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КАК на нас ВЛИЯЕТ РАЗРЫВ ОТНОШЕНИЙ

Источник: personagrata-studio.ru 14 ноября 2022 6628
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Чувство брошенности, отвергнутости и никчемности может привести к тревоге, потере уверенности в себе или даже серьезной эмоциональной травме.

КАК на нас ВЛИЯЕТ РАЗРЫВ ОТНОШЕНИЙ

Большинство людей испытывают эмоциональные страдания после разрыва отношений. Чувство брошенности, отвергнутости и никчемности может привести к тревоге, потере уверенности в себе или даже серьезной эмоциональной травме.

Как считает Марк Лири из Duke University, в человеческую природу заложено чувства принадлежности и страх перед расставанием.

Наоми Эйзенбергер из UCLA в своей работе «Почему расставание приносит боль: нейронная сигнализационная система физической и социальной боли» пишет о том, что социальная изоляция (в результате разрыва романтических отношений) активирует мозговые центры, отвечающие за физическую боль, и оказывает влияние на эмоциональное состояние индивида, что является предупреждением мозга об опасности.

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Эйзенберг считает, что у млекопитающих «система социальной привязанности» использует «болевую систему», чтобы предотвратить социальное отвержение и его потенциально опасные последствия. Другими словами, в процессе эволюции боль после расставания стала частью инстинкта выживания.

Нужно отдавать себе отчет, что боль от утраты – это естественная человеческая черта, и важной частью процесса восстановления после расставания является принятие этой боли и понимание, что она существует, чтобы мотивировать нас.

Сепарационная тревожность

Майрон Хофер из Колумбийского Университета говорит о том, что, когда мы сталкиваемся с угрозой разлуки или расстаемся с объектом первичной привязанности, запускается механизм, который обычно называют сепарационный стресс или сепарационная тревожность.

Этот механизм стал объектом многочисленных исследований в психологии и нейробиологии.

Сепарационная тревожность обычно возникает у детей, когда их разлучают с матерью (объектом первичной привязанности). Однако взрослые люди также подвержены действию этого механизма.

Взрослая сепарационная тревожность похожа на детскую, но расставание происходит не с объектом первичной привязанности, с любым значимым другим – обычно это партнеры, любовники, братья, сестры, друзья.

КАК на нас ВЛИЯЕТ РАЗРЫВ ОТНОШЕНИЙ

Вот некоторые признаки сепарационной тревожности:

  • сильный стресс при расставании с объектом привязанности
  • -ежелание делать что-либо, не связанное с объектом привязанности
  • избегание одиночества любыми способами
  • ночные кошмары
  • страх, что объекту привязанности будет нанесен вред
  • неспособность заснуть, если объекта нет рядом
  • жалобы на физическое недомогание, имеющие целью вернуть объект

Сепарационная тревожность является источником сильного эмоционального стресса и причиной потери эффективности.

Страх предательства

Предательство ведет к потере доверия и может иметь особенно серьезные последствия для тех людей, которые подвергались насилию в детстве, считает Сьюзан Краусс из University of Massachusetts Amherst.

После предательства меняется отношение к миру. 

Предательство, стыд, тревога, злость в сочетании с самообвинением усугубляют последствия насилия для психического здоровья человека.

Травма, нанесенная предательством, может проявляться следующим образом:

  • избыточные эмоциональные реакции и частые перепады настроения – плаксивость, переходы от гнева к грусти, затем к надежде и обратно;
  • излишняя подозрительность, которая может иметь проявлением такую самозащитную реакцию, как «работа детектива» (проверка счетов, бумажников, файлов, телефонных приложений, истории поиска в браузере и т.д.);
  • попытки связать независимые события, чтобы предсказать будущее предательство;
  • быстрый переход к тревоге, ярости или страху при малейших признаках возможного предательства.

Триггерами перехода могут быть следующие ситуации: партнер поздно появился дома, быстро выключил компьютер, «слишком долго» смотрел на привлекательного человека

  • бессонница, ночные кошмары, сложности в фокусировании на ежедневных делах;
  • одержимость травмой – сложности с фокусированием, рассеянность, депрессия;
  • избегание мыслей и обсуждения травмы и реакции на нее;
  • изоляция;
  • компульсивные траты, переедание, тренировки;
  • навязчивые фантазии или мысли о предательстве.

Злость и депрессия

Элизабет Кюблер-Росс, автор знаменитой книги «О смерти и умирании» (1969), выделила пять этапов переживания умирания: отрицание, злость, депрессия, сделка и принятие.

В книге «Путешествие от потери к выздоровлению» Сьюзан Андерсон говорит о том, что переживания в результате расставания проходят те же этапы.

Андерсон утверждает, что прекращение отношений отличается от других типов утраты тем, что оставляет последствия для нашей самооценки.

Чувство брошенности, отвергнутости и никчемности может привести к тревожности, потере уверенности в себе, депрессии, нарциссической травме и стыду.

Андерсон говорит о том, что расхожая мудрость о необходимости найти счастье и успокоение внутри себя, может не сработать. 

«Противоядие к расставанию, - говорит она, - это находиться рядом с теми, кто вас любит, ценит и поддерживает. Вы должны видеть свое отражение в их глазах».

Андерсон также говорит о том, что на промежуточном этапе принятия расставания индивиды могут направить злость на себя.

Процесс самообвинения может принимать форму как неуверенности в себе, так и самоуничижения и оставить серьезный след на самооценке: человек начинает сомневаться в своей возможности быть любимым и достойным привязанности.

Это мысленное самокопание может сопровождаться навязчивыми мыслями о причинах разрыва и возможности восстановить отношения.

Потеря любимого человека может привести к эмоциональному кризису, подобному депрессии.

Чувство покинутости и никчемности может возникнуть от разных типов утраты: когда решение расстаться было взаимным, а не односторонним, или в случае смерти близкого человека.

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Посттравматический стресс

Посттравматический стресс возникает в случае нескольких факторов, таких как биологическая и психическая предрасположенность и влияние окружающей среды.

Бессель ван дер Колк, голландский психиатр, занимающийся посттравматическим стрессом с 1970-х годов, утверждает, что эти факторы снижают порог для возникновения тревоги в стрессовых ситуациях, напоминающих индивиду о детских страхах, связанных с расставанием, и таким образом способствуют появлению посттравматических симптомов.

Мэри Салтер Айнсуорт из Университета Вирджинии говорит о том, что небезопасная привязанность в детстве снижает способность индивидов формировать безопасные привязанности во взрослом возрасте и усугубляет переживания расставания и утраты. 

Джозеф Ледоу в своей статье в Scientific America «Эмоции, память и мозг» пишет о том, что регулирующие уровень стресса нейро-химические системы индивидов различаются количеством таких гормонов, как CRF, ACTH и кортизол, что приводит к разной силе эмоциональной памяти о событии и страху относительно его повторения.опубликовано econet.ru.

R. Skip Johnson, перевод Психологическая Студия Полины Гавердовской

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Источник: https://econet.by/

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тревога страх отношения расставание психология

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