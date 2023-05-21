Спасибо за то, что дал то, что МОГ

Никто не ведет себя плохо оттого, что ему хорошо. Поразмышляйте об этом. Вспомните ситуации, когда вы сами кого-то ранили, оскорбляли, унижали, с кем-то ругались или на кого-то обижались. Разве мы так поступаем потому, что сами счастливы? Похоже, что нет. Очень часто мы раним другого, потому что сами ранены

Никто не ведет себя плохо оттого, что ему хорошо. Поразмышляйте об этом.

Вспомните ситуации, когда вы сами кого-то ранили, оскорбляли, унижали, с кем-то ругались или на кого-то обижались. Разве мы так поступаем потому, что сами счастливы? Похоже, что нет. Очень часто мы раним другого, потому что сами ранены.

"Раненый ранит, исцеленный исцеляет" - слышали, наверное, такое выражение. Ревнуем, раздражаемся, негодуем, отстраняемся, убегаем, насмехаемся и много чего еще творим, к сожалению, в отношениях с собой, с близкими и не очень близкими людьми, да и со всем окружающим миром.

Спасибо каждому значимому человеку на нашем пути

Но скажите честно, могли ли вы именно в тот момент повести себя как-то иначе? Тогда, когда ругались, когда уходили, когда бросали, когда изменяли? Кажется, что могли бы, но не повели. Не повели, потому что не могли. В каждый момент времени мы оказываемся в наилучших условиях для роста своей души. И рядом с нами, оказываются ровно такие же люди. Мы выполняем роль в их спектакле жизни, а они - в нашей.

Однажды эта мысль перевернула мою жизнь. Я вдруг стала понимать, что каждый человек в каждый момент времени даёт нам ровно то, что может дать, находясь на своем этапе развития. Родители любили и воспитывали нас ровно так, как могли это сделать. Бывшие и настоящие мужья и жёны любят и относятся к нам так, как могут и как умеют. В школах, техникумах, институтах люди тоже учатся так, как могут и умеют, и на каждого человека влияет очень много факторов: детство, прошлый опыт, среда, в которой он растет, условия жизни, знания, которые он принимает за истину и т.п.

Мы оцениваем поведение других людей со своей позиции, тогда как они поступают определенным образом исходя из того, что накоплено у них внутри.

Другое дело, как мы оказываемся среди таких людей, почему жизнь иногда помещает нас в обстоятельства, отличные от наших представлений о том, как все "должно быть". Судьба, лучшие уроки для роста - как ни объясняй, все об одном. Мы уже там, где есть, то, что случилось, уже случилось, нужно принимать, благодарить за уроки и двигаться дальше.

"Спасибо за то, что дали, что могли" - одно из ключевых осознаний, которое постоянно разворачивает фокус моего внимания с внешних обстоятельств на внутренний мир. Не обвинять другого человека и не требовать от него счастья, а понимать, что он поступает так, как ему кажется правильным и уместным, и если он ведет себя "плохо", то это не потому, что сам невероятно счастлив.

Но кто бы ни появлялся в моей жизни, я всегда ищу причину внутри - вам спасибо за сыгранную роль в моей жизни, что дали, то дали, а вот что внутри меня послужило причиной для того, чтобы событие или чей-то поступок притянулись в мою жизнь? Чему меня хотят научить? Что я должна осознать? Это очень удобный алгоритм действий, настоятельно рекомендую.

Не "почему у меня такие родители, это несправедливо", а "хм... давай думать, чему я научилась из жизни в этой семье, что я могу взять, какие черты родителей мне могут быть полезны, а чему следовать не нужно", не "какой он негодяй, бросил меня", а "ок, спасибо за урок, опять те же грабли, давай думать, как выбираться", не "плохая страна, плохие люди, все вокруг ужасно", а "ммм... по каким-то причинам я же родилась именно на этой территории, есть же какой-то смысл, давай смотреть пристальнее".

Спасибо всем и всему за то, что есть, я принимаю все данное в качестве базы, а потом смотрю, как и чем это можно дополнить и "улучшить". Понятно, что все мы - живые люди, невозможно вот так отстраненно и с виду излишне рационально рассуждать о каждом обстоятельстве.

Конечно же, каждому человеку больно, если его ударить, но мне кажется, обиды и попытка обвинить другого человека во всех своих несчастьях лишь добавляют боли. Да, на пути взросления будут и слезы, и печаль, и разочарования, и абсолютная потерянность, но такова уж жизнь. Чем раньше мы осознаем и научимся быть благодарными за все, что происходит в нашей жизни, тем более настоящей станет наша жизнь.

Вот вам из моего любимого Чака Хиллинга отрывок (книга "Семена для души"):

"До тех пор пока ты будешь считать свои прошлые трагедии повинными в условиях твоей нынешней жизни, ты будешь продолжать бояться признать свою личную ответственность за изменение этих условий.

Обвинять других — в эту ловушку попадается каждый.

Однако, признавая других ответственными за их поведение, люди сами более склонны поступать ответственно.

История твоих прежних обид — это лишь одна из многих книг в той огромной библиотеке, которую ты носишь в себе.

Начни читать (и писать) новые книги с более счастливыми сюжетами.

Не позволяй старым ранам стать главной темой всей твоей жизни.

Именно сейчас ты здесь только лишь затем, чтобы дарить любовь, прощать страх... и ТАНЦЕВАТЬ!!

Если Господь прощает каждого, кто же ты такой, чтобы не прощать? Простив себе (и другим) все, что было, ты гораздо легче простишь себе (и другим) то, что есть."

Самый хороший подарок, который можно сделать себе к очередному празднику или прямо сегодня, это постараться оценить события прошлого с такой вот точки зрения. Честно, глубоко, с открытым сердцем сказать вслух или мысленно каждому значимому человеку на нашем пути: "Спасибо, что дал то, что мог", и к тем, кто сейчас рядом с нами, относиться таким же образом.

Спасибо родителям, спасибо братьям и сестрам, спасибо всем родственникам, спасибо друзьям, спасибо школьным учителям, спасибо всем, что сыграли свою роль в нашей жизни настолько хорошо, как смогли. Или еще продолжают играть.

А если нам кажется, что человек может дать больше, но не хочет, то есть смысл задать вопрос самому себе: "А тот ли я человек, для которого хочется поступать так, как я требую?" Сам-то я насколько хорош для того, чтобы получать все самое лучшее? Поразмышляйте об этом на досуге.опубликовано econet

Автор Дина Ричардс

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