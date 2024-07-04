Яркий летний напиток для отличного пищеварения

Среди его преимуществ улучшение кровотока, а также способность нормализовать кровяное давление, очищать желудок.

Чукандар чаас - это красочная и вкусная разновидность пахты. Напиток отлично охлаждает организм и является отличным источником многих важных элементов, особенно витамина В12, который укрепляет иммунитет.

Свекла придает красивый вид этому напитку, что, несомненно, привлекает всех детей. Кроме того, благодаря смеси горчичных семян и листьев карри, хаас приобретает очень пикантный привкус.

А что касается пользы, то среди его преимуществ улучшение кровотока, а также способность нормализовать кровяное давление, очищать желудок.

Как приготовить Чукандар чаас

Ингредиенты:

2 стакана йогурта

2 стакана воды

1/2 ч. л. соли

1/4 стакана свёклы, очищенной и нарезанной кубиками

1/2 ч. л. имбиря

1/2 ч. л. зеленого перца чили, нарезанного

1 ст. л. масла

1 ч. л. горчицы

10-12 листиков карри

Приготовление:

Поместите свеклу и 1/2 стакана воды в кастрюлю. Варите в течение 5 минут.Снимите кастрюлю с огня и дайте свёкле остыть. Взбейте её в блендере вместе с водой, имбирем и зеленым чили. Протрите смесь через сито.

Смешайте её в миске с водой, солью, йогуртом. Разогрейте масло в сковороде, добавьте семена горчицы и листья карри. Затем соедините со свекольной смесью.

Подавайте охлажденным. Наслаждайтесь! опубликовано econet

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