Яркий летний напиток для отличного пищеварения

Среди его преимуществ улучшение кровотока, а также способность нормализовать кровяное давление, очищать желудок.
Чукандар чаас - это красочная и вкусная разновидность пахты. Напиток отлично охлаждает организм и является отличным источником многих важных элементов, особенно витамина В12, который укрепляет иммунитет.
Свекла придает красивый вид этому напитку, что, несомненно, привлекает всех детей. Кроме того, благодаря смеси горчичных семян и листьев карри, хаас приобретает очень пикантный привкус.
А что касается пользы, то среди его преимуществ улучшение кровотока, а также способность нормализовать кровяное давление, очищать желудок.
Поместите свеклу и 1/2 стакана воды в кастрюлю. Варите в течение 5 минут.Снимите кастрюлю с огня и дайте свёкле остыть. Взбейте её в блендере вместе с водой, имбирем и зеленым чили. Протрите смесь через сито.
Смешайте её в миске с водой, солью, йогуртом. Разогрейте масло в сковороде, добавьте семена горчицы и листья карри. Затем соедините со свекольной смесью.
Подавайте охлажденным. Наслаждайтесь! опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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