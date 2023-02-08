ПОЧЕМУ НЕ получается встретить МУЖЧИНУ своей мечты

В своем кабинете все чаще вижу одиноких женщин: успешных, красивых, умных, в общем – во всех смыслах заслуживающих счастья. Они рассказывают истории о множестве неудачных попыток построить отношения с мужчинами, о том, как много боли и разочарований они пережили, как опускаются руки после очередных неудач и хочется на все плюнуть

В своем кабинете все чаще вижу одиноких женщин: успешных, красивых, умных, в общем – во всех смыслах заслуживающих счастья. Они рассказывают истории о множестве неудачных попыток построить отношения с мужчинами, о том, как много боли и разочарований они пережили, как опускаются руки после очередных неудач и хочется на все плюнуть.

Об отношениях...

После очередного краха они прячутся в себе, чтобы зализать раны, а потом надежда встретить ЕГО - единственного, неповторимого, снова берет верх, и они отправляются на новые поиски.

С некоторых пор я коллекционирую описание ИХ неповторимых, и как-то обратила внимание, что эти ОНИ похожи друг на друга, словно братья близнецы.

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Перечислю то, что чаще всего повторяется в описаниях - «ЕГО НЕПОВТОРИМОГО»:

Хорош собой, чистоплотен, ведет здоровый образ жизни.

У него хороший вкус, он классно одевается.

Он настоящий друг, все понимает, тонко чувствует женщину, оказывает много внимания, заботится, дает поддержку (это говорят все без исключения).

Полон романтики, страстный любовник.

Обожает своих детей (почему-то часто женщинам представляется мужчина, который был женат и имеет детей от первого брака, которых обожает).

Любит и ее детей как своих, и еще хочет общих детей.

Интересуется психологией/духовностью, с ним можно поговорить обо всем этом.

Самодостаточен, имеет любимое дело, очень им увлечен.

Хорошо зарабатывает и может достойно обеспечить семью.

- Он настоящий Мужчина - инициативен, силен, берет ответственность, принимает мудрые решения.

- У него есть интересные и ей тоже увлечения и хобби…

Ну примерно как-то так. Мне порой хочется добавить: еще он не писает и не какает, у него крылья за спиной, а в руках волшебная палочка…

Для меня всегда вопрос - вот откуда все это берется? Почему умные женщины не могут сделать простой анализ? Может начитались каких-то книжек типа «Стань счастливой – найди мужчину своей мечты», или как они там еще называются?!

Давайте подумаем вместе, предлагаю я им.

Начнем с простого – образ жизни. Итак, «хорошо зарабатывает, любит свое дело». Чаще всего это означает, что он или имеет свой бизнес, или занимает руководящие должности, или является первоклассным специалистом. И тогда он уходит из дома в 6-7 утра, а приходит, в лучшем случае, вечером после 7. Часто задерживается на совещаниях или продолжает заниматься своими проектами дома.

Он частенько так загружен на работе, что придя домой хочет только одного – покоя, тишины, чтобы ему не выносили мозг с «задушевными разговорами». Он бывает так измотан, что ничего перед собой не замечает, и у него может не быть энергии на африканские страсти в постели.

Любовь к детям. У него скорее всего будет только полтора выходных, которые он, как «примерный папаша», будет проводить со своими детьми от первого брака, которых, как сказано ранее - он обожает.

Ах, кроме того, мы забыли, «он ведь еще ведет здоровый образ жизни», а это значит, что ему нужно найти время на пробежку по утрам, занятия в спорт-зале, плаванье в бассейне…

Остальной список проанализируйте сами, сколько «стоит» каждое из описанных качеств.

Ну и совсем немного о мужчинах, которые по настоящему занимаются духовностью. Они и правда бывают глубокими людьми, много понимают, тонко чувствуют, но их, как правило, не особо интересуют деньги, не привлекает власть, они питаются «святым духом» во всех смыслах этого слова, довольствуясь малым, и тратят все свое время и энергию на духовные практики и Путь…

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Можно продолжать анализ самостоятельно, но я уверена, уже этого вполне достаточно, чтобы хорошенько задуматься. Чтобы пробудиться и понять, что ни один мужчина не в состоянии заполнить собою абсолютно всё, все желания, все потребности, все капризы. И даже если он этого сильно захочет, у него просто не будет для ВСЕГО этого времени и сил.

И вот что любопытно, как правило, у самих этих женщин плотный график, работа, хобби, ребенок, спорт…

Но почему-то им не приходит в голову, что мужчина такой же живой человек.

И что происходит чаще всего? Поначалу мужчину привлекает ее ум, красота, самодостаточность, умение понять, увлеченность, сексуальность, но со временем он начинает ощущать такое удушающее давление ее неисчерпаемых потребностей, которые она все больше навешивает на него, что сбегает в скором времени, с чувством неполноценности, вины и разочарования в себе самом…

И вот, зализав раны, все снова отправляются на поиски...опубликовано econet

Wedensky Lea

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