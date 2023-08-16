МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ НЕ НАГУЛЯЛСЯ

Время от времени ко мне обращаются мужчины, всерьёз размышляющие о свадьбе-женитьбе, но не решающиеся, потому что «я ещё не нагулялся»

Мужчина не нагулялся

Время от времени ко мне обращаются мужчины, всерьёз размышляющие о свадьбе-женитьбе, но не решающиеся, потому что «я ещё не нагулялся».

Отмечу, что жениться они действительно хотят, но вот это злодейское «я не нагулялся» пригвождает мужчину к месту и не даёт двигаться вперёд, к свадьбе. Можно сказать — парализует, словно дудка, при звуках которой слон теряет волю. Поэтому и обращаются — за помощью.

Почему же так происходит?

Чёрный ящик головы

Вопреки бытовым взглядам, человек не является пассивным приёмником информации. Не бывает так, что мы просто получаем информацию и тут же выдаём соответствующую реакцию.

На самом деле, мы, во-первых, как бы отбираем, что видеть, а что нет. Мы обращаем внимание не на всё подряд, а на то, что нам важно, значимо. Элементарный пример — водитель и пассажир. Водитель будет видеть и запоминать прежде всего знаки и состояние асфальта, а пассажир обратит внимание и запомнит прежде всего здания или пейзаж. Всё потому, что им важно разное (подробности).

Во-вторых, мы не просто активно управляем своим восприятием. Мы ещё и обрабатываем информацию в зависимости от наших взглядов, убеждений и прочих установок.

Классический пример здесь — гало-эффект, он же эффект ореола. Суть его проста — мы видим какую-то одну черту человека и считаем, что весь человек такой. Например, если человек внешне привлекательный, мы начинаем считать, что он добропорядочнее, добросовестнее, добродушнее и так далее (подробности).

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Почему? Потому что в чёрном ящике головы есть установка «Красивое — хорошо». И эта установка мгновенно рапортует: «если у человека красивая внешность, стало быть, и всё остальное такое же».

Опыт и включение других участков мозга, разумеется, поможет думать трезво, но случается это не всегда. Тем более, это с привлекательной внешностью всё просто. А вот с другими установками ситуация может быть куда труднее.

Зри в корень

Что скрывается за «я не нагулялся»? Как минимум, три установки, три представления (в данном случае это одно и то же).

Первое представление — возможность «нагуляться» существует в принципе, и нужно только много «гулять», чтобы насытиться.

Второе представление — в браке секс становится хуже, чем у людей, которые просто «встречаются», следовательно, женатый мужчина лишается многих удовольствий.

Третье представление — поскольку брак предполагает верность, я навсегда лишаюсь других женщин, из-за этого упадёт мой статус.

Давайте посмотрим, насколько это всё реалистично.

1. Начнём с того, что нет и не может быть никакой возможности «нагуляться». Нельзя выспаться впрок, нельзя впрок наестся, нельзя впрок набраться сил. Вы можете хорошо поспать и поэтому продержаться несколько дней даже вообще без сна. Но потом вас срубит.

Вы можете много лет есть без меры, набрать обильные жировые запасы, но если вы прекратите есть, голод всё равно убьёт вас. Вы можете хорошо отдохнуть и чувствовать исключительную бодрость, но если работать на износ, силы скоро иссякнут.

Так же и с «нагулянием». Если организм здоров, если система ценностей прежняя — вам будет хотеться прогулять. Другое дело, если проблемы на гормональном уровне, если болит спина, если сменились представления — тогда да, уже не хочется гулять. Но прошу заметить — это случилось не потому, что вы «нагулялись». Объём «нагула» здесь никакой роли не сыграл.

2. Становится ли секс в браке хуже? И да, и нет. Если в браке плохие отношения, то и секс в браке становится тусклым. Если отношения хорошие (а это значит, что люди вкладываются и трудятся как следует), то и секс отличный (подробности).

Более того, мой опыт работы с парами говорит, что чем больше стаж у счастливой пары (по-настоящему счастливой, а не для соцсетей), тем круче их секс. И, что важно, едва они перестают заниматься отношениями, как тут же и секс и сами отношения резко бледнеют.

К счастью, едва усилия снова направляются на отношения — секс тоже становится лучше. В общем, это как езда на велосипеде — пока педали крутятся, всё хорошо, ехать приятно, ветерок обдувает лицо. Закончили крутить педали — велосипед немного прокатился по инерции и упал. Однако его можно поднять, вскочить в седло и снова нажать на педали.

Так что всё нормально, в счастливом браке удовольствия от секса не меньше, а больше.

3. Третье представление самое сложное. Тут не только верность, но и статус. Причём атаке подвергается и то, и другое. Дело в том, что мужская верность в наших палестинах не особо приветствуется.

А всё потому, что даже у взрослых мужчин зачастую в головах остаются подростковые критерии — у кого больше побед на постельном фронте, тот самый крутой. А кто верен жене, тот подкаблучник (нынешняя молодёжь стала говорить «каблук») и вообще не мужик совсем.

Поскольку позиция эта распространена изрядно, многие мужчины не хотят столкнуться с подобными осуждениями. И начинают себя накручивать, мол, не нагулялся.

Думайте по-новому

Представления, живущие в чёрном ящике наших голов очень сильны, но и они уязвимы — их можно как бы перекрыть, заслонить другими, повменяемее прежних.

По моим субъективным подсчётам, для выращивания нового представления нужно где-то пятьсот осмысленных повторений (записей от руки, проговариваний вслух и так далее).

Соответственно, мужчине, который «не нагулялся», необходимо найти все представления, которые ему мешают, и вырастить новые представления, на замену.

Вот что можно сделать.

Вместо представления «возможность «нагуляться» существует в принципе, и нужно только много «гулять», чтобы насытиться» стоит говорить себе что-то в таком духе: «нагуляться невозможно в принципе, это не так работает, поэтому и печалиться нечего».

Вместо представления «в браке секс становится хуже, чем у людей, которые просто «встречаются», я лишусь удовольствий» стоит выращивать представление «в хорошем браке секс лучше с каждым годом».

Вместо представления «поскольку брак предполагает верность, я навсегда лишаюсь других женщин, из-за этого упадёт мой статус» стоит делать себе представление «мой статус не зависит от количества моих женщин».

Разумеется, это всё только вершина айсберга, работы будет много, но начинать надо с этого.

Итого. Размышления мужчины о своей «ненагулянности» возникают из-за определённых представлений, живущих в голове этого же мужчины. Если эти представления выделить и заменить другими, проблема исчезнет.опубликовано econet

Автор Павел Зыгмантович

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