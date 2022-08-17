Говорят, что женщины хотят быть принятыми такими, какие они есть. Это полуправда. Вернее, треть правды. То, что на самом верху. А в глубинах айсберга женской правды Вы найдёте совсем другое

Говорят, что женщины хотят быть принятыми такими, какие они есть. Это полуправда. Вернее, треть правды. То, что на самом верху.

А в глубинах айсберга женской правды Вы найдёте совсем другое. Женщина считает, что тот, кто ее принимает такой, какая она есть - слабак.

Она хочет изменений, хочет быть глиной в руках творца, который сначала проникает в её тайны и вывернет их наизнанку, а потом создаст из нее новую Вселенную.

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Много раз женщины жаловались мне, что их бесит мужчина, угождающий и потакающий всем её желаниям. И несмотря на то, что это чертовски приятно, но в глубине так противно! Фууу!

И она несомненно от такого уйдет, обвинив его в том, что своей заботой и принятием он не дает ей развиваться.

А развиваться женщина хочет вглубь себя - туда, куда боится заглянуть.

Вот и мается любящий мужчина с женским парадоксом:

ПРИНИМАЙ МЕНЯ ТАКОЙ, КАКАЯ ЕСТЬ, НО ИЗМЕНЯЙ МЕНЯ МЯГКО И НЕЖНО.

Если мужчина не понимает таких серпантинов женской души, он сначала бесится от бессилия, а потом изменяет ей.

А она ему через ревность намекает: ИЗМЕНЯЙ МЕНЯ, А НЕ МНЕ.

Измены, а точнее, перемены неизбежны в нашей судьбе , потому что жизнь - это река, и мы плывем в ней, а не стоим. Меняются ландшафты, берега, пейзажи, провоцируя и нас меняться.

Женщина хочет перемен, но ее ум сопротивляется ВНЕШНИМ переменам, жадно желая ВНУТРЕННИХ.

Для мужчины, как для существа, предназначенного для взаимодействия с внешним миром, внутренний мир женщин многие годы остается загадкой, пока она многократно не вынесет ему мозг, показывая, что мир бывает не такой, к какому он привык, но ещё и другой.

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И то ли сверху, то ли изнутри наблюдает за игрой мужчины и женщины Бог и добродушно усмехается, разгадают ли они Его загадку о том, что Он и есть все Перемены в мире, которые сначала происходят ВНУТРИ У НЕЕ, а потом СНАРУЖИ У НЕГО. опубликовано econet.ru.

©Марк Ифраимов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet