Зло не должно пройти дальше меня. Я очень люблю этот принцип. И давно стараюсь ему следовать. Но с этим принципом есть одна большая проблема.

У меня так получилось, что полжизни я был довольно злым, довольное жестким и очень жестоким человеком - серьезно. И при этом абсолютно этого не осознавал и конечно этого не хотел. Если бы тогда мне предложили подписался под принципом «Зло не должно пройти дальше меня», я бы с радостью это сделал, потому что был абсолютно уверен, что этому принципу следую.

Зло либо останавливается на нас, либо мы передаем его дальше

И самые ужасные преступления совершались и совершаются под флагом борьбы со злом. А самое страшное зло в этом мире было совершено людьми уверенными, что они совершают добро.

В абсолютном большинстве случаев человек, совершающий зло не осознает этого. А в оставшихся - считает зло необходимым и оправданным.

Я думаю это происходит потому, что принцип «Зло не должно пройти дальше меня» легко принять в теории, но как только дело доходит до практики, до конкретных жизненных бытовых реальных ситуаций, все становится намного сложнее.

Один из величайших духовных практиков Раби Гилель сказал однажды, что суть духовного пути, которому он следует просто - «Что неприятно тебе, не делай и ближнему своему. Все остальное комментарии».

И добавил - «Иди и учись…»

Я только недавно понял, что это добавление - наверное, самое главное из сказанного Раби Гилелем.

Недостаточно просто принять принцип «Зло не должно пройти дальше меня». Этому нужно учиться - долго, вдумчиво и настойчиво.

Что означает противостояние злу на практике - это вопрос, на который невозможно не ответить или отложить ответ на потом.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Потому что хотим мы того или нет, осознаем мы это или нет, мы постоянно отвечаем на этот вопрос. Не словами, а действиями, которые совершаем в отношении других людей и самих себя. Зло либо останавливается на нас, либо мы передаем его дальше. Это выбор: который мы совершаем еженедельно, ежедневно, ежеминутно - каждым майлом, каждым разговором, каждым решением, которое принимаем.Жизнь не дает нам в этом смысле ни секунды передышки. Вот и сейчас - вы дочитаете этот пост и сразу, сразу опять начнется. Готовы? Начали. опубликовано econet.ru.

Автор Владимир Яковлев

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet