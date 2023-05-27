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ХОЖДЕНИЕ ПО КРУГУ

Источник: b17.ru 27 мая 2023 6860
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Какие-то магическо-магнетические силы притягивают друг к другу двух людей, которые вынесли из своих семей определенные незавершенные ситуации...

ХОЖДЕНИЕ ПО КРУГУ

Не перестаю удивляться тому, как люди находят друг друга, как они подбираются в пару.

Такое впечатление, что какие-то магическо-магнетические силы притягивают друг к другу двух людей, которые вынесли из своих семей определенные незавершенные ситуации, и в пару они находят только того человека, с которым они эти ситуации смогли бы завершить.

Парадокс в том, что для того чтобы завершить эти ситуации, необходим хотя бы какой-то, пусть ситуационный, опыт, отличный от того опыта, что они приобрели в семье, тогда эта ситуация становится разрешимой.

НЕГАТИВНЫЙ цикл пары 

Но если этого опыта не было или он повторяет незавершенную ситуацию с первыми значимыми другими людьми, то это просто хождение по кругу.

Могут меняться партнеры, а хождение по кругу, увы нет. Ну, с нюансами, конечно.

Вот например, женщина у которой в семье в силу разных причин имеет место нарушение привязанности. Ей сложно находиться в длительных близких отношениях, она обязательно найдет себе такого же партнера. Тогда то, что между ними происходит, и отношениями назвать будет сложно.

А если у нее тревожно-безопасный тип привязанности, то у нее еще и будет сильный страх поглощения. Поэтому каждый раз, когда к ней будет кто-то по-настоящему приближаться, она будет убегать.

И вот пока она не проживет опыт отношений, где все-таки будет возможно пережить отношения привязанности, ее сценарий будет повторяться.

Но иногда, чтобы этот опыт вообще мог иметь место, ей вначале необходимо взглянуть в глаза некоторой правде о себе, чтобы понимать, когда ее привычные паттерны, как черт из табакерки, выскакивают в отношениях.

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ХОЖДЕНИЕ ПО КРУГУ

Или вот еще пример. Женщина является выходцем из семьи, где она вынесла некоторый страх перед мужчиной.

Ну, например ее отец, когда выпивал, то становился агрессивным. Этот страх она несет с собой в отношения.

Она находит мужчину, который кажется ей спокойным и покладистым, а через время в их отношениях партнер повторяет поведение отца.

Все дело в том, что ее страх сам по себе является провоцирующим, она боится и ожидает такого же поведения от своего мужчины. Но дело не только в этом.

Там, где ребенок в детстве переживал агрессивное поведение со стороны взрослого, имеет место расщепление на агрессора и жертву.

Агрессивная часть женщины нападет на своего партнера, так как это делали когда-то с ней, а пассивная - ощущает себя жертвой.

Так партнер по отношениям одновременно чувствует желание защищаться от нападок женщины, когда она нападает из своей агрессивной части, и испытывает вину, когда она упрекает его из своей жертвенной части.

У мужчины, которого она выбирает для отношений, есть свой сценарий, вынесенный из его семьи.

Его мама - сильная, подавляющая, она все знает и контролирует. Когда-то, чтобы оставаться ею любимым, ему надо было отказаться от своей агрессивной части.

Он не умеет защищаться, отстаивать себя, чувствовать свои границы.

От своей женщины он боится такого же поведения и в то же время - провоцирует его, потому что никогда не возражает, не чувствует, где она переходит ту самую границу его терпения.

Он копит-копит в себе злость, а выразить не может, потому что ретрофлексия (обращение на себя) - единственный доступный ему способ обращения со своими чувствами.

А потом эти накопившиеся чувства становятся переполняющими.

Какой один из самых простых способов у мужчин сбежать от своих чувств? Очень часто это алкоголь. И он, к ужасу своей жены, под воздействием алкоголя воспроизводит поведение ее отца, которого она больше всего боится.

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Это пример определенного замкнутого цикла отношений в паре.

Иногда в паре существует один единственный негативный цикл в отношениях, который подкрепляет и определяет.

И этот сценарий может оказывать влияние на многие сферы в жизни пары - взаимоотношения, отношения с деньгами, проявление в мире.

Иногда это может быть Страх - его Проекция на другого - Злость, иногда Игнорирование, избегание негативных чувств - их накопление-взрыв.

Все внимание в паре словно сосредоточено на поиске этого негатива, стремления его найти и избавиться (разрешить тот самый незавершенный конфликт из родительской семьи).

Именно поэтому сценарий отношений пары напоминает беличье колесо, входов в которое может быть несколько, а исход при этом всегда одинаковый - бег по кругу.

ХОЖДЕНИЕ ПО КРУГУ

Поэтому работа с парой - это всегда выявление негативного сценария и обнаружения множества позитивных, которые безусловно в паре есть, но они привычно не замечаются и обесцениваются.

Когда все хорошо - это часто воспринимается, как должное и как норма, а вот "плохо" - это то, что надо "найти и устранить".

И действительно бывает так, что пока не получится найти этот единственный негативный сценарий и изменить взаимодействие в паре, положительным просто не находится места. И тогда пара переживает определенный кризис.

А кризис может быть как точкой разрыва отношений, так и роста для пары.

Того самого роста, где есть возможность изменить первоначальные сценарии, с которыми два человека приходят в отношения, увидеть и познакомиться друг с другом заново, чтобы иметь возможность строить отношения по-другому.опубликовано econet

Автор Раиса Коваленко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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