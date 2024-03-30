МАГИЧЕСКИЙ КРУГ ПРОЩЕНИЯ

Простить - значит отпустить прошлое и больше ему не позволять управлять Вами

Радикальное прощение

Автор, который начал продвигать идею Радикального прощения - англо-американский психотерапевт, гипнотерапевт Колин Типпинг. Его метод прощения основан на трансформации из состояния (архетипа) жертвы к распахнутому сердцу (к любви) и повышению уровня своего жизненного тонуса.

Радикальное прощение (РП) можно сделать, пройдя три этапа:

1. Записать свои чувства и состояние жертвы в ситуации;

2. Посмотреть на ситуацию с помощью анализа (установки детства; понимание того, что партнер зеркалит нас, показывает проблемные зоны);

3. Поблагодарить нашего «целителя» за добровольное желание помочь, радикально простить его (отпустить ситуацию).

Радикальное Прощение - техника открытия сердца для любви, освобождения от обид и гнева, возвращения к радостной и счастливой жизни.

Простить - значит отпустить прошлое и больше ему не позволять управлять Вами.

Традиционное Прощение – через архетип жертвы;

Виды традиционного прощения: из чувства долга, из чувства праведности, одарение прощением, как Бог (самообман), притворное прощение, простить и забыть (не означает, что Вы сотрёте что-то из своего опыта), оправдание, объяснение, понимание, сострадание, сочувствие и милосердие, без оправдания, ответственность (возможно ли отделить убийцу от убийства?).

Цель любого прощения – эмоционально отвязаться от ситуации/события.

Радикальное Прощение (Духовный план) – освобождение от архетипа жертвы и осуществление перехода к новому восприятию себя в ситуации (даже через возможное допущение мысли и слова о прощении, растворение обид через благодарность);

Процесс работы: прощение себя и других людей из Вашей жизни за 2-3 часа, никому не говоря что-нибудь о себе.

Эффект прощения наступает через 20-40 дней. В течение первых трёх дней может произойти чудо. Близкие видят (считывают) изменения в поведении и Ваше новое отношении к жизни.

Два Мира, которые нас окружают – это Человеческий мир (иллюзия, созданная нашими пятью чувствами) и мир Божественной Истины (материя, которая состоит из взаимосвязанных энергетических полей, вибрирующих с различной частотой), то есть два противоположных конца диапазона наших колебаний. Мы можем свободно выбирать и принимать решения.

Получается, что мы приходим в эту жизнь с миссией: полностью пережить определенную энергетическую модель, чтобы прочувствовать связанные с данной моделью ощущения, а затем трансформировать эту энергию посредством любви. Мы сможем понять единство только тогда, когда познаем разделённость (фантазии о половинках, которые мы ищем).

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Круговая Церемония Радикального Прощения основана на Древнем Целительном Обряде, который был заимствован у Американских Индейцев (племя Навахо). Эта техника позволяет простить себя и автоматически многих других людей, не углубляясь в суть самой истории.

Племя собирало семейный совет каждый раз, когда кто-то из соплеменников извещал их о том, что хочет рассказать о своём горе. Он вставал в центр круга и трижды проговаривал свою историю, которую все слушали с состраданием. Более, чем три раза ему не разрешалось говорить об этом.

Ему давали установку в таком ключе: «Теперь отпусти свое горе и живи дальше. Мы больше не станем слушать об этом». В процессе всего этого человек получал большую поддержку, сочувствие, понимание, любовь, заботу и добрые слова.

Этот ритуал помогал людям отпустить боль прошлого. Когда нас останавливают и призывают к осознанности, то мы начинаем понимать то, что нельзя постоянно вариться в своих воспоминаниях о психических травмах разных лет.

Получается, что жизнь проходит мимо, а ты просто застрял в каком-то периоде жизни, и нет движения вперёд. Привычка к жвачке, к обсасыванию ситуаций из жизни, оплакивание и жаление себя – черты застаревшего стереотипа – архетипа жертвенности (массовое сознание людей).

Колин Типпинг вывел пять стадий радикального прощения:

1. Расскажи свою историю;

2. Проживи свои чувства;

3. Разрушь старую историю;

4. Переформулируй свою историю;

5. Интегрируй изменения.

Наша жизнь состоит из прошлого/настоящего/будущего. Это разные истории из жизни - наши эмоции, тревоги, багаж памяти.

Мост РП (радикального прощения, то есть расширения возможностей) состоит из парадигмы страха, из страха изменений, из парадигмы любви (10% факт случившегося, остальные 90% придуманная, накрученная нашим умом боль).

Хочу поделиться с Вами своими личными ощущениями в процессе прохождения РП и после него, в течение трёх дней.

Было много участников в группе, с которыми я взаимодействовала во время выполнения техник прощения и гармонизации. Три ведущих (коучи, тренеры, психологи, мастера РП) организовали большой круг из нас и объяснили нам наши задачи.

Они по очереди зачитывали нам вслух ситуации из жизни в виде вопросов, а мы должны были откликнуться на это (ощутить в теле чувства и эмоции) и выйти в круг (признать себя жертвой ситуации), либо не откликнуться (остаться стоять на своём месте). Так как в круг всегда выходило много участников, то получается, что каждый из нас мог найти себе (считать информацию с человека) партнёра по несчастью.

После того, как мы находили себе партнёра, то нужно было выполнить ряд требований: взяться за руки, в течение 3-4 секунд посмотреть в глаза друг другу, а потом произнести волшебную фразу, поблагодарить друг друга, обняться, и сделать переход-луч в противоположную часть круга.

Мои ощущения в ходе первого круга РП: растворяешься в процессе, учишься слушать, чувствовать своё тело и душу, видишь картины-ассоциации на вопросы ведущих. Сначала мне немного сложно было искать, выбирать, чувствовать партнёра, который тоже это когда-то пережил.

Я искала глазами, а потом просто следовала за движением своего тела. Оно само выбирало человека, и шло в нужном направлении. Чувствовалась энергетика выбранного партнёра, его эмоции и чувства через глаза и тело (кто-то плакал, кто-то выражал скорбь на лице, либо безразличие).

Меня сначала смутило то, что пришлось смотреть в глаза посторонним людям, утешать их, слышать от них слова поддержки, и ещё обниматься с ними так сильно. Кто-то был очень искренним, нежным, и я купалась в большой поддержке, кто-то наоборот ничего мне не давал.

Потом мне было уже всё равно. Мы были как некие марионетки, которых умело, ведут кукловоды. Это был общий, массовый процесс, в котором участвовали какие-то люди, что-то говорили, что-то делали, куда-то ходили, совершали какие-то действия, переходы. В голове был туман и внутри тоже. Играла какая-то мелодия, был полумрак и странные внутренние ощущения.

Второй круг был построен на тех же самых вопросах, действиях, но слова нужно было произносить иные. И восприятие этой фразы уже имело другое воздействие на партнёра. Это были два разных круга РП, которые помогали нам перейти на другой духовный уровень.

Мои ощущения в ходе второго круга РП: я уже быстрее выбирала себе партнёров, мне легче было смотреть им в глаза, произносить слова, фактически: принимать, отпускать, менять ощущения, эмоции к ситуации.

После этого мы сидели с закрытыми глазами и слушали приятную философскую притчу, а потом обсуждали наше состояние здесь и сейчас. Вся группа участвовала в процессе трансформации и это нас объединяло. Все хотели простить, освободиться от душевной боли и разных блоков.

После этого я чувствовала усталость, как будто бы мне нужно было срочно выполнить какую серьёзную работу, и я её проделала в большом темпе. Приехав домой, я поела, приняла ванну с морской солью, как рекомендовали, и легла отдыхать. Ночью я спала беспокойно, тревожно, просыпалась. Чтобы как-то себя отвлечь я записывала свои внутренние ощущения по часам.

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Итак, ощущения, которые возникли внутри меня, от пяти утра, когда я проснулась, и до двенадцати дня:

Неприятный осадок. Как будто бы всё, что было, в чайнике встряхнули, и чаинки теперь плавают на поверхности воды, и ты не знаешь, что тебе с этим всем делать.

Вопросы ведущих составлены таким образом, что охватывают все этапы жизни человека и его взаимодействия с разными людьми. Получается, что разом вытряхнули всё наружу из человека.

Чувство вины, стыда и протеста. Как будто бы человеку публично пришлось обнародовать нечто тайное, секретное о себе самом, о чём не следует сообщать кому-нибудь. Это тайное было выставлено на всеобщее обозрение, и перед абсолютно посторонними людьми.

Выйти в круг – это значит признать то, что у тебя это было в жизни. Хотя можно было, и скрыть, промолчать, остаться стоять на своём месте. Проработать ситуацию не информируя об этом других участников.

Страх признать себя жертвой обстоятельств и взаимодействовать лицом к лицу с такой же жертвой.

В ходе обсуждения появились мысли о том, что люди идут на всё, чтобы освободиться и очиститься от гнёта каких-то застаревших проблем.

Ощущение того, что полного освобождения от обид или блоков не произошло, а только разбалансировка чувств и эмоций.

Сразу всплыло на поверхность много пластов, которые были в спящем, замороженном состоянии и не беспокоили. И теперь ты не знаешь, куда их засунуть обратно, как себя утихомирить сразу. Это ситуации и события из жизни, огорчения, потрясения, о которых позабыто давно, архивированная база данных. И принятие ванны, чтение молитв или полезных аффирмаций не спасало.

Понимание того, что все мы специальные инструменты или проводники (субъекты), через которые снимаем травмы друг с друга.

Все мы оказались в этот день здесь, чтобы выполнить общую миссию исцеления.

Эффект нового проживания всех историй жизни и сразу.

Эффект проработки спектра проблем. Эффект-результат: отпускания, принятия, сочувствия, поддержки, благодарности, уважения, объятия.

Установка от субъекта помощника тебе (взаимный обмен):

- (твоё имя), я сожалею о том, что это с тобой произошло (закрепление благодарностью и объятиями).

- (твоё имя), я уважаю твою готовность увидеть в этом совершенство (закрепление благодарностью и объятиями).

Размышления о силе объятий. И о том, как часто я получаю объятья от близких/друзей, и дарю им сама объятия.

Реакция своего тела на объятия мужчин/женщин, снятие блоков, расслабление.

Ощущения: когда-то было подавление в себе чувств, поэтому у меня не всегда есть желание обниматься с кем-то. Объятия помогают вернуть себе прежние ощущения, почувствовать себя нужным, то, что тебя понимают и любят, заботу.

Мы как будто бы все сразу, каждый из участников, и вместе получили большую порцию поддержки, понимания, заботы и объятий, которые возможно были кем-то недополучены в жизни.

К двенадцати часам пришли воспоминания об ощущениях на исповеди (индивидуальная и общая – разница). Да. Это было похоже на общую исповедь, в которой было много священников, которые отпускали грехи и выражали поддержку, благословляли на новую успешную, счастливую жизнь. Мы являлись друг для друга исцеляющими инструментами.

Через два дня – чувство тревожности ушло, сон спокойный, мысли ровные, осадка и стыда нет.

Общие выводы: рекомендую Вам технику радикального прощения.опубликовано econet

Автор Юлия Воронина

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