Мы обожаем давать советы. Бросаемся словами против ветра и давим ими, словно прессом для творога. Напускаем на себя индюшиную важность и рассказываем, как жить, на каком сатине спать, где хранить деньги и яблоки сорта «айдаред». Когда заканчивать кормить грудью и собирать березовый сок

Все советы идеально подходят советчику и не годятся больше никому

Сначала трижды подумай, а потом промолчи.

(Анри Ренье)

Мы обожаем давать советы. Бросаемся словами против ветра и давим ими, словно прессом для творога. Напускаем на себя индюшиную важность и рассказываем, как жить, на каком сатине спать, где хранить деньги и яблоки сорта «айдаред». Когда заканчивать кормить грудью и собирать березовый сок.

Я не раз ошибалась и подбрасывала советы там, где меня не просили. Помню позапрошлой зимой, когда снег валил безостановочно, и мороз больно дергал за кончики волос, отправилась к подружке почирикать. Мы зарылись в пледы, сварили ведерко кофе и разогрели в духовке пирожки.

Начали прыгать с темы на тему, словно зайцы по болотным кочкам. Поговорили о детях и поругали современную систему образования. Поделились рецептами крабовых рулетов и луковых котлет. Обсудили нынешних и бывших. Свекровей, соседей и соседских собак.

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А потом она не к месту хохотнула и призналась, что вот уже год встречается с несвободным мужчиной. С капитаном корабля, следующим по маршруту: Барселона, Савона, Неаполь, Катания, Валетта, Барселона. Он женат чуть больше тридцати лет. Жена – владелица нескольких бутиков, сын – студент.

Во время круиза у них вспыхнула любовь. Теперь видятся раз в месяц, но за это время девушка похудела на три размера. Стала плохо спать, соображать, болеть. Зато у жены все наладилось со здоровьем. Женщина много лет боролась с онкологией и наконец-то хворь отступила.

Слушая ее, начала закипать и пытаться вправить мозги, хотя меня об этом не просили. Подчеркивать, что на ее месте уже давно бы его бросила, забывая, что не на ее месте. Стращать энергетическим сливом и тем, что тянет на своем горбу благополучие чужой семьи. Ведь ничего от этих отношений не светит.

Она подозрительно быстро согласилась и полезла в аптечку за таблетками. Резко уменьшилась в росте и весе, словно из нее выпустили воздух. Достала из бара коньяк и нечаянно разбила два стакана. Собрала осколки и сложила их в стол. Мы завершили свой девичник и уныло потоптались в темной прихожей.

В тот же вечер она расставила все точки над «и», а на утро попала в больницу с нервным расстройством. Я испытывала чувство вины и несколько дней моталась к ней с бутылированной водой и галетным печеньем. В очередной раз клятвенно пообещала зашить белыми нитками рот.

Чаще всего мы жалеем о сказанном и намного реже – о несказанном. Все советы идеально подходят советчику и не годятся больше никому.

При одной и той же болезни доктора выписывает разные рецепты. При одинаковой погоде кто-то шагает в шортах, а кто-то – в пальто. У каждого свой допинг, релакс и свое противоядие. Своя физическая нагрузка и болевой порог. Поэтому, в момент общения самое лучшее, что мы можем сделать – это внимательно выслушать и ничего не сказать.опубликовано econet

© Ирина Говоруха

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