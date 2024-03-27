ВЫБОР ПАРТНЕРА: 7 правил, которые помогут не ошибиться

Часто случается, что человек, казавшийся вам замечательным и идеально вам подходящим через какое то время становится "другим человеком" и зачастую это происходит уже когда есть брак, совместная собственность и дети, что значительно осложняет выбор дальнейших действий

Эта тема актуальна во все времена и остаётся большой сложностью для многих людей. Часто случается, что человек, казавшийся вам замечательным и идеально вам подходящим через какое то время становится "другим человеком" и зачастую это происходит уже когда есть брак, совместная собственность и дети, что значительно осложняет выбор дальнейших действий.

Правила выбора партнера

Что же делать, чтобы не попасть в такую ситуацию? Для этого есть несколько простых, но одновременно сложных правил.

1. Самое главное правило, которым необходимо руководствоваться, это - любовь ещё не повод для отношений.

Если практически с первой встречи вас охватывает эйфория, вам кажется, что вы созданы друг для друга и тому подобное - нельзя доверять этому состоянию. По факту вы этого человека вообще не знаете и ваша эйфория может быть основана на чем угодно, в том числе на каких-то детских травмах и психологических особенностях.

Особенно если вы выросли в семье, где была не слишком благополучная обстановка или нездоровые модели отношений. В этом случае такую эйфорию у вас будут вызывать люди, с которыми возможно будет воссоздавать такие же патологические отношения. Поэтому - эйфории не доверяем.

2. Не фантазировать и не достраивать образ человека по своему желанию.

Когда люди только начинают общаться, часто мы склонны додумывать про другого множество качеств, которым нет никаких реальных подтверждений. Просто нам кажется, что он такой или другой... Это очень опасный вариант.

Люди склонны, дабы произвести впечатление, скрывать недостатки и создавать красивую картинку. Картинка рано или поздно заканчивается и мы столкнёмся с реальностью, которая может сильно отличаться.

Поэтому ориентироваться следует только на факты и поступки, причём не только по отношению к вам, но и к другим людям. Если вам мужчина кажется очень ответственным, но при этом он часто меняет работу, не смог получить образование, не выполняет данные вам или другим людям обещания - ваши предположения о его ответственности лишь фантазия.

3. Со всеми он такой, а со мной будет другой. Или она...

Это большая неосмотрительность - так предполагать. С какой стати человек должен раздвоиться с вами и стать другим человеком? Если женщина изменяла мужу с вами, с чего вы решили, что она будет хранить верность вам? Если мужчина пил в предыдущем браке, почему он вдруг с вами станет трезвенником?

Люди к сожалению практически не меняются, только по большому собственному желанию и уж точно не в угоду партнёру. То же самое распространяется и на идею, что вы сможете кого-то изменить своим поведением, перевоспитать и так далее. Совершенно не следует на это рассчитывать. Берите что дают или отказывайтесь.

4. Сближайтесь медленно. Максимально медленно.

Период ухаживаний и сближения - это как раз возможность узнать человека в достаточной степени, чтобы иметь возможность видеть его объективно. Не стоит переходить к интимным отношениям раньше, чем через месяц-полтора ухаживаний и свиданий.

Сначала выстраиваются отношения на уровне головы, потом на уровне эмоциональной близости, а потом уже на уровне телесном. Это позволит вам почувствовать человека, можно ли с ним договариваться, какие у него ценности, как и чем он живёт, находите ли вы общий язык, и так далее.

Также не стоит съезжаться ранее, чем через месяца три-четыре. Походите друг к другу в гости, посмотрите как ваш вероятный партнёр ведёт быт, подходите ли вы в этом аспекте друг другу.

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5. От осинки не родятся апельсинки.

Это народная мудрость, причём очень и очень важная. Постарайтесь узнать о том, в какой семье он вырос. Невозможно не взять из родительской семьи модель отношений, это не может не влиять на личность.

Зрелый и взрослый человек должен быть отсепарирован от родителей и физически и эмоционально. Если вы рассчитываете, что выдернете его своей любовью из родительской семьи - вы сильно заблуждаетесь.

Также большая ошибка думать, что из крайне дисфункциональной семьи может выйти психологически здоровый человек. Если в семье рулит мама, абсурдно предполагать, что мужчина в такой семье будет в отношениях с вами каменной стеной, а женщина из такой семьи будет признавать главенство мужа в семье, вероятность этого крайне мала.

6. Смотрите на друзей и отношения человека с ними.

Не просто так мы выбираем круг общения, мы выбираем тех, кто нам подходит и с кем нам комфортно, с кем у нас совпадают нормы и интересы. Следовательно глядя на круг друзей мы можем очень много понять о человеке.

7. Не уговаривайте себя никогда.

Это последнее и одно из главных правил. Если в человеке вы обнаруживаете что-то, что точно не укладывается в ваши представления о желаемом партнере, не нужно оправдывать и искать причины или способы, как с этим обойтись, оставаясь в отношениях. Это честно как по отношению к себе, так и по отношению к партнёру.

Не стоит ни на что закрывать глаза, если вам это претит внутренне. Важное правило успешной семейной жизни - у партнёров должны быть одинаковые нормы в базовом понимании жизни вообще, жизни семьи и построении отношений.

Если для вас недопустима открытая агрессия и истерики, а партнёр это себе позволяет - не стройте иллюзий, что будет по другому. Если вы не подходите друг другу по сексуальной активности, вряд ли это когда то изменится. Если мужчина считает, что говорить об отношениях - это бесполезная трата времени, а вы без этого не можете быть в отношениях, значит это не ваш вариант. И точка. Лучше разочароваться на пороге, чем с семьёй и детьми за плечами.

Надеюсь данные правила помогут вам выбрать того, с кем вы сможете прожить счастливую и долгую жизнь.опубликовано econet

Автор Татьяна Чувильчикова (Гавриляк)

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