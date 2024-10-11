20 способов заставить ребенка страдать, когда он повзрослеет

Итак, нам всем тяжело. Но! Наши малыши когда-нибудь да подрастут — и тогда мы сможем им отомстить. Это, конечно, отвратительно, но зато смешно. Итак, представьте: спиногрызы выросли, начали жить своей жизнью и позвали вас в гости на пару дней. Вот что можно предпринять

Итак, нам всем тяжело. Но! Наши малыши когда-нибудь да подрастут — и тогда мы сможем им отомстить. Это, конечно, отвратительно, но зато смешно.

Наши дети когда-нибудь подрастут — и тогда мы сможем им отомстить

Итак, представьте: спиногрызы выросли, начали жить своей жизнью и позвали вас в гости на пару дней. Вот что можно предпринять.

Придя в гости, лягте на пол и: либо попросите вас раздеть, либо скажите, что не будете раздеваться.

Дождитесь, пока ваш взрослый ребенок отправится в туалет и выключите у него свет. Не включайте, несмотря на его вопли. Скажите, что включите, если он разрешит вам войти и посидеть у него на ручках.

Скажите, что хотите помочь приготовить ужин, нарубите огурцы гигантскими кусками, размахивайте ножом при попытке его отнять, порежьтесь и завопите.

Перед семейным ужином сообщите своему ребенку, что хотите какать.

Откажитесь от еды, которую семья вашего ребенка готовила несколько часов специально для вас (заранее поешьте в кафе по пути в гости).

Съешьте все конфеты, какие только найдете.

Уроните: блюдо с декоративными шариками на пол, чашку горячего чая на себя, стакан воды на кота.

Доведите ребенка до белого каления, а затем попросите его вас пожалеть.

Откажитесь ложиться спать.

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Проснитесь в четыре часа утра, пойдите в спальню и спросите, можно ли вам посмотреть что-нибудь на YouTube.

Весь день ведите себя так, будто вы испытываете невыносимые страдания от всего.

Заберите у него телефон и сделайте вид, что это не вы.

Стяните с него штаны, отчаянно вися на его ногах. Лучше всего сделать это в людном месте.

Попросите купить вам что-нибудь классное и дорогое. Потеряйте к этой вещи интерес через пять минут.

Запрячьте свои носки подальше и орите, что не можете пойти без них гулять, несмотря на то, что у вас есть еще пять пар чистых. Не ведитесь на предложение одолжить вам свои. Вам нужны те, которые в розовую полоску. Нет, не такие.

Размотайте рулон туалетной бумаги и разбросайте ее по всей квартире.

На все вопросы отвечайте «нет».

Укусите своего ребенка в самый неожиданный момент.

Громко пойте песню, слова которой вы плохо знаете.

Просите смотреть на вас каждые пять минут, особенно когда медленно делаете какую-то неведомую фигню.опубликовано econet

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