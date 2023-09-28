7 степеней психологической проработанности вашего тела

Тело и психика – части единой системы под названием «человек». Если на «чердаке» завелись «тараканы-мыши», то на теле это всенепременнейше отразится. Чем запущенней психологическая проблема, тем сильнее «мертвеет» сопряжённый с нею участок плоти. Для удобства рассмотрим семь условных степеней живости наших тел

Тело и психика – части единой системы под названием «человек». Если на «чердаке» завелись «тараканы-мыши», то на теле это всенепременнейше отразится. Чем запущенней психологическая проблема, тем сильнее «мертвеет» сопряжённый с нею участок плоти. Для удобства рассмотрим семь условных степеней живости наших тел.

На каждом описанном уровне степень живости того или иного участка разная. Чаще всего, это не общий уровень «мёртвого», а определенная часть тела. Здесь не высчитаешь «в среднем по больнице».

Семь режимов живости наших тел

Мёртво-бесчувственный.

Если определённый участок тела именно такого уровня живости, то он не живёт, а функционирует. Часто есть отказавший орган, или несколько органов одновременно, но в разной степени. Например – кишечник, и годами мучающие запоры. Или, проблема с суставами и позвоночником. Человек ощущает и описывает это место как пустоту, дыру или воронку.

Можно ли исправить ситуацию? Мой опыт психолога подсказывает, что да, можно, часто всего за одну сессию. Если состояние дошло до такого уровня, то помощь психолога необходима. Часто человек привыкает к такому состоянию, воспринимает его как «судьбу», смиряется, и так и «живёт».

С точки зрения внутренних конфликтов – это полный разлад, поэтому человек может не понимать, что происходит. Связь между сознанием и областью подсознания, спроецированной на «омертвевший» участок тела нарушается. Минимизация внутренних конфликтов и установление связи между сознанием и подсознанием и есть конечная цель любой терапии.

Хронически беспокоящий.

Это постоянный симптом: регулярная (фоновая) неприятная эмоция, или постоянный ком в горле. Например, если есть ожирение – то на теле, как на карте, выделен «красным флажком» какой-то участок – живот или бедра. Либо, есть хронически больной орган – желудок, желчный пузырь, почки.

Всё зависит от давней проблемы, «тёмного чердака» – обесценивание себя (и других), запрос на признание, страхи, неуверенность, стыд, вина и так далее.

Зачастую можно (и должно порой) пойти к врачу с беспокоящим органом. Да вот только и чердаком (подсознанием) хорошо бы параллельно заняться. Осознать свою (именно, что свою) причину чрезмерного ожирения бёдер, или живота. Или с чем именно связаны у вас стыд и вина, почему зажат или заблокирован орган.

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Остро-болючий.

Уровень постоянного, бесперебойного сигнала. Не замечать его не возможно. Вокруг вас повышается концентрация определённых людей и ситуаций, вы реагируете одинаково, и вам одинаково плохо.

Например, у вас есть проблема с собственной профессиональной ценностью, и вам начинают понижать или задерживать зарплату, или клиенты отказываются оплачивать ваши услуги по вашей цене. И тут, как по нелепому совпадению, у вас начинает болеть или ломается правая рука, появляется ощущение кома в горле или заболевает низ спины.

Иногда невнятно-тревожащий.

Если какой-то симптом проявляется, это подсознание пытается достучаться, но стук этот пока робкий. Эти сигналы могу проявляться по-разному, например, через повторяющийся сон. Если их игнорировать и жить из состояния «это я съела что-то не то», со временем сигналы приобретут более настойчивую форму – перейдут в остро-болючую.

Живо-никакой, но скорее слегка приятный.

То, как чувствует себя часть тела обычного человек, когда нет особых симптомов. Это такое как бы фоновое состояние. Какие-то ощущения есть, ну и ладно. Особо ничего неприятного нет, он живой, и это уже приятно. Для большинства людей достижение этого уровня и есть конечная цель терапии, похода к врачу или приёма лекарств. Хотя на самом деле, это не придел, есть и более «живые» уровни.

То средне, то остро приятный.

Конфликт с подсознанием в целом устранен по основным вопросам – это когда и хочется и можется: возможности совпадают с желаниями. На этом уровне живости определенные участки тела чувствуют себя приятно или очень приятно по различным причинам, например, от секса, еды, денег, покупок, симфонической музыки, первого зубика ребенка. Не все способы попадания на этот уровень одинаково полезны, впрочем, это уже тема для новой статьи – какую цену мы платим, чтобы чувствовать себя живыми.

Инсайтопроводный.

На этом уровне живости происходящие события не воспринимаются с позиции «хорошоплохо#чтотеперьделать?». Человек становится заинтересованным наблюдателем, но не отстранённым, а вовлеченным. Чувства обостряются, и события как-бы не только содержат разгадку, а и дают к ней доступ.

Здесь находишься за пределами конфликта сознания и подсознания, даже за гранью, когда сознание проводник для подсознания.

Это порождение смысла, общий танец. Творческий союз сознания и подсознания, в котором они идут не по знакомым путям, когда сознание помогало устранять конфликт, а скорее по неведанным раннее дорожкам. Эти состояния охватывают все тело в целом, начинаешь ощущать единение с миром. Чувства распространяются на всё. Имеет значение не сама сила этой приятности, а её глубина, качество этих ощущений.

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Телом эти состояния ощущаются как мурашки, озноб, теплая волна, ликование. Например, вы достигли какого-то понимания, или вас поняли, вы перешли на следующую высоту в своём деле, обнаружили новый подход, получили какое-то понимание или смогли стабильно отказаться от переедания без диеты, побывали в театре и увидели ответ на свой вопрос в спектакле, научились достигать своих целей в формате «захотела – получила» и так далее.

Эти состояния более глубоки и стабильны, чем суетливое восприятие так называемой реальности. Другими словами, всё проходит, а инсайты остаются.опубликовано econet

Автор Марика Бения

изображения скульптора Matteo Pugliese

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