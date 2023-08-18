ПЛОСКОСТОПИЕ У ДЕТЕЙ: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОБУВЬ

Медицина не стоит на месте, и все чаще оказывается, что многие вещи, которые считались истиной пару десятилетий назад, более не имеют под собой научных оснований.

Как предупредить развитие плоскостопия у детей

Признаки плоскостопия внимательные родители могут заметить уже у 2 – 3-летнего малыша:

После непродолжительной ходьбы (30 минут и более) ребенок быстро утомляется, просится на руки или предпочитает передвигаться в коляске.

Новые ботиночки через 1 – 2 месяца теряют свою первоначальную форму (например, стоптался внутренний край подошвы или каблучок по внутреннему краю, либо голенище деформировалось внутрь).

Во всех этих случаях необходимо срочно обратиться к врачу-ортопеду.

Как не пропустить развитие плоскостопия у детей

У ребенка 3 лет (но не ранее) можно самостоятельно провести начальную диагностику патологии, используя простой тест (отпечаток смазанной тонким слоем крема стопы на листе бумаги).

Пожалуй, все родители понимают, что профилактические осмотры у специалистов – это не прихоть медиков, а необходимая мера. Главное – не пропустить время посещения врача.

Осмотр у ортопеда проводится на первом месяце жизни, это необходимо для исключения врожденных деформаций и заболеваний скелета, в том числе и врожденного плоскостопия, в 3– и 6-месячном возрасте, когда можно выявить рахит, и в 1 год.

Это важный этап в жизни ребенка, когда он самостоятельно сидит, ползает, ходит.

В это время врач проверяет правильность естественных изгибов позвоночника, объем движений в суставах. В 3 года ортопед проверяет осанку, походку, измеряет длину конечностей, исследует состояние стоп.

В идеале с этого возраста посещать ортопеда с ребенком надо каждый год – чтобы не упустить развитие плоскостопия.

Родителям необходимо быть готовыми к тому, что ортопед (если он сомневается в постановке окончательного диагноза) направит маленького пациента на дополнительный осмотр в консультативно-диагностический центр.

Если ребенок ходит в садик, эта проблема снимается сама собой – дошколят в детских учреждениях осматривают достаточно регулярно. А вот если ребенок до 1-го класса растет дома, родителям следует помнить о дате медосмотра.

Итак, стопа все-таки оказалась деформированной. Что же происходит в организме?

Связки посылают сигналы нервной системе о неблагополучии на данном участке.

В ответ мышцы получают «указание» вступить в «борьбу» с деформирующими силами – то есть напрячься как следует.

Но долго выдержать такую нагрузку они не в состоянии, поэтому быстро истощаются, расслабляются и растягиваются.

А деформирующая сила продолжает действовать – теперь уже на связки.

Скоро и в них происходит растяжение (в особенности если имеется врожденная патология соединительной ткани), так как без поддержки мышц они долго работать не могут.

Теперь вся нагрузка ложится на кости.

Когда же и они не выдерживают, начинается деформация от сжатия.

К этому времени связки окончательно выбывают из строя, и деформация вступает в конечную, необратимую фазу.

Походка теряет пластичность, плавность.

Дети часто жалуются на утомляемость при ходьбе, боль в области голеностопных суставов или голеней, а нередко – в пояснице.

Некоторые не могут четко определить, где именно они испытывают дискомфорт или боль, поэтому не жалуются, а просто предпочитают спокойные, менее подвижные игры.

Появляется деформация голеностопного сустава (напомним, ее еще называют вальгусной или Х-образной).

Иногда деформация стопы может существовать долгие годы (вплоть до зрелого возраста), никак не проявляя себя.

Но рано или поздно ухудшение произойдет, поскольку компенсаторные возможности организма не безграничны.

Дети, у которых обнаружено плоскостопие, находятся на диспансерном учете у ортопеда и проходят соответствующий курс лечения до 14 – 15 лет.

За это время они проходят курсы физиотерапии, лечебного массажа, направляются на санаторно-курортное лечение, а при необходимости им изготавливается специальная ортопедическая обувь.

Чтобы избежать косолапости, проще всего купить в аптеке или заказать стельки-супинаторы, чтобы стабилизировать стопу.

Боли возникают, как правило, из-за того, что мускулы плоских стоп работают интенсивней и перенапрягаются. Супинатор решит эту проблему.

Стелька-супинатор возвращает уплощенную стопу ребенка в правильное положение и в течение дня работает как своеобразный тренажер мышц стопы: те мышцы, которые прежде были в гипертонусе, отдыхают, а те, которые не работали, начинают набирать форму.

Супинаторы также помогут детям с гибкой плоской стопой, которые иногда испытывают боли в стопе.

Правильный подбор ортопедических стелек приводит к выравниванию сводов стопы и нормализует положение пятки.

Однако не все ортопеды согласны с этим.

Медицина не стоит на месте, и все чаще оказывается, что многие вещи, которые считались истиной пару десятилетий назад, более не имеют под собой научных оснований.

Один из таких мифов, по мнению многих ортопедов, заключается в необходимости повальной коррекции плоскостопия.

Если в чем и нуждаются малыши, считают они, так это в хорошо сидящей обуви.

И самое главное для здоровья малыша – правильно подобрать ее.

Существует и еще один миф о плоскостопии – это то, что плоскостопие может влиять на занятия ребенка спортом.

Исследования показывают, что это не так, и ребенок с плоскостопием может нормально заниматься спортом и преуспевать в нем.

Интересно, что этот факт подтверждают и антропологи: если бы наши плоскостопные предки не могли быстро убегать от хищников, то благодаря естественному отбору сейчас ни у кого из нас не было бы плоскостопия.

В любом случае к лечению плоскостопия у детей следует подходить очень консервативно.

Хотя в некоторых случаях с ригидной плоской стопой показана хирургическая коррекция, к операциям следует прибегать в последнюю очередь, поскольку риск осложнений после подобных операций очень велик.

Выбираем детскую обувь правильно

Мы уже писали, что виновницей приобретенного плоскостопия может оказаться неверно подобранная обувь.

Как только ребенок начинает вставать на ножки, это значит, что пришло время покупать ему первые ботиночки.

Обычно это происходит в период 7 – 8 месяцев.

Критерии «правильной» детской обуви обозначаются довольно четко.

Первые ботинки должны обладать следующими качествами.

• Плотно фиксировать стопу и голеностопный сустав с помощью шнуровки или «липучек», но ни в коем случае не сдавливать ножку и не быть слишком свободными.

• Иметь минимальное количество внутренних швов, чтобы малыш не натер кожу вокруг голеностопных суставов.

• В их изготовлении (включая стельки) должны использоваться натуральные материалы.

• Задник должен быть высоким, жестким, хорошо фиксирующим ножку малыша. Это необходимо для того, чтобы избежать бокового искривления в голеностопном суставе.

• Лучше, если поверхность ботиночек будет перфорированной, чтобы ноги могли «дышать».

• Подошва должна быть устойчивой и не скользкой, с маленьким (1 – 1,5 см) каблучком. Кроме того, она должна быть гибкой в середине, то есть там, где анатомически сгибается нога. Там, где нога не гнется, не должна гнуться и подошва.

• В обуви для детей до 2 лет не должно быть супинатора, ведь функцию амортизатора выполняет та самая «жировая подушечка», в противном случае супинатор будет лишь препятствовать нормальному формированию сводов стопы.

• При примерке надо учитывать, чтобы обувь была с запасом, не мешающим ребенку ходить, – около 1,5 см.

• Желательно менять обувь малыша каждые три месяца: в дошкольном возрасте стопа увеличивается приблизительно на 2 – 3 размера в год. Если между мыском и самым длинным пальцем расстояние меньше, чем ширина большого пальца малыша, обувь следует срочно заменить.

После прогулки следует обратить внимание на ножку малыша: если на коже отпечатался рельеф колготок или внутренние швы ботинка – обувь необходимо сменить.

Это даст возможность маленьким ножкам отдохнуть от привычного положения, а если ноги у ребенка потеют – надо как следует просушить сырые ботинки.

Родители могут многое сделать для профилактики плоскостопия у детей.

С 3 – 4 месяцев делайте малышу гимнастику и массаж ног.

А когда ему исполнится 2 года и он будет уже уверенно держаться на ногах, выполняйте с ним упражнения для развития мышц и сухожилий стопы.

Дети с удовольствием включаются в игру, когда им дают задания поднять платочек или карандаш пальчиками ног либо походить босиком на пальчиках, пятках, на внешней и внутренней сторонах стопы.

Школьнику поставьте под письменный стол массажер для ног или положите мяч – пусть катает их, когда находится в пассивной позе. опубликовано econet

Александра Васильева, "Плоскостопие. Самые эффективные методы лечения"

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