Если НЕ готовы — НЕ трогайте ТО, что лежит тихо!

Важно только одно - ваша готовность к новой реальности внутри и вокруг себя, к чувству опустошения, стыда, облегчения и "отяжеления" одновременно, недоверия, неуверенности...

Вы Готовы?

Некоторым вещам нужно быть там, где они есть.

Признание или открытие их может сильно усложнить жизнь.

Они могут быть очень личными, настолько личными, что без них наша жизнь окажется голой на людной площади.

Или очень неприятными, настолько неприятными, что "освобождение" от них, о котором мы возможно даже и мечтали бы, может раздавить нас, неспособных принять новое "просветление".

Есть вещи, которые мы способны только пережить, не трогая их, не выковыривая их из себя, научиться с ними жить, как мы иногда сживаемся с чем-то, над чем не властны, чем не в силах управлять.

Потому что не всегда мы оказываемся готовы к новому раскладу, к новому сценарию, который неизбежно впишет в нашу жизнь десятки новых, не адаптированных под нас страниц.

Скорее, наоборот, написанных наспех, по верхам, по первым эмоциональным взрывам, без учета нас, наших чувств, нашей новой боли.

Если вы очень хотите избавиться от чего-то, поделиться чем-то сокровенным, важно не столько ваше желание освободиться, сколько один простой вопрос себе: "Я готов(а)?"

Вопрос, в действительности, не в том, нужно ли делиться-освобождаться-проговаривать-избавляться-менять, снимать камень с души- и тому подобные определения.

Важно только одно - ваша готовность к новой реальности внутри и вокруг себя, к чувству опустошения, стыда, облегчения и "отяжеления" одновременно, недоверия, неуверенности и.... заполнения вашего пространства всем тем, что всплывет, многократным повторением и проигрыванием еще вчера пусть и неудобно, но тихо лежащих и тихо ноющих, сжатых, скомканных, но малоподвижных эмоциональных сгустков.

Важно только одно - ваша готовность это менять со скоростью сонной черепахи, потому что быстрее, - вас вынесет на полном ходу.

Потому что наша нервная система устроена так, что даже самые позитивные и благие перемены переворачивают вверх ногами весь бережно и усердно накопленный годами хлам нам на голову.

И пока вы наведете новый порядок, чтобы начать накапливать новый хлам, - нужно время.

Это жестокое время называется безэмоциональным, безполюсным словом - адаптация.

И она вам нужна при любых переменах, от насморка до ухода близкого человека.

И без нее ваши порывы просто избавиться от чего-то в своей жизни бессмысленны, без этого затяжного slow-motion-отрезка времени ничего не победить, даже занозу в левом мизинце, не то что душевную боль.

Если вы готовы - раскрыться, измениться, развернуться, оторваться от маленькой, не видной под стопой, точки опоры, освободиться, довериться, принять.... - то знайте, вам сто девять раз будет не хватать терпения, еще больше - сил, столько же - воли, и почти всегда - поддержки, любви, надежды и всегда - веры.

Но вы справитесь, если были готовы, потому что адаптация - самая упрямая опция нервной системы.

Она возьмет свое.

И ваша задача - в этом всем не утонуть в новой эмоции, в новом пространстве, в новом стрессе, без которого ничего и никто не движется в этой жизни, но легко умирают от передозировки им.

И какими бы ни были задуманные вами перемены - помните о том, что нужно время, чтобы выкатить ваши вагончики на новые рельсы, потому что прежде, чем вы их водрузите на новую колею, вам необходимо ее для начала построить.

И на простом человеческом календаре могут пролистываться не только месяцы, но и сами календари сменять друг друга на гвоздике.

И не важно, насколько в больших или малых переменах вы нуждаетесь - они все равно займут в этом пространстве определенное время, возможно, ощутимо большее, чем вы предполагали.

Почему? Потому что вы не меняетесь в вакууме, вы провернете и потяните за собой огромное пространство вокруг себя, в котором живут знакомые и не знакомые вам люди, их ожидания, неподвижные уклады и собственные залежи, их эмоции и стереотипы.

Они с радостью обрушат все это на вас.

Или неожиданно проигнорируют самое важное для вас в конкретный момент.

Вы можете остаться один на один с самим собой, с той незнакомой и отчужденной частью себя, которая стоит за любыми переменами.

А можете найти неожиданного союзника.

Но на все, абсолютно на все понадобится время, и в этом тягучем отрезке своей жизни вам придется жить.

И это будет не то, что вы себе представляли. Это будет то, что будет происходить.

И все. Нет. Пожалуй, еще кое-что. Вы ничего не измените без этого всего.

Если вы больше не можете - действуйте. Если не готовы - не трогайте то, что лежит тихо.

Но и в первом, и во втором случае, какое бы решение вы не приняли, - примите себя и то, что в вас.

Вы у себя такой один, вы у себя - такая одна. Будьте с собой бережны.

Когда придет время - вы сделаете шаг, если это время не придет - не сделаете.

Но прекратите себя мучить.

Живите.

Второго шанса для этого может не оказаться.опубликовано econet

Автор Татьяна Варуха

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