телефонную книгу, отмените ненужные и неважные встречи.

Познакомьтесь с собой заново. Как с незнакомцем. Поговорите по душам.

Если через пару недель, ваше рвение к сиюминутным переменам не стихнет и не сменится спокойными планами, определите для себя четко, ответы на какие вопросы помогут вам перейти к новому этапу. Только после этого, точно зная, что именно вы хотите узнать и зачем, смело отправляйтесь на тренинг.опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Остин-Анисимова

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