КАК на нас ВЛИЯЕТ РАЗРЫВ ОТНОШЕНИЙ

Чувство брошенности, отвергнутости и никчемности может привести к тревоге, потере уверенности в себе или даже серьезной эмоциональной травме.

Большинство людей испытывают эмоциональные страдания после разрыва отношений. Чувство брошенности, отвергнутости и никчемности может привести к тревоге, потере уверенности в себе или даже серьезной эмоциональной травме.

Как считает Марк Лири из Duke University, в человеческую природу заложено чувства принадлежности и страх перед расставанием.

Наоми Эйзенбергер из UCLA в своей работе «Почему расставание приносит боль: нейронная сигнализационная система физической и социальной боли» пишет о том, что социальная изоляция (в результате разрыва романтических отношений) активирует мозговые центры, отвечающие за физическую боль, и оказывает влияние на эмоциональное состояние индивида, что является предупреждением мозга об опасности.

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Эйзенберг считает, что у млекопитающих «система социальной привязанности» использует «болевую систему», чтобы предотвратить социальное отвержение и его потенциально опасные последствия. Другими словами, в процессе эволюции боль после расставания стала частью инстинкта выживания.

Нужно отдавать себе отчет, что боль от утраты – это естественная человеческая черта, и важной частью процесса восстановления после расставания является принятие этой боли и понимание, что она существует, чтобы мотивировать нас.

Сепарационная тревожность

Майрон Хофер из Колумбийского Университета говорит о том, что, когда мы сталкиваемся с угрозой разлуки или расстаемся с объектом первичной привязанности, запускается механизм, который обычно называют сепарационный стресс или сепарационная тревожность.

Этот механизм стал объектом многочисленных исследований в психологии и нейробиологии.

Сепарационная тревожность обычно возникает у детей, когда их разлучают с матерью (объектом первичной привязанности). Однако взрослые люди также подвержены действию этого механизма.

Взрослая сепарационная тревожность похожа на детскую, но расставание происходит не с объектом первичной привязанности, с любым значимым другим – обычно это партнеры, любовники, братья, сестры, друзья.

Вот некоторые признаки сепарационной тревожности:

сильный стресс при расставании с объектом привязанности

-ежелание делать что-либо, не связанное с объектом привязанности

избегание одиночества любыми способами

ночные кошмары

страх, что объекту привязанности будет нанесен вред

неспособность заснуть, если объекта нет рядом

жалобы на физическое недомогание, имеющие целью вернуть объект

Сепарационная тревожность является источником сильного эмоционального стресса и причиной потери эффективности.

Страх предательства

Предательство ведет к потере доверия и может иметь особенно серьезные последствия для тех людей, которые подвергались насилию в детстве, считает Сьюзан Краусс из University of Massachusetts Amherst.

После предательства меняется отношение к миру.

Предательство, стыд, тревога, злость в сочетании с самообвинением усугубляют последствия насилия для психического здоровья человека.

Травма, нанесенная предательством, может проявляться следующим образом:

избыточные эмоциональные реакции и частые перепады настроения – плаксивость, переходы от гнева к грусти, затем к надежде и обратно;

излишняя подозрительность, которая может иметь проявлением такую самозащитную реакцию, как «работа детектива» (проверка счетов, бумажников, файлов, телефонных приложений, истории поиска в браузере и т.д.);

попытки связать независимые события, чтобы предсказать будущее предательство;

быстрый переход к тревоге, ярости или страху при малейших признаках возможного предательства.

Триггерами перехода могут быть следующие ситуации: партнер поздно появился дома, быстро выключил компьютер, «слишком долго» смотрел на привлекательного человека

бессонница, ночные кошмары, сложности в фокусировании на ежедневных делах;

одержимость травмой – сложности с фокусированием, рассеянность, депрессия;

избегание мыслей и обсуждения травмы и реакции на нее;

изоляция;

компульсивные траты, переедание, тренировки;

навязчивые фантазии или мысли о предательстве.

Злость и депрессия

Элизабет Кюблер-Росс, автор знаменитой книги «О смерти и умирании» (1969), выделила пять этапов переживания умирания: отрицание, злость, депрессия, сделка и принятие.

В книге «Путешествие от потери к выздоровлению» Сьюзан Андерсон говорит о том, что переживания в результате расставания проходят те же этапы.

Андерсон утверждает, что прекращение отношений отличается от других типов утраты тем, что оставляет последствия для нашей самооценки.

Чувство брошенности, отвергнутости и никчемности может привести к тревожности, потере уверенности в себе, депрессии, нарциссической травме и стыду.

Андерсон говорит о том, что расхожая мудрость о необходимости найти счастье и успокоение внутри себя, может не сработать.

«Противоядие к расставанию, - говорит она, - это находиться рядом с теми, кто вас любит, ценит и поддерживает. Вы должны видеть свое отражение в их глазах».

Андерсон также говорит о том, что на промежуточном этапе принятия расставания индивиды могут направить злость на себя.

Процесс самообвинения может принимать форму как неуверенности в себе, так и самоуничижения и оставить серьезный след на самооценке: человек начинает сомневаться в своей возможности быть любимым и достойным привязанности.

Это мысленное самокопание может сопровождаться навязчивыми мыслями о причинах разрыва и возможности восстановить отношения.

Потеря любимого человека может привести к эмоциональному кризису, подобному депрессии.

Чувство покинутости и никчемности может возникнуть от разных типов утраты: когда решение расстаться было взаимным, а не односторонним, или в случае смерти близкого человека.

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Посттравматический стресс

Посттравматический стресс возникает в случае нескольких факторов, таких как биологическая и психическая предрасположенность и влияние окружающей среды.

Бессель ван дер Колк, голландский психиатр, занимающийся посттравматическим стрессом с 1970-х годов, утверждает, что эти факторы снижают порог для возникновения тревоги в стрессовых ситуациях, напоминающих индивиду о детских страхах, связанных с расставанием, и таким образом способствуют появлению посттравматических симптомов.

Мэри Салтер Айнсуорт из Университета Вирджинии говорит о том, что небезопасная привязанность в детстве снижает способность индивидов формировать безопасные привязанности во взрослом возрасте и усугубляет переживания расставания и утраты.

Джозеф Ледоу в своей статье в Scientific America «Эмоции, память и мозг» пишет о том, что регулирующие уровень стресса нейро-химические системы индивидов различаются количеством таких гормонов, как CRF, ACTH и кортизол, что приводит к разной силе эмоциональной памяти о событии и страху относительно его повторения.опубликовано econet.ru.

R. Skip Johnson, перевод Психологическая Студия Полины Гавердовской

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