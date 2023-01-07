ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ ЖИЗНЬ

У меня есть подруга. У нее потрясающая женственными изгибами фигура, магнетические глаза, тонкие пальцы, длинные светлые волосы, сотни потрясающих фотоснимков на ноутбуке и тысячи мужских взглядов. Поэтому она работает бухгалтером в небольшой компании, производящей ингредиенты для дрожжей
У меня есть подруга. У нее потрясающая женственными изгибами фигура, магнетические глаза, тонкие пальцы, длинные светлые волосы, сотни потрясающих фотоснимков на ноутбуке и тысячи мужских взглядов. Поэтому она работает бухгалтером в небольшой компании, производящей ингредиенты для дрожжей.
У меня есть коллега. Она обожает все, что связано с Англией. Всю свою жизнь она мечтает туда поехать, но у нее нет на это достаточных средств. Заедает она свою несбывшуюся мечту десятками новых платьев и дорогих гаджетов.
У меня есть соседка. Она мечтает о сильном мужике в доме, кухне и вечном декрете длиною в пятерых детей. Она плачет каждый раз, когда видит малыша, и по ночам сочиняет сказки для будущих ребятишек. Именно поэтому она сделала суперкарьеру и каждый день грозно возглавляет пост директора достаточно крупной компании. В ее распорядке дня есть всего два «окна» - оба находятся в ее кабинете и опоясаны дорогими шторами.
У меня есть знакомый. Он хочет открыть свой ресторанчик и зажить спокойной жизнью. Поэтому практически каждую ночь он оттягивается до потери сознания в ночных клубах с модельками, на которых тратит огромные суммы денег, отложенные на ресторанчик в том числе.
У меня есть одноклассница. Она мечтает написать книгу. Она — наркоманка.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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Что к чему? Что, у женщины директора не может быть сильного мужика?! Полный бред.... Или что должна делать красивая подруга с красивыми изгибами? Почему она не может работать на фабрике дрожжей?...... А где она должна работать? Я наблюдаю очень много красивых женщин, которые работаю и бухгалтерами и продавцами. И у них все отлично в жизни. Не понимаю о чем статья. Что автор хотел донести до читателей? И вообще, в своем глазу бревна не видать. Поэтому прежде чем осуждать кого-то может стоит взглянуть на свою жизнь....Ответить
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