Типы людей по Карен Хорни

Описывая внутренние конфликты и способы их разрешения у невротической личности, К. Хорни выделяла три межличностные стратегии адаптации невротика...

Описывая внутренние конфликты и способы их разрешения у невротической личности, К. Хорни выделяла три межличностные стратегии адаптации невротика по признаку его направленности к людям, против людей или от людей.

Основные типы личности по Карен Хорни

1. Первый тип, выделяемый Хорни, базируется на направленности «против людей», и называется захватническим типом.

Такому человеку свойственна враждебность по отношению к другим людям и по отношению к себе, которая не всегда в полной мере им осознаётся.

Эти люди нередко отличаются нарциссизмом, самоуверенностью, потребностью в достижениях, преодолении и восхищении.

Они подавляют и вытесняют в себе всё, что расценивается ими, как слабость, уязвимость и уступчивость, болезненно переживают критику в свой адрес и отрицают возможные и наличные неудачи.

Их стратегия адаптации подразумевает конкурентное стремление обойти других людей в своих успехах, возвыситься над ними, чтобы почувствовать собственное превосходство.

Когда они сталкиваются с препятствиями или переживают обиду, они мобилизуют свои силы для мести и достижения чувства торжества над теми, кто их обидел, путём восхождения на вершины.

Захватнический тип личности испытывает ужас даже от самой мысли о том, что кто-то может его использовать, унизить или обмануть, либо обвинить в обмане.

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К. Хорни выделяет три подтипа захватнической личности:

1) нарциссический тип;

2) поклонник совершенства;

3) высокомерно-мстительный тип.

1.1. Нарциссический подтип захватнической личности отличается наивной самовлюблённостью.

Он ждёт от других, что они будут любить его безусловно, не требуя ничего взамен, и очень обижается, если не получает от них желаемого восхищения.

Ему важно блистать своими успехами, находиться в центре внимания, и он искренне верит в то, что ему доступны особые, исключительные привилегии в связи с его особенной, уникальной миссией.

Чтобы добиваться восхищения других людей, порой он может идти на обман или проявлять показной альтруизм, демонстративную щедрость.

Но такое поведение редко носит злокачественный и циничный характер, чаще эта личность просто не способна достаточно критично относиться к себе и данным другим людям обещаниям, полностью вытесняя свои темные стороны.

Точно так же нарциссическая личность вытесняет любые сомнения в неудачах, переоценивая свои возможности и считая себя личностью всемогущей и непогрешимой.

Когда неудач накапливается слишком много, это неизбежно вызывает декоменсацию, которая может проявиться в самоуничижении, депрессии, психосоматических симптомах или аутодеструктивной активности.

1.2. Перфекционистский подтип захватнического типа представляет собой человека, который во всём стремится к идеалу.

У него есть своя система правил и норм, от соблюдения которых всецело зависит его самооценка и оценка окружающих людей.

Такой человек стремится быть идеальным учеником, идеальным сыном, идеальным мужем, идеальным работником.

Во всём он старается быть безупречным и совершенным, нередко навязывая свои идеалы окружающим его людям.

Как и другие представители захватнического типа, он болезненно переживает любую критику и нечувствителен к противоречиям в своей системе догм.

Своей безупречностью он пытается выкупить у судьбы справедливость, и любое столкновение с каким-то иррациональным опытом неудачи или поражения может надолго выбивать его из колеи, вызывая огромную обиду на жизнь и невыносимое чувство собственного бессилия.

Перфекционистский тип предъявляет чрезвычайно высокие требования не только к себе, но и к другим, порой оценивая людей по их внешнему виду или социальному статусу.

В его отношении к людям не хватает сострадательности и человечности.

1.3. Высокомерно-мстительный подтип захватнического типа.

В отличие от двух предыдущих подтипов, характеризуется крайне враждебным отношением к другим людям, которое выражается в презрении, высокомерии и мстительности.

Он часто чувствует себя несправедливо обделённым и обиженным, исходя из чего одержим жаждой мести и садистичными импульсами.

Высокомерно-мстительная личность склонна бессовестно эксплуатировать других людей, требуя к себе особого отношения и исключительного подчинения, но не предоставляя им чего-либо взамен.

Такой человек отрицает в себе потребности в привязанности и близости, считая их присущими зависимым и слабым людям.

Стремление превосходить других людей часто толкает таких людей на достижение карьерных вершин, но из-за собственной деструктивности и неконтролируемых приступов ярости они нередко сами препятствуют себе в достижении успехов.

Для этого типа характерно чувство собственной безупречности, за которым скрывается уходящая своими корнями в глубокое детство ненависть к себе.

Эту ненависть высокомерно-мстительная личность обращает на других, чтобы смягчить собственные травмы пренебрежительного и унизительного отношения со стороны родительских фигур.

2. Второй тип базируется на направленности «к людям» и называется у Хорни смиренным типом.

Он являет собой полную противоположность захватническому типу, испытывая значительные трудности в том, чтобы утверждать себя.

У смиренного типа действует ориентация на другой идеал собственного «я» - самоотверженный, альтруистичный и жертвенный.

Такой человек испытывает стыд всякий раз, когда необходимо сделать что-либо для себя или отстоять свои границы.

Всё, что кажется ему проявлением самонадеянности или гордости, вытесняется им.

Он склонен обесценивать и отчуждать собственные успехи, считая, что достиг их лишь благодаря счастливому случаю.

Страх перед собственной агрессией и агрессией других людей вынуждает его покорно соглашаться с тем, с чем он не согласен, и терпеть порой оскорбительное и унизительное отношение к себе до предела.

Страдая, он гордится собственной добродетелью и выдержкой, т.к. чувствует, что именно таким образом он соответствует своим морально-нравственным идеалам.

Потребности смиренного типа вращаются вокруг любви, и он искренне надеется на то, что если будет достаточно добрым и благородным по отношению к другим людям, он будет вправе требовать любви, внимания и снисходительности по отношению к себе.

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3. Третий тип базируется на направленности «от людей» и называется у Хорни отчуждённым или отстранённым типом.

Такой тип личности характеризуется тенденцией к подавлению любых потребностей, желаний и амбиций.

Он отстраняется от жизни, боится любой вовлечённости и любых обязательств, а в отношениях с другими людьми занимает дистантную позицию.

Отстранённый тип предпочитает свести на нет любые внутренние конфликты и любые ощущения болезненности жизни, просто переставая чего-либо желать и к чему-либо стремиться, за счёт чего его жизнь теряет остроту и вкус.

Такой человек склонен занимать пассивную и минималистичную позицию в жизни, сводя на нет любые желания и предпочитая довольствоваться малым.

Он считает, что благодаря своей отстранённости он спасает себя от удушающих оков связанности долгами и обязательствами по отношению к другим людям.

Отстранённому типу также противно любое целенаправленное усилие.

Как правило, он не знает, чего хочет и к чему стремиться, у него нет никакой серьёзной цели в жизни, и он всячески отрицает потребность в том, чтобы её найти.

Эти люди также питают отвращение ко всему новому, опасаясь всего, что может оказать на них какое-либо влияние и сделать их зависимыми, несвободными, подчинёнными кому-либо или чему-либо.

Оберегая свой покой, они отказываются от любой активности, стремясь только к достижению идеально самодостаточного и мудрого образа своего «я».опубликовано econet

Автор Татьяна Иванова

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