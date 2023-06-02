Психолог объясняет КАК наше ДУШЕВНОЕ состояние влияет на тело

Наше общее благополучие имеет три составляющие: тело, разум и наши цели. Многие люди больше всего внимания уделяют именно «телу». Они стараются рационально и правильно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями, вовремя ложиться спать и высыпаться. Но каким безукоризненным не было бы ваше тело благодаря такой заботе, баланс общего благополучия будет нарушен, если психическое и эмоциональное здоровье желает лучшего

Связь физической формы и «порядка» в голове

Наше общее благополучие имеет три составляющие: тело, разум и наши цели. Многие люди больше всего внимания уделяют именно «телу». Они стараются рационально и правильно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями, вовремя ложиться спать и высыпаться. Но каким безукоризненным не было бы ваше тело благодаря такой заботе, баланс общего благополучия будет нарушен, если психическое и эмоциональное здоровье желает лучшего.Об этом разговор с психологом Деборой Мисколл, которая руководит программой психического здоровья.

Какое влияние оказывает стресс на душевное и эмоциональное благополучие человека?

Деб Мисколл: Ну не все так плохо. Когда стресс кратковременный, и мы правильно к нему относимся, он даже дает какой-то толчок, это в некотором смысле – драйв. Ведь благодаря стрессу мы сосредотачиваемся, активны и даже проактивны. Одним словом, так даже интереснее и веселее жить. Но, при условии, что при этом вы закаляетесь в борьбе, растете и развиваетесь. К тому же вы получите полезный опыт и урок на будущее.

Но если стресс затягивается – это уже становится серьезной проблемой. Хронический или длительный стресс приводит к тому, что мы чувствуем себя истощенными и выжатыми, как лимон. Это немедленно сказывается на нас: мы все видим в черном свете, раздражаемся из-за каждой мелочи, не в состоянии трезво мыслить и решать проблемы. И что хуже всего, со временем это приводит к постоянной тревожности, депрессии, неуверенности в себе, социофобии и злоупотреблении алкоголем и наркотиками.

Одинаково ли действует стресс на разных людей?

Деб Мисколл: Нет, конечно, ведь мы все разные. Кто-то может, что называется съесть свой стресс в обед, а к вечеру стать еще сильнее и решительнее. Ну а на большинство людей стресс влияет и очень существенно – на их работу, на личную жизнь. Потому им нужна поддержка, им нужно объяснить, как с этим справляться.

Насколько сильно способен повлиять стресс – зависит от индивидуальных особенностей каждого из нас. Но следует признать, что в отдельных случаях это может стать реальной проблемой.

Итак, к какому бы типу людей вы не принадлежали – со стрессом следует бороться. Не забывайте об этом.

Можем ли мы контролировать нашу реакцию на стресс?

Деб Мисколл: Это мой любимый вопрос. Естественно! Это то умение, которое может выработать в себе каждый. Многолетние исследования только подтверждают, что можно научиться навыкам, которые помогают эффективно преодолевать стресс.

Речь о тренировке эффективного мышления, контроле над эмоциями, работе над нашими реакциями с помощью специального дыхания или полного расслабления всех мышц. Эти приемы довольно простые, их усвоить может каждый человек, который стремится быть эффективным на работе и дома.

Приобретенные навыки будут защищать вас от стресса и в будущем. Также они помогут избежать более серьезных проблем, связанных с психическим здоровьем. Если у вас уже были проблемы такого рода в прошлом – с помощью приобретенных навыков вы сможете избавиться от их симптомов.

Задумайтесь, простые приемы смогут полностью изменить вашу жизнь в лучшую сторону!

Представим себе, что у меня – сильный стресс. Что я должен немедленно предпринять, чтобы помочь себе?

Деб Мисколл: Прежде всего, вы должны понять, что происходит. Как ни странно это звучит, но мы проверяем масло в наших автомобилях намного чаще, чем анализируем свое психологическое и психическое состояние. Научитесь контролировать свои эмоции, реакции, мышление. Вы должны делать это постоянно, чтобы понимать, что происходит, и что вам следует предпринять, чтобы справится со стрессом.

Важный момент: когда вы осознаете, что с вами происходит, то понимаете, что способны что-то предпринять и преодолеть стресс. Вы не должны осуждать себя за промах или ошибку.

Все, что нужно – это применить на практике свои навыки по «управлению собой». И первый шаг в этом – создание эффективного мышления. Помните, мы сами придаем смысл всему, что с нами происходит. Если мы неверно или субъективно оцениваем ситуацию – только усугубляем стресс и свои переживания.

А вот когда вы контролируете свое мышление и правильно смотрите на перспективу – быстро соберетесь и примените все свои навыки для того, чтобы победить стресс.

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Почему руководители должны обращать столь пристальное внимание на такие вещи, как стресс, в частности на психологическое и эмоциональное благополучие подчиненных?

Деб Мисколл: Думаю, если они это делают – это очень правильное решение. Психическое и эмоциональное здоровье работников, положительный душевный настрой – залог эффективного производственного процесса. От благополучия каждого человека зависит итоговый результат. Таким образом, выигрывают люди, и руководители.

Статистика свидетельствует, что у четверти взрослых американцев – проблемы с психическим здоровьем. И речь уже не только о стрессе, а серьезных расстройствах и диагнозах. К сожалению, к психическим расстройствам до сих пор предвзятое отношение в обществе. По этой причине многие люди не обращаются за помощью к специалистам. Они боятся, что это может плохо повлиять на их карьеру и социальное положение.

В этом случае на помощь приходят разные варианты помощи и поддержки. Например, кому-то страшно даже подумать о том, чтобы обратиться к клиническому психологу, а вот пойти к коучу, пожалуйста. Многие из тех, кто сопротивляется терапии, с удовольствием занимаются с тренерами. Потому руководителю придется проявить смекалку, чтобы помочь людям сделать то, чего они боятся.

Очень важно как можно раньше выявить проблему и предложить способ решения. Особенно, когда ситуация плохо сказывается на бизнесе. Это принесет пользу и самому работнику, который научиться преодолевать стресс и решать свои проблемы, и фирме.

Вывод следующий: никто из нас не знает, что произойдет в следующую минуту. Но можно научить людей справляться с любой ситуацией с помощью специальных навыков. Они смогут по-настоящему эффективно контролировать свою эмоциональную жизнь.

Как лично вы справляетесь со стрессом в своей жизни?

Деб Мисколл: Я родом из Техаса, неудивительно, что была и остаюсь большим фанатом футбола, которым мы все увлекались в старшей школе. И это научило меня очень важной вещи — «предигровой подготовке».

Это означает, что ты всегда ведешь здоровый образ жизни, правильно питаешься, поддерживаешь себя в форме. Потому я постоянно готовлюсь и всегда готова к тому, что может принести игра или рабочий день. И я держу под контролем свое мышление, стараясь чтобы оно было как можно более эффективным.

Я знаю, что мое слабое место – это мысли, которые мчаться иногда в голове со скоростью ночного экспресса. Их скорость будет возрастать с каждой секундой, если я не буду их контролировать. Поэтому я пристально наблюдаю за ними, чтобы они не дрейфовали к ненужным тревогам и страхам.

Каждое утро я начинаю с физической подготовки и настройки своего мышления. Когда знаешь свою «ахиллесову пяту» — не проблема скорректировать мышление.

Работа над эффективным мышлением начинается с осознанного решения с оптимизмом смотреть на жизнь и быть благодарным за то, что у вас есть. Оно позволяет мне жить тем, что действительно важно для меня, и делать то, что действительно имеет значение.

В моей жизни есть все, что делает человека счастливым, а его жизнь – осмысленной: любимая семья, верные друзья, работа, где я приношу пользу, и, конечно же, пятница, вечер, футбол.опубликовано econet

Автор Jen Fisher

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