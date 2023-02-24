Как общаться с психически НЕЗРЕЛЫМИ людьми

Что в реале, что в сетевом общении чаще всего мы встречаемся с психологическими детьми и подростками. Просто потому, что их больше...

Что в реале, что в сетевом общении чаще всего мы встречаемся с психологическими детьми и подростками. Просто потому, что их больше.

В целом понятно, и ничего личного, такова биологическая программа.

Во взрослость минуя все эти этапы не попадёшь.

Дети, как известно, не виноваты. Пока они дети. И пока взрослый согласен, что они — дети.

Но когда «детке» уже 25-35-50 и от общения появляется ощущение усталости и необъяснимое раздражение, что от тебя чего-то хотят — с общением явно что-то не так. Скорее всего, вас приглашают на роль.



Как научиться определять приглашение в игру в «дочки-матери», и перестать подпитывать кукушат?

Вначале имеет смыл научиться различению.

Так, поведение «детей» обычно описывается шуточной фразой «мама, я покакал». Когда имеет место предъявление всем окружающим своих чувств, переживаний без учета уместности. Просто спонтанная реакция — я есть.

Как поступать с предъявляемым материалом, решать вам.

Дети, как правило, часто голодны и в целом безобидны.

Если есть некоторый свободный ресурс, можно и поделиться. Выслушать, утешить, одобрить. Или проигнорировать.

«Дети» обычно не агрессивны, берут внимание сколько дадите, и приходят еще. Поддерживать некоторых растущих довольно приятно, особенно, если они понимают, что застряли в детском состоянии.

Это из них формируется свита, которая следит за каждым постом и комментом ролевой мамы, чтобы его лайкнуть. Часто независимо от содержимого. Такая себе благодарность «маме» за пищу.

Утомить может разве что детская непосредственность и словоохотливость. Когда под постом пятьдесят комментариев от одной и той же «детки».

Но кому-то этот факт даже на руку — комментарии поднимают посты в ленте.

Гораздо менее приятны в общении психологические подростки. Люди, не сумевшие пройти этап превращения во взрослых, и застрявшие на этапе перехода. Одна нога здесь — другая там.

Для их поведения характерна конфликтность, обидчивость или настырная агрессия. Они напоминают заколдованных принцев и принцесс, чей образ только внешне достиг вида взрослого человека.

Речь их может быть вполне наукообразна, выводы не лишены здравого смысла, хоть и излишне горячи. Но главное, что отличает подростка — эмоциональный тон ведения диалога. Претензии, навязывание окружающим дискуссий, борьба.

Кстати, на реплику «я не хочу дискутировать» подростки часто обижаются и обвиняют в «вам нравится только ваше мнение». Что конечно же выглядит забавно, так как это очевидность — всем нравится их мнение.

А отказ спорить связан совсем не с желанием своё мнение «продать» другим, а в силу инертности взрослых. Пока мнение устраивает — оно нравится.

Психологические подростки бродят по жизни в поиске достаточно устойчивых взрослых, чтобы об них бороться. И когда человеку 12-17, всё идёт по плану. Так должно быть.

А что же с теми, кто покинул тинейджерство и юность, но борьба для них по прежнему основной смысл коммуникаций? Они застряли.

Борьба — это наркотик.

Сладкая сладость её в том, что пока воюешь, защищен (и внутренне оправдан) от необходимости созидания.

Если от борьбы отказаться, придётся посмотреть в сторону своей немощности как создателя. Такое правило игры.

Себя, психически взрослого, нужно создать самому.

Биологическую взрослость гарантирует природа, это базовая комплектация. А вот психика — наша привилегия в животном мире — комплектация дополнительная. Её еще нужно оплатить и установить.

Взращивать себя страшно, трудно, ответственно… Поэтому многие выбирают не ввязываться. Борьба оправдает.

Лучшие объекты для борьбы — обычно родители. Но годятся любые фигуры, достаточно твёрдые, чтобы не соглашаться с ними.

В определённой дозе польза от противостояния тоже есть. Подростковая инициация происходит через разидеализацию. Старая шкура сползает о жёсткие камни.

Но сколько времени необходимо для инсайта/потери старого состояния? Меньше мгновения. Вовсе не годы борьбы. И если в жизни физически взрослого человека по-прежнему много борьбы — это побег от себя.

И да, как правило, такое застревание есть результат травм. Но выбор принимать вызов травмы, и организовывать исцеление, или выискивать в ней бонусы — всегда за нами.

Так как же быть с такими настойчивыми и агрессивными собеседниками, если не хотим быть использованными в их игре? Думаю, лучший способ — это игнор. Заниматься своим делом. Инертное подросткам скучно.опубликовано econet

Автор Елена Кузнецова

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