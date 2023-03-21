19 суровых ИСТИН, которые существенно облегчают жизнь

Время – единственное, что вы не сможете вернуть обратно. Занимайтесь только тем, что вам действительно нравится.

Я блогер, который занимается подачей информации такой, какой она есть, не покрывая её «сахарным сиропом» из селфи в Instagram, идеальных фильтров и красивых слов.

Я писал о том, как прекращать отношения с неудачниками, бороться с зависимостью от порно, забивать на хейтеров в Интернете и всё неважное в этом мире.

Я здесь не для того, чтобы произвести на вас впечатление, я здесь для того, чтобы раскрыть вам истины, необходимые для роста.

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Речь пойдёт о том, как добиваться своих целей, используя правду, оставить после себя наследие, которое оградит вас от сожалений.

Девятнадцать истин

1. У всех нас одинаковые проблемы

Мои проблемы такие же, как и ваши. В вашей жизни может происходить дерьмо, но вы не одиноки в этом. Развод, смерть близкого, отказ или увольнение – это то, с чем сталкиваются многие люди.

Осознание того, что ваши проблемы не являются уникальными, позволит вам двигаться дальше, не застревая на месте и не жалея себя. Все ваши проблемы – это всего лишь процесс, который вы должны пережить.

Этот процесс является частью человеческого опыта. Вы были вынуждены подписаться на это, когда ваши родители решили зачать вас в первую очередь.

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2. Вам не нужен опыт – никогда

Многие люди не решаются попытаться устроиться на работу своей мечты лишь потому, что в объявлении указано «Опыт работы в данной сфере – не менее 5 лет».

Эта строка является частью шаблона каждого объявления о работе. Она предназначена для того, чтобы отсеять людей, которые любят тратить своё и чужое время и которые не способны видеть дальше препятствия, оказавшегося на пути.

Если вы отказываетесь от карьеры своей мечты только из-за строки в объявлении о работе, вы вряд ли предназначены для работы в большинстве компаний.

Опыт часто приводит к фиксированному мышлению, когда вы думаете, что знаете всё, тогда как на самом деле это не так.

Иногда лучший опыт – это отсутствие опыта и гениальное мышление.

3. Все мы в своей жизни столкнёмся с потерей близких людей – будьте готовы к этому

За последние несколько лет я потерял много родственников, включая бабушку, которая умерла в возрасте 104 лет, потому что она перестала есть и решила, что прожила уже достаточно. В тот день, когда врачи сказали мне, что ей осталось недолго, я был далеко от города.

Я купил билет и поспешил к ней, чтобы попрощаться. Я приехал как раз вовремя.

Я взял бабушку за руку и сказал, что очень сильно её люблю. Она сжала мою руку, закрыла глаза – и всё. Мне казалось, что всё это время она ждала меня.

Каждому из нас суждено столкнуться в жизни с потерей, поэтому наслаждайтесь временем, которое вы проводите со своими друзьями и семьёй.

Не принимайте их как должное и никогда не бросайте людей, которые вам не безразличны, в сложных ситуациях.

Пусть ваши отношения не будут запятнаны чем-то глупым вроде разногласий по поводу денег или разных убеждений.

Смерть гарантирована для всех нас. Это единственное, в чём мы можем быть уверены, и это единственная мотивация, в которой мы нуждаемся.

4. Жалобы – пустая трата времени

Жалобы ничем не помогут, это удел нытиков, которые не хотят смотреть в лицо суровой правде: мы контролируем всё, что с нами происходит.

Это значит, что мы контролируем то, как мы интерпретируем все события, происходящие с нами.

Жалобы – это болезнь, противоядие от которой называется «Чёрт возьми, прекрати это немедленно, пожалуйста!».

Никто не любит тех, кто вечно жалуется. Вместо того чтобы двигаться вперёд, к своим целям, вы стоите на месте.

5. Всем плевать на ваш личный бренд

Все эти курсы по созданию личного бренда и «создание бренда на LinkedIn» смешны.

Никто не заботится о вашем эго или о том, насколько хороши вы или ваша компания. Всё, что нас волнует – ценность, которую это даёт нам.

Если вы занимаетесь тем, что представляет значимость для других, то нам это будет нравиться. Вот и всё.

Ваш бренд – это восприятие, основанное на результатах, которые вы показали в прошлом.

Полезность вашего бренда равносильна тому, чему вы можете научить нас, что вы можете дать нам или насколько сильно вы можете вдохновить нас.

6. Мнения других людей не имеют значения

Увязать в болоте чужих мнений – это полное безумие!

В половине случаев люди, которые высказывают эти мнения, являются неудачниками, которые проецируют на вас свои желания, потребности, неудачи и желания. Они живут чужой жизнью потому, что их собственная – полный отстой.

Единственное мнение, которое имеет значение – это ваше. Если вы верите в то, что способны на невозможное, значит, у вас всё получится.

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7. Вам не нужно образование или разрешение – они являются опциональными

На днях коллега спросила меня, нужно ли ей проходить курсы, связанные с социальными медиа, если она хочет работать в этой сфере.

Я ответил ей: «Зачем? Заяви о себе в Интернете, продемонстрировав свои способности».

Я также добавил: «Есть куча подкастов, которые ты можешь слушать бесплатно и которые ничего не требуют от тебя, кроме прослушивания.

В конце концов, всё сводится к тому, чтобы найти людей, которые добились значимых результатов в этой сфере, и следовать их стратегиям».

Чтобы достигнуть своих целей, вам не нужно образование. Вам также не нужно чье-либо разрешение.

Что бы вы ни делали, не тратьте время на поиски одобрения. Эта привычка возникает как результат чрезмерного обдумывания, лени и отсутствия действий.

8. Никто не хочет иметь дело с сожалениями

Было проведено несколько исследований, посвящённых тому, о чём думают люди, которые находятся на смертном одре. Как правило, большинство из них сожалеют о том, что им не удалось сделать.

Когда вы осознаете, что нет никаких барьеров и что вы должны пробовать всё, к чему лежит душа (ну, наркотики сюда не относятся), вы начнёте жить жизнью без сожалений.

Ваша жизнь – это чудо. Если вы любите путешествовать, делайте это. Если вы хотите построить карьеру в определённой сфере, сделайте это.

Стратегии, ресурсы, люди и прочее придёт в вашу жизнь, когда вы начнёте действовать без сожалений.

9. Жизнь полна страданий, которые вы должны научиться принимать

В некоторой степени жизнь похожа на пытку. Мы будем страдать с самого первого дня – это гарантировано.

С другой стороны, страдание является пыткой только тогда, когда вы позволяете себе страдать.

Когда вы рассматриваете страдания как необходимость и учитесь использовать его в своих интересах, это самое страдание становится топливом для ваших целей и мечтаний.

Когда страдание появляется в вашей жизни, вы уже знаете, что с ним делать.

Страдание – это часть борьбы, которая помогает вам совершать удивительные вещи в этом мире.

10. Прекратите впустую тратить своё время, спуская его в унитаз

Бесполезные действия вместо преследования своей страсти – самое глупое, что вы может делать.

За то время, которое вы тратите впустую, можно было бы достичь многого.

Если вы думаете, что у вас нет времени на то, чтобы писать статьи, сочинять музыку, тренироваться, вы ошибаетесь.

У вас есть столько же времени, сколько и у меня, так почему бы его не посвящать занятиям, которые вам действительно нравятся?

11. Создание ценности – превыше всего

Именно поэтому у меня нет Paymentwall, тренингов или курсов.

Когда вы создаёте огромную ценность бесплатно, всё, что вам нужно, приходит в вашу жизнь быстро и легко.

Суть в том, что вы помогаете другим людям получить то, что им нужно, чтобы вы могли получить то, что нужно вам.

Вам никогда больше не придётся беспокоиться о деньгах, если вы сосредотачиваетесь на создании ценности и личностном развитии.

12. Благодарность – суперсила!

После того как я стал вести журнал благодарности, я научился видеть много хорошего в мире. Даже в период кризиса я не теряю данной способности.

Благодарность – это способность устанавливать в своей голове баланс между негативным и позитивным.

Это никогда не произойдёт по умолчанию, поэтому вы должны сделать привычкой сознательную благодарность каждый день.

13. Не хочу вас расстраивать, но деньги не сделают вас счастливыми людьми.

Я знаю, что значит иметь больше денег, чем вы можете потратить. Ничего.

В глубине души вы знаете, что деньги не сделают вас счастливыми, но вы преследуете их потому, что все остальные делают то же самое.

Суровая истина заключается в том, что смысл и цель (что звучит банально) гораздо мощнее денег.

Мы преследуем чувства, а не деньги. Вам не нужны деньги, вам нужны чувства, которые возникают, когда они у вас появляются или когда вы что-либо покупаете.

Смысл и цель вызывают намного лучшие чувства, и это бесплатно.

Самый депрессивный период в моей жизни был тогда, когда я был богат в финансовом плане, но беден умом.

Всё изменилось, когда я нашёл цель важнее, чем я сам.

Точно такая же возможность доступна и вам. Вы воспользуетесь ею? Вы примите эту суровую истину?

14. Будьте собой и перестаньте быть актёрами

Правильные люди появятся в вашей жизни, когда вы перестанете быть голливудским актёром и притворяться, что у вас нет проблем и что всё в вашей жизни – в шоколаде.

Слово «актёр» я использую, чтобы описать того, кто не показывает свою уязвимость, не обладает аутентичностью и скрывает своё истинное «Я».

Говорить людям, что с вами не всё в порядке – это нормально. Просить о помощи – величайший дар, который можно и нужно использовать, когда вам больно или вы страдаете.

Если вы скрываете своё истинное «Я» потому, что вам стыдно быть собой, тогда знайте: вы всегда можете стать человеком, которым вы мечтаете быть.

Это требует дисциплины, смелости, готовности бороться, умения приспосабливаться и признавать свои ошибки.

Примите то, где вы находитесь сейчас, и сверните горы ради своего будущего. Мы способны на гораздо большее, чем наши текущие обстоятельства.

15. Время – единственная валюта

Бросьте продавать время за деньги, откажитесь от отвлекающих факторов, токсичных привычек, плохих друзей и всего того, что не приносит вам пользу.

Время – единственное, что вы не сможете вернуть обратно. Занимайтесь только тем, что вам действительно нравится.

Оберегайте своё время, как собственную жизнь. Тратьте его на помощь другим, жизнь без сожалений и страстные увлечения.

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16. Одни люди мечтают, а другие делают

У всех нас есть надежды и мечты, но мало кто делает то, о чём мечтает. Почему?

Потому что мечты – как оргазм: мечтая, вы чувствуете себя потрясающе.

Мечтание стало формой мастурбации – оно не приводит ни к чему значимому. Действия отделяют людей, которых вы считаете успешными, от тех, кого вы считаете посредственными или, что ещё хуже, неудачниками.

Вы должна действовать, даже если не знаете всех ответов.

Мы все стремимся стать лучшими в том, что делаем, но это произойдёт только в том случае, если вы будете экспериментировать, учиться, расти и продолжать действовать.

Вы получите навыки, необходимые для того, чтобы предпринимать шаги и выяснить, что не работает.

Пожалуйста, прекратите мечтать и начните действовать.

17. Попытка соответствовать представлениям общества об успехе приведёт к провалу

То, что вы видите в Интернете и считаете успехом – это ложь. Успех – то, что вы делаете, и он варьируется в какой-то степени для каждого человека.

Большая часть того, что общество считает успехом, построена на устаревших идеях.

Нам, представителям Поколения Y, идею об успехе привили родители, которые ценят домовладение, автомобили, образование и прочее – то есть то, что не согласуется с тем, кем мы есть.

Внутри нас возникает конфликт, потому что мы хотим преследовать собственную версию успеха, но в таком случае мы теряем признание общества, поскольку не соответствуем критериям большинства.

К чёрту большинство. Будьте собой.

18. Совершенства не существует

Совершенство игнорирует неудачи, ошибки, мышление роста и нереалистичный взгляд на мир.

Мы все несовершенны, и это то, что делает нас прекрасными людьми.

Совершенство – это шутка. И в этом заключается суровая истина.

19. Мы все умрём. Конец

Часы тикают. Дочитайте эту статью и используйте время, которое у вас осталось, чтобы создать значимое наследие.

Вдохновляйте мир, заботьтесь о своей семье и смиритесь с тем фактом, что однажды вам придётся сказать «прощай» этому миру.

Смерть гарантирована для всех нас. Это единственное, в чём мы можем быть уверены, и это единственная мотивация, которая вам нужна. опубликовано econet

Tim Denning

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet