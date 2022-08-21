8 БОЛЕЗНЕЙ, которые дарит нам ТРЕВОГА

Состояние тревоги знакомо каждому. Оно такое противное, зудящее и покалывающее. Мысли роятся в голове, тело напряжено, силы все уходят на поддержание себя в более-менее ресурсном состоянии...

Состояние тревоги знакомо каждому. Оно такое противное, зудящее и покалывающее.

Мысли роятся в голове, тело напряжено, силы все уходят на поддержание себя в более-менее ресурсном состоянии.

Обнаружить тревогу можно по ее проявлениям в теле

Знакомо, это состояние может и каждому, а вот, чем это грозит – информация не всем доступная. Исправляю ситуацию.

Самое страшное в тревоге то, что ее истинные причины часто скрыты от нас очень глубоко.

А незнание причин мешает нам проживать тревогу правильно, с пользой для себя.

Мы, вроде как, с чём-то боремся, что-то напрягаем, от чего-то прячемся... Но все мутно и непонятно. Мы продолжаем бег по кругу, глуша тревогу повседневными заботами.

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Обнаружить тревогу можно по ее проявлениям в теле. Тело, пытаясь защитить нас, впитывает тревогу в себя и накапливает. Иногда этого бывает достаточно, но часто тревога оказывается сильнее организма и постепенно, как сорняк, вырастает в болезни и тяжёлые состояния.

Являясь одним из вариантов проявлений страха, тревога запускает в соответствующие реакции в теле.

Вегетативная система выдаёт частые сигналы, вызванные выделением норадреналина, адреналина и кортизола, и тело переходит в режим постоянного возбуждения.

Это приводит к грустным, с точки зрения здоровья, последствиям.

Поэтому так важно разглядеть тревогу как можно раньше.

Список самых очевидных и частых проявлений тревоги

1. Бессонница

Тот самый рой мыслей, который постоянно без перерыва звучит в вашей голове, даже с наступлением ночи не может угомониться. Он заставляет ваше тело думать, повышает уровень адреналина и не даёт заснуть.

Вы хотите спать, глаза устали, мозг перегрелся, а тело ноет и обессилено. Вы лежите в темноте, стараясь заснуть, но ничего не выходит.

Это состояние может длиться час-два, а может и не проходить до утра.

2. Болезни кровеносной и сосудистой системы

Как это не прискорбно, тревога может закончиться инсультом или инфарктом. С ней могут быть связаны гипертония, нарушение сердцебиения, анемия и даже диабет.

Здоровая регуляция кровообращения и химического состава крови невозможна при повышенном уровне тревожности.

3. Панические атаки

Странные состояния, истязающие психику и тело, пугающие до смерти.

Столкнувшийся с ними человек уже никогда не живет по-прежнему.

Самое страшное в панических атаках то, что они сами себя размножают, как бактерии. Частота возникновения и сила этих состояний растёт с каждым разом.

4. Воспаления, аллергии, грибки

Можете называть это психосоматика или как угодно ещё, но факт остаётся фактом. Химические изменения в организме, вызванные тревогой и стрессом влияют практически на все.

Иммунитет падает, и сопротивляться вирусам, грибкам, бактериям и аллергенам телу становится все труднее.

А повышение уровня кортизола и других нормы ок может вызвать или усугубить воспалительные процессы.

5. Расстройство пищеварения

Тошнота, вздутие, запор, диарея, спазмы в животе, тот самый психосоматический синдром раздраженного кишечника – все это ваша тревога!

Тело не может переваривать пищу правильно, если вы чего-то боитесь. Это взаимоисключающие вещи.

6. Лишний вес

Тревога меняет наше пищевое поведение, что может привести к перееданию и, как следствие, к лишнему весу. А проблемы пищеварения и обмена веществ только усугубляют ситуацию.

7. Мигрень

Это страшная штука. Кто с ней сталкивался, прекрасно понимает, почему.

Это не просто головная боль. Это многочасовая, многодневная давящая и лишающая всех сил боль, от которой невозможно скрыться.

На неё не действуют обезболивающие, сосудорасширяющие или сужающие препараты. Даже сон от неё не спасает.

8. Нарушения эрекции

Для мужчин тревога особенно страшна тем, что может привести их к импотенции. Эректильная функция связана с нашим эмоциональным состоянием. Тревога влияет и на либидо и на физиологическую сторону вопроса.

Психологическая нагрузка тревоги зачастую недооценивается. Мы много думаем о том, как это влияет на наше отношение к себе, на близких, но часто забываем о том, что тревожась – мы, в прямом смысле, убиваем себя.

Если вы нашли свои "симптомы" в описании выше, обязательно подумайте, не связаны ли они у вас с тем самым зудящим внутренним ощущением, вечно заставляющим вас гонять безрезультатно мысли по кругу.

Не часто ли вы думаете о работе дома, или может на работе о личных переживаниях.

Умеете ли вы расслабляться и не думать ни о чем? Часто ли вы боитесь того, что грядёт?..

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Если это все о вас

Для начала постарайтесь успокоиться и взять себя в руки.

Сделайте несколько упражнений по снижению уровня тревоги, запишитесь на консультацию психолога, устройте себе длительный отдых.

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Автор Василиса Цой

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