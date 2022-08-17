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ПРИНИМАЙ меня ТАКОЙ, какая ЕСТЬ...

Источник: facebook.com 17 августа 2022 7624
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Говорят, что женщины хотят быть принятыми такими, какие они есть. Это полуправда. Вернее, треть правды. То, что на самом верху. А в глубинах айсберга женской правды Вы найдёте совсем другое

ПРИНИМАЙ меня ТАКОЙ, какая ЕСТЬ...

Говорят, что женщины хотят быть принятыми такими, какие они есть. Это полуправда. Вернее, треть правды. То, что на самом верху. 

А в глубинах айсберга женской правды Вы найдёте совсем другое. Женщина считает, что тот, кто ее принимает такой, какая она есть - слабак.

Она хочет изменений, хочет быть глиной в руках творца, который сначала проникает в её тайны и вывернет их наизнанку, а потом создаст из нее новую Вселенную. 

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Много раз женщины жаловались мне, что их бесит мужчина, угождающий и потакающий всем её желаниям. И несмотря на то, что это чертовски приятно, но в глубине так противно! Фууу! 

И она несомненно от такого уйдет, обвинив его в том, что своей заботой и принятием он не дает ей развиваться.

А развиваться женщина хочет вглубь себя - туда, куда боится заглянуть. 

Вот и мается любящий мужчина с женским парадоксом: 

ПРИНИМАЙ МЕНЯ ТАКОЙ, КАКАЯ ЕСТЬ, НО ИЗМЕНЯЙ МЕНЯ МЯГКО И НЕЖНО. 

Если мужчина не понимает таких серпантинов женской души, он сначала бесится от бессилия, а потом изменяет ей. 

А она ему через ревность намекает: ИЗМЕНЯЙ МЕНЯ, А НЕ МНЕ. 

Измены, а точнее, перемены неизбежны в нашей судьбе , потому что жизнь - это река, и мы плывем в ней, а не стоим. Меняются ландшафты, берега, пейзажи, провоцируя и нас меняться. 

Женщина хочет перемен, но ее ум сопротивляется ВНЕШНИМ переменам, жадно желая ВНУТРЕННИХ. 

ПРИНИМАЙ меня ТАКОЙ, какая ЕСТЬ...

Для мужчины, как для существа, предназначенного для взаимодействия с внешним миром, внутренний мир женщин многие годы остается загадкой, пока она многократно не вынесет ему мозг, показывая, что мир бывает не такой, к какому он привык, но ещё и другой. 

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И то ли сверху, то ли изнутри наблюдает за игрой мужчины и женщины Бог и добродушно усмехается, разгадают ли они Его загадку о том, что Он и есть все Перемены в мире, которые сначала происходят ВНУТРИ У НЕЕ, а потом СНАРУЖИ У НЕГО. опубликовано econet.ru

©Марк Ифраимов 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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