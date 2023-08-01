ВЫХОД из токсичных отношений

Особенность токсичных отношений это игнорирование реальности (он/она обязательно перестанет так поступать, нужно только подождать; обязательно поймет; полюбит; бросит пить; перестанет изменять и т. д.)

Токсичные отношения формируются родителями, так если в детстве вы испытали на себе насилие (физическое или эмоциональное) со стороны родителя, либо ваш родитель допускал насилие над вами, со стороны родственников и это было нормой. То высока вероятность того, что свои взрослые отношения вы будете строить по похожим принципам, хоть и будете говорить себе, что живете совсем по-другому (антисценарий).

Идеального детства не бывает равно, как не бывает идеальных родителей.

Но в какой-то момент, вам может захотеться изменить имеющиеся отношения, улучшить свою жизнь, далее несколько советов, которые могут помочь вам в этом.

9 советов для выхода из токсичных отношений

1. Жить в реальности.

Особенность токсичных отношений это игнорирование реальности (он/она обязательно перестанет так поступать, нужно только подождать; обязательно поймет; полюбит; бросит пить; перестанет изменять и т. д.)

Обращайте внимание на то, что происходит сейчас, а не случиться когда то, как вам кажется. Даже если вы не решили немедленно прекратить отношения, подобная практика даст вам возможность замечать моменты, когда и как вы избегаете реальности.

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2. Внимание к собственным эмоциям.

Оказавшись здесь и сейчас вы столкнетесь с собой и своими накопившимися проблемами. Наиболее привычным решением будет опять вернуться в токсичные отношения, переключить внимание с себя на партнера, решать не свои проблемы, а чужие.

3. Всё или ничего.

Иногда мы пугаем себя и партнера подобной философией, добавляя масла в огонь (это было последний раз, я ставлю точку, и пр.). Правда в том, что наши отношения не так просты, как кажутся и привязанность никто не отменял.

Иногда отношения закончить предельно просто, а порой на это уходят годы, если не десятилетия. В итоге это просто попытка запугать себя и партнера, представьте, если вы хотите похудеть и говорите себе – я больше никогда в жизни не буду, есть сладкое.

Хотя это правда, что ваши отношения не здоровы и отнимают массу сил и энергии, дополнительная порция страха и тревоги вам ни к чему. Не пугайте себя.

4. Забота о себе.

То есть, развивайте и поощряйте самосострадание, не требуйте от себя слишком много и попридержите своего внутреннего критика. Вы взрослый человек, со своими недостатками и достоинствами, просто человек.

Забота о себе это ваша прямая ответственность. Договоритесь с собой не делать какие — либо действия, которое причиняют вам боль. Даже если это касается эмоциональных «рецидивов».

В каждой встрече с объектом вашей одержимости, старайтесь остановиться и подумать о выборе который вы делаете. Концентрируйтесь на своих интересах.

5. Я высказывания.

Попробуйте вести дневник. Обращайтесь к нему в моменты тревоги и стресса, когда возникает желание — искушение пожить жизнью вашего партнера, либо просто для успокоения, остановки. Пишите все, что приходит к вам на ум.

Но, с вниманием к себе например, Я чувствую ____; Я скучаю ____; Я хотела бы быть с ____ прямо сейчас, но я буду сидеть и писать свои чувства, исследовать себя, уделять внимание себе.

Учитесь быть просто с вашими эмоциями. Вам не нужно бежать от них, прятаться, избегать их, или заставлять их уйти. После того, как вы в полной мере прочувствуете их, они могут начать ослабевать.

6. Скорбим.

Выход из токсичных отношений и разрыв травматической связи может оказаться одной из самых трудных вещей, которые вы когда — либо делали. Вы не можете игнорировать реальность, ведь объективно вы теряете что — то очень ценное для вас.

7. «Крючок».

Определитесь что, собственно, вы теряете. Это может быть фантазия, мечта, иллюзия. Возможно, ваш партнер убедил вас в том, что он осуществит вашу глубокую потребность.

Отпустите эти иллюзии, дайте возможность себе жить в реальности, это не спасет ваши отношения, но даст возможность построить новые.

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8. Составьте список поведения для себя.

Возможные примеры: (1) Я не буду спать с кем — то, кто называет меня… (2) Я не буду спорить с кем — то, кто пьян. (3) Я буду заботиться о своих финансах. (4) Я не буду разговаривать с кем — либо, когда я чувствую себя тревожно (чувствую себя жертвой).

Какими бы ни были ваши модели поведения, определитесь, куда вы хотите двигаться и что вам нужно для этого сделать.

9. Создавайте свою жизнь.

Мало-помалу, начните мечтать о своем будущем для себя (и ваших детей, если они у вас есть); другими словами, создайте мечты, которые не связаны с прежним опытом травматических отношений.

Живите свою жизнь, посещайте клубы, займитесь хобби, найдите единомышленников, делайте то, что доставляет вам искреннюю радость и удовольствие. Начните делать жизнеутверждающие выбор для себя, таким образом, вы будете удаляться от токсичных отношений, которые разрушают ваше душевное спокойствие.

10. Строить здоровые отношения.

Единственный способ действительно освободить себя от токсичных отношений это начать инвестировать в здоровые отношения. Стройте все свои отношения (с друзьями, родственниками, знакомыми, близкими и пр.) без расчета на драму.

Отношения бывают сложны и не предсказуемы, но стоит помнить что мы входим в них не для того чтобы нам было больно. Сформируйте свой круг общения. Обратите внимание на людей в вашей жизни, которые показывают вам, здоровые отношения (проявляют здоровую любовь, заботу, внимание) проводите свое свободное время с ними, так часто, как вы это можете. Обращайтесь за профессиональной помощью по мере необходимости.опубликовано econet

перевод: Слава Соловьев

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