Девочки ищут мужей похожих на папу. Бред. Девочки ищут мужей похожих на маму. Кого-то, кто защитит их от внешнего мира, успокоит правильными словами. И вообще, будет нежен и будет говорить много правильных слов

Поиск партнера, который восполнит недостаток

Мальчики ищут жен похожих на маму? Да. Спорить с этим не будем.

Девочки ищут мужей похожих на папу.

Бред.

Девочки ищут мужей похожих на маму.

Кого-то, кто будет их понимать лучше их самих, угадывать их настроение и желания, заботиться, гладить по спинке и приносить теплое питье в постель. Кого-то, кто защитит их от внешнего мира, успокоит правильными словами.

И вообще, будет нежен и будет говорить много правильных слов.

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Кого-то, кто скажет какое платье ее не полнит и какие туфли к нему больше подойдут.

Кого-то, кто догадается, что ей подарить к празднику, а не будет задавать дурацкие вопросы или предлагать деньги.

Кого-то, кто будет любить ее подруг и обожать ее маму.

Кого-то, кто будет проводить с ней все вечера и иметь схожие интересы.

Кто будет мечтать проводить выходные только всей семьей и не отвлекаться на дурацкие мужские игры.

Продолжить?

И что из перечисленного пририсовываемая к портрету настоящего мужчины?

Да, печалька в том, что папа здесь и рядом не стоял. В случае если он был в реальности и был похож на мужчину в привычном классическом его понимании, то вам повезло еще меньше.

Чем идеальнее был ваш папа, тем сложнее вам найти хорошего мужа. Большинство будет проигрывать совершенному мужчине, который первым целовал ваши ручки, ножки и, простите, попку.

Но папы с ярко выраженным поведением альфа-самцов встречаются крайне редко в наше время. Обычно они нарасхват и имеют не одну семью и кучу отпрысков.

И хотя они больше любят своих дочерей, так как сыновья для них конкуренты, их любовь имеет длинный список ожиданий. И выполнив их, вы становитесь их заложницей.

Ведь найти мужчину, которому нужно от вас тоже самое, и который будет вас так же "безусловно" любить непросто.

Но такие случаи есть. Обычно эти женщины придерживаются пассивной женской роли и бывают счастливы в браке, обязательно рожая хотя бы одного мальчишку, которого назовут угадайте в честь кого?

Время внесло в этот механизм некоторые коррективы.

Таким папам "мужчинам-мужчинам" все больше нравятся женщины непохожие на тихих домохозяек.

Им теперь все больше нравятся активные и успешные, немного агрессивные стервы.

В реальной жизни такая женщина чаще всего является любовницей, о которой знают обычно все. И маленькую девочку трудно обмануть, какие женщины нравятся ее папе и на кого надо быть похожей.

Угадайте, какой мужчина ей подойдет в мужья?

Но большинство женщин выросли либо со слабым отцом, либо в отсутствии оного.

Мама, загнанная необходимостью обеспечить достойное проживание и выполнением обязанностей двух сторон, не смогла полностью дать то, что ребенок ожидает от матери. А неудовлетворенные желания не пропадают и не рассасываются.

Вот, девочка вырастая, и продолжает поиск партнера, который восполнит недостаток.

Только то, что он не мама, не приходит ей в голову.

И она наделяет этими качествами мужчину, точнее его образ, искренне не понимая, почему он с этим не справляется. Тогда она называет его черствым и холодным, и запутывается в том, какими же качествами должен обладать ее избранник.

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Быть ему мужественным или заботливым?

В первом случаем забота выражается в действиях, это мужской способ, а во втором - всем перечисленным в начале статьи.

Запутавшись в показаниях, нормальная женщина сделает только одно - она обвинит вас в нежелании ее понять и заплачет.

В глубине души она будет надеяться, что ее партнер найдет ответ самостоятельно и поможет ей распутаться, он же умный. В этот момент она берет в руки невидимую лопату и начинает копать реальную яму своим отношениям.

А теперь присмотритесь к вашему партнеру, никого не узнаете?...опубликовано econet.ru.

Автор Алла Далит

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